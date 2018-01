Beveik 160 tūkst. eurų vertės pirkime dalyvavo vienintelė įmonė „Martonas“ – VPT nurodo, kad PAGD, neskaidydamas pirkimų, sudarė palankias sąlygas stambiems tiekėjams. „Perkančioji organizacija, nesuskaidžiusi pirkimo objekto į atskiras dalis, pažeidė įstatymo (...) įtvirtintą nediskriminavimo principą, nuostatą „Planuojant pirkimus ir jiems rengiantis negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme nustatytos tvarkos taikymo ar dirbtinai sumažinti konkurenciją“, – teigia VPT. Tarnyba pažymi, kad PAGD siekė įsigyti remonto paslaugas sunkiasvorėms transporto priemonėms, lengviesiems automobiliams ir priekaboms Vilniaus apskrityje, t.y. Šalčininkuose, Ukmergėje, Trakuose, Šivintose ir t.t., o pasiūlymą vienintelis pateikęs „Martonas“ nurodė tik servisus Vilniaus mieste. Anot VPT, jei pirkimas būtų išskaidytas, tai būtų leidę dalyvauti ir mažesniems tiekėjams, kadangi ypač lengvųjų automobilių remonto pasiūla yra didelė. Susiję straipsniai: VPT: Kybartų pasienio punkto atnaujinimo konkursas turi būti nutrauktas VPT teismui skųs Vilniaus valdžios veiksmus dėl Lukiškių aikštės Tarnyba išsakė priekaištų ir dėl nenurodytų maksimalių ar apytikslių įsigyjamų paslaugų kiekių, abejonių sukėlė ir „Martono“ pateikti įrodymai, jog įmonė atitinka keliamus reikalavimus, t.y. nurodyta beveik 64 tūkst. eurų sutartis, kuri dar nėra įvykdyta ir nėra aišku, ar už šią sumą darbai bus atlikti realiai. Taip pat, anot tarnybos, nepateikti įrodymai, jog įmonė turi 7,5 tonos keliamosios galios techninės pagalbos transporto priemonę, tinkamas automobilių remonto patalpas. Vilniaus apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos laikinasis Parengties ir kontrolės skyriaus viršininkas Andžejus Romeiko BNS sakė, kad pirkimas jau nutrauktas ir procedūros bus skelbiamos iš naujo, atsižvelgiant į rekomendacijas, taip pat ir į esminį reikalavimą atskirti sunkiųjų ir lengvųjų automobilių remontą. Jis pabrėžia, kad dvi prieš tai sudarytos sutartys su „Martonu“ tarnybai nekliuvo, o nusiskundimų dėl teikiamų paslaugų ugniagesiai neturi, nors bendrovė automobilius aptarnauja tik Vilniaus mieste. „Čia buvo trečias toks pirkimas per septynerius metus, kiek buvo pirkimų, pastabų iš Viešųjų pirkimų tarnybos neturėjome. Šiuo atveju turėjome keletą pastabų, į jas atsižvelgsime“, – sakė jis. Anot jo, Vilniaus apskrities valdyba be naujų turi apie 40 automobilių, kurie yra 30-40 metų senumo, gaminti sovietmečiu, o europietiškus automobilius tvarkantys automobilių servisai pirkimuose nenori dalyvauti, be to, ne visi servisai turi sunkiąją techniką galinčius aptarnauti techninės pagalbos sunkvežimius.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.