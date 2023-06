Nusivilimo dėl to, kad Švedija netaps aljanso nare iki NATO viršūnių susitikimo Vilniuje, neslėpė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, tviteryje rašęs, kad Vengrija nepaaiškino tokio savo delsimo motyvų.

„Lietuva pabrėžia Švedijos svarbą Europos gynybai, todėl NATO viršūnių susitikime Vilniuje pastatysime papildomą kėdę. Nepalikime kėdės tuščios“, – rašė ministras.

Hungary has not presented any motives for delaying Sweden's NATO accession. Lithuania, on the other hand, stresses Sweden's importance to Europe's defence, so we will be adding an extra chair at the NATO Summit in Vilnius. Let's not leave the chair empty.