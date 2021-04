Po Velykų – koronaviruso atvejų šuolis: nustatyta naujų 1116 atvejų ir 10 mirčių

Tai didžiausias naujų atvejų skaičius nuo sausio 26 dienos.

Atlikta 8642 molekulinių (PGR) ir 6126 antigeno tyrimų dėl įtariamo koronaviruso.

14 dienų naujų atvejų rodiklis 100 tūkst. gyventojų siekia 394,1 atvejo. Teigiamų tyrimų dalis per septynias dienas šiuo metu siekia 7,7 procento.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 222 tūkst. 20 žmonių, statistiškai 203 tūkst. 42 iš jų pasveiko (tebeserga 10 tūkst. 906), deklaruotų pasveikusiųjų yra 159 tūkst. 431 (sergančiųjų – 54 tūkst. 517).

Deklaruotu sergančiuoju Statistikos departamentas laiko žmogų, kurio ligos pabaiga nebuvo nepatvirtinta gydytojo. Statistiškai laikoma, kad asmuo pasveiksta per 28 dienas ir praėjus šiam terminui asmuo laikomas pasveikusiu. Anot departamento, statistinių sergančiųjų rodiklis gali būti tikslesnis vertinant populiacijos sergamumą.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3635 žmonės. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejamos 7383 mirtys.

Per parą nuo koronaviruso paskiepyta 14,3 tūkst. žmonių

Per praėjusią parą nuo koronaviruso paskiepyta iš viso 14 tūkst. 345 žmonės, rodo trečiadienio Statistikos departamento duomenys.

11 tūkst. 483 iš jų gavo pirmąją vakcinos dozę, 2862 – antrąją.

Iš viso pirmąją skiepo dozę iki šiol gavo 404 tūkst. 477 žmonės arba 14,47 proc. šalies gyventojų, abi – 179 tūkst. 386 žmonės arba 6,42 proc. gyventojų.

Bent viena vakcinos doze yra paskiepyti 47,7 proc. 70-79-erių metų gyventojų ir 41,7 proc. vyresnių nei 80-ies gyventojų.

Lietuva iki šiol yra gavusi 642 tūkst. 365 vakcinos dozių, visos jos pristatytos į skiepijimo centrus. Juose iki šiol sunaudotos 583 tūkst. 863 dozės.

Nuo COVID-19 mirė 50-99 metų žmonės

Praėjusią parą nuo COVID-19 mirė dešimt sirgusiųjų, jiems buvo nuo 50-99-eri, trečiadienį pranešė Statistikos departamentas.

Visi pacientai mirė ligoninėse. Trys iš jų buvo vyresni nei 70-ies, po du mirusiuosius priklausė amžiaus grupėms per 50, per 60 ir per 80 metų, vienam mirusiajam buvo daugiau kaip 90 metų.

Tiesiogiai nuo COVID-19 Lietuvoje iki šiol mirė 3635 žmonės. Su šia infekcine liga tiesiogiai ir netiesiogiai siejamos iš viso 7383 mirtys.

Daugiausia mirusiųjų nuo COVID-19 – 1305 žmonės – priklausė 80–89 metų grupei. Keturiems mirusiems žmonėms buvo nuo 20 iki 29-erių metų.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 222 tūkst. 20 žmonių. Pagal deklaruojamus duomenis, tebeserga 54 tūkst. 517, tačiau statistiškai skaičiuojama, kad sirgti turėtų 10 tūkst. 906 žmonių.

Ligoninėse gydomi 939 COVID-19 pacientai, 100 iš jų – reanimacijoje

Ligoninėse gydomi 939 COVID-19 pacientai, 100 iš jų – reanimacijoje, trečiadienį pranešė Statistikos departamentas.

Deguonis papildomai tiekiamas 793 ligoniams, 61 pacientui taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Per parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyta 110 žmonių.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 222 tūkst. 20 žmonių.

Pagal deklaruojamus duomenis, tebeserga 54 tūkst.517 žmonių, tačiau statistiškai skaičiuojama, kad sergančiųjų turėtų būti 10 tūkst. 906.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3 tūkst. 635 žmonės. Su šia infekcine liga iš viso siejamos 7383 mirtys.

