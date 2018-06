Po veidmainiškų Gražulio išvedžiojimų – kandūs internautų kirčiai

„Taip gavosi, neatsakingas esu, viešai atgailauju“, – iš karto po žinos paviešinimo DELFI kalbėjo P. Gražulis, kuris iš pradžių tikino, kad reikalaus DNR tyrimų, tačiau vėliau jau neneigė ir tėvystės ir B. Navickaitės žodžių, kad jai politikas siūlė darytis abortą. Su Seimo nariu vaiko susilaukusi B. Navickaitė apie tai prabilo KK2 laidoje. Anot jos, dukra gimė balandžio 8 dieną.

Santykius vadina klaida

DELFI kalbintas P. Gražulis neslėpė, kad vaiko su palangiške neplanavo. „Neatsakingai pasielgiau. Žmogus pasakė, kad dešimt metų yra nevaisinga, nepastoja, vaiko nesusilaukia. Kaip atsitiko, taip atsitiko, – kalbėjo P. Gražulis. – Po pirmo karto tai atsitiko ir po trijų savaičių pasakė, kad laukiasi.“

Parlamentaro teigimu, jis su Birute bendravo „gal kokį gerą mėnesį arba du“. P. Gražulis, išgirdęs klausimą, ar per šį mėnesį jis su palangiške buvo suartėjęs daugiau nei vieną kartą, jis teigė: „Na taip, bet po pirmo karto ji pasakė, kad ji susilaukė. Po pirmo karto.“

Petras Gražulis ir jo vaiko motina DELFI montažas

Į viešumą iškilusius santykius P. Gražulis vadina klaida. „Padariau klaidą, mes visi esame tik žmonės. Kaip žinote, tik konservatoriai neklysta. Aš tikrai padariau klaidą ir dabar viešai atgailauju. Tegul būna man gailestingas Dievas, žurnalistai ir žmonės“, – kalbėjo Seimo narys, kuris tikina vaiko išlaikymui „paaukojęs“ 5 tūkst. eurų.

Elgesys sulaukė įvertinimo

Vis dėlto tokie politiko pareiškimai sukėlė nemažai abejonių, pasipiktinimo ir pašaipų, ypač dėl ankstesnių radikalaus politiko pasisakymų. B. Navickaitė tvirtino, kad su P. Gražuliu susitikinėjo praėjusią vasarą ir rudenį – tuo metu, kai politikas aršiai pasisakė apie abortų draudimą.

Vos tik įklimpęs, anot B. Navickaitės, P. Gražulis ją ėmė plūsti, o tai įvertinta, kaip neatsakingas, nepagarbus ir veidmainiškas politiko elgesys. Be to, P. Gražulis ir toliau demonstruoja nepagarbą vaiko motinai, kuriai netiesiogiai metė kaltinimus šantažu.

„Žinote, emociškai, kai tave šantažuoja, nori prisirišti, visko galėjo būti. Aš to neneigiu. Jeigu taip kalbėjau, tai pats save smerkiu. Greičiausiai taip ir sakiau“, – teigė parlamentaras.

Agentūrai BNS jis taip pat painiai šnekėjo esą ir toliau palaikantis abortų draudimą, o privačios kalbos neva tebuvo emocijos.

„Asmeniškai tikrai nepalaikau, nepasisakau už abortą(...), gal tų žinučių tūkstantis buvo, ji norėjo, kad būčiau su ja... taip, gal emociškai kažką ir pasakiau, aš to neneigiu. Aš ir dabar pasisakau prieš abortus, bet, žinote, emocijos, pasakytos buvo emocijos. Kaip žmogus, ir dabar manau, kad abortas yra nepateisinama priemonė“, – aiškino P. Gražulis ir prašydamas atleidimo tikino esąs tik žmogus.

Vis dėlto vietoje atleidimo, radikaliais pareiškimais švaistytis nevengiantis ir priešingai – nuo atsakomybės kratytis mėgstantis politikas – sulaukė ne tik kritiškų komentarų, bet ir memų – kandžių ir vizualiai P. Gražulį pašiepiančių komentarų.

Užkandinių tinklas „Keulė Rūkė“ paskelbė, kad savo meniu vaikiškus rinkinius pervadins į „Gražulio nesantuokinius rinkinukus“.

Lietuvos žmogaus teisių centras savo feisbuko paskyroje priminė politikui, kad prieš reikalaujant savo merginos darytis abortą, visada pravartu pagalvoti apie saugų seksą ir šeimos planavimą. Ir įdėjo prezervatyvų pakelio nuotrauką.

© Facebook

Žurnalistas Šarūnas Černiauskas P. Gražuliui pritaikė populiaraus memo Finding Neverland iš filmo „Niekados šalies beieškant“ (angl. „Finding Neverland“) paveikslėlį.

© Facebook

O žurnalistė Renata Šakalytė-Jakovleva P. Gražulio atvejį taip pat įvardijo kaip pavyzdį.

„Na ką, geručiai, artėja šventinis savaitgalis. Būkit saugūs ir protingi. Žiedo ieškokit apsirūpinę“, – užuominą apie apsisaugojimo priemones metė R. Šakalytė-Jakovleva ir pridėjo padėti maldaujančio P. Gražulio memą – jam jau per vėlu.

© Facebook

Iliustratorės Rivos Elmantės feisbuko paskyroje „REdraw“ P. Gražulį vaizduojanti iliustracija priminė, kad politikui teks laikytis pažadų. „Gal kas į Palangą ant dienų b%€ t?!“, – šarže populiarų į pajūrį traukiančių, bet automobilio neturinčių keliautojų klausimą kelia sauskelnes laikantis politikas, kuris per pastaruosius 7 metus yra patekęs ar sukėlęs mažiausiai 5 eismo įvykius.

© Facebook

Ir nors parlamentaro gerbėjai piktinosi mylimo politiko puolimu, memu pradžiuginti nusprendė ir pats P. Gražulis, kuris įkėlė savo paties galvos ir vaiko fotomontažą. Tiesa, prie šio memo P. Gražulis paliko ir cinišką viešą įrašą, kurį vėliau ištrynė.

„Lietuva – stebuklų kraštas. Moterį, teigusią, kad 10 metų negali susilaukti vaikų, „pagydžiau“ nuo nevaisingumo“, – gyrėsi P. Gražulis. Be to, „gydytojas P. Gražulis“ guodėsi, jog žiniasklaidoje jis esą yra puolamas „dėl to, kad Lietuvai padovanojo dar vieną pilietį“, taip pamiršęs savo paties prisipažinimą apie raginimą vaiko motinai darytis abortą.

© Facebook

„Jei jau toks stebukladarys esu, gal reiktų mesti Seimą ir įkurti vaisingumo kliniką?“, – svarstė skandalingasis parlamentaras, kuris 2016 metais pralaimėjo rinkimus vienmandatėje apygardoje, tačiau į Seimą pateko pagal partijos „Tvarka ir Teisingumas“ sąrašą iš kurio, po paskutinio skandalo jį partijos pirmininkas paragino šalinti.