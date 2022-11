Ilgo nuotolio sparnuotosiomis raketomis sudaužęs beveik 40 procentų Ukrainos elektros tinklo ir jos gamybos pajėgumų, Vladimiro Putino režimas siekia priversti ukrainiečius derėtis dėl paliaubų. Ir taip pasilikti sau užgrobtą 100 kilometrų pločio sausumos koridorių nuo Donbaso iki Krymo.

Eiliniai ukrainiečiai, tokie kaip ši šeima iš Kyvijo pašonėje esančios Bilohorodkos, net ir likę be elektros nėra pasiruošę nusileisti.

„Pratinamės prie situacijų, kai nesugebi visko suplanuoti. Tai skamba labai nepatogiai normaliems žmonėms, gyvenantiems taikiai. Viskas pagerėja, kai prie to pripranti ir 8 mėnesius negali planuoti daugiau nei savaitę į priekį“, – kalbėjo Jaroslav.

Daugiausiai problemų, anot jo, kyla tai, kai lieka be ryšio ir žinių.

„Tai turbūt yra blogiausia, nes negalime kurį laiką išbūti be vandens, galime kurį laiką išbūti be karšto maisto, bet be veikiančių telefonų – šiek tiek nepatogu“, – sakė jis.

Dėl sudegintų pastočių Kyjivo ir kitose srityse tinklo pajėgumas sumažėjo ir elektra dabar atjunginėjama beveik kiekvieną dieną.

„Kai šviesa dingsta, tiesiog einu miegoti. Galiu miegoti, skaityti, nedirbti savo darbų. Bet kai šviesa įsijungia, jau nieko neatidėlioju, iš karto einu dirbti toliau“, – sakė Olena.

Net ir per reporterių apsilankymą šioje ukrainiečių šeimoje elektra dingo.

Taigi, ukrainiečiai pratinasi gyventi tokiomis sąlygomis, ginti savo šalį, savo elektros tinklus. Nes žino, kad viduržiemį bus gerokai sunkiau.

„Teroristų statymas ant žiemos yra akivaizdus visiems. Ir šis iššūkis turėtų būti vertinamas kaip iššūkis visai Europai. Maskva bet kokius žiemos sunkumus savo propagandoje pateiks kaip tariamą vieningos Europos nesėkmę.

Todėl visi kartu privalome įrodyti teroristams, kad žodis „nesėkmė“ yra skirtas jiems, o ne Europai“, – sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Iš Ukrainos uostų išplaukė dar trys laivai su grūdais AFP / Scanpix

Tuo metu V. Putino režimui teko praryti nuoskaudą dėl fiasko Sevastopolio bazėje, kur po sprogimo buvo užfiksuota, kaip viena iš dviejų pagrindinių raketomis ginkluotų fregatų buvo nuvilkta remontui.

Būtent dėl šios atakos prieš pagrindinę rusų karo laivyno bazę Kryme, rusai ne tik paleido į Ukrainos elektros objektus daugiau kaip 70 raketų, bet ir sustabdė Ukrainos grūdų ir kito maisto eksportą.

Turkai, kurie nuperka didžiąją dalį tokių grūdų, sugebėjo labai greitai išspręsti rusų pretenzijas ukrainiečiams, įkalbėję juos raštu garantuoti rusus, kad nenaudos grūdų koridorių puolimams prieš rusų laivyną. Kuris ir toliau daužo Ukrainos miestus savo raketomis.

„Rusijos Federacijos laiko, kad gautos garantijos šiuo momentu atrodo pakankamos. Ir atnaujina susitarimo dėl saugaus grūdų ir maisto eksporto iš Ukrainos realizaciją“, – kalbėjo Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igor Konašenkov.

Taigi, dešimtys laivų, ir plaukiančių su grūdais iš Ukrainos ir tušti, plaukiantys jos uostų link, vėl pajudėjo.

Visą LNK reportažą žiūrėkite čia: