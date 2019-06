Po tragiškos 16-metės mirties Šilalės rajone – atsakas iš gelbėtojų: kai kurių sprendimų vertėtų nepriimti

Net 6 skenduoliai

Rekordiškai karštą trečiadienį Lietuvos telkiniuose nuskendo šeši žmonės, penki suaugę vyrai ir šešiolikmetė mergina, pranešė Lietuvos radijas.Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis sako, kad padaugėjo iškvietimų, susijusių su karštais orais.

„Per parą turėjome šešis nuskendusius žmones, Šilutėje, Klaipėdos apskrityje, Šakiuose, Pagėgiuose, Kėdainių rajone“, – Lietuvos radijui sakė specialistas.

„Daugėja iškvietimų pagalbos spectarnyboms, daugėja automobilių gaisrų avarijų, incidentų, kai išsilieja tepalai, tampa slidžios kelio dangos“, – pažymėjo G. Vaičiulis.

PAGD Civilinės saugos valdybos viršininkas Edgaras Geda laidoje „DELFI diena“ daugiau papasakojo apie tragedijas, kai atvykę gelbėtojai jau niekuo žmonėms nebegalėjo padėti. Jis pabrėžė, kad per metus skenduolių ištraukiama gerokai per šimtą, tačiau tikrai yra būdų, kaip save apsaugoti. Vienas iš jų – nerizikuoti.

„Tos nelaimės, kurios įvyko trečiadienį, turi tam tikrą precedentą, yra daugiau kaip 10 tokių dienų priskaičiuojama per paskutinius 20 metų statistiką, kur mes turėjome irgi po 6 nuskendusius žmones per parą. Rekordas buvo 2010 metų liepos 18, kai per vieną parą nuskendo 8 žmonės. Vakarykštė diena buvo liūdna, nuskendo 5 vidutinio amžiaus vyrai. Taip pat patvirtinta, kad rastas ir 16-metės mergaitės kūnas Šilalės rajone.

Ta statistika yra tokia, kad 39 žmonės, tarp jų ir 5 nepilnamečiai, šiais metais jau nuskendo, išgelbėta 18 suaugusiųjų, iš jų trys vaikai. Per metus apie 150 gyventojų žūsta, nuskendę tam tikruose Lietuvos tvenkiniuose. Šiandien, ketvirtadienį, dar neturime duomenų apie naujus skenduolius, kol kas prieš pusvalandį kalbėjome su kolegomis, buvo patvirtinta apie rastą 16-metės kūną“, – statistiką laidoje „DELFI diena“ pateikė E.Geda.

Ne visų mirčių priežastys nustatomos

Paklaustas apie konkrečias tragedijų priežastis, viršininkas atsakė, kad tai jau yra policijos pareigūnų darbas, nes gelbėtojai nepradeda tyrimo, o tik sureaguoja į įvykį, taip pat pateikia kai kuriuos duomenis.

„Konkrečių priežasčių mes atskirai nenustatinėjame, mes sureaguojame į įvykį, surenkame duomenis, pagal įvykio aplinkybes ta priežastis gali būti nuspėjama. Jeigu policija nepradeda tyrimo, priežastys gali būti neišaiškintos. Tai, ką aplinkybės liudija, kokias išvadas galime daryti patys, dažniausia priežastis yra ta, kad žmonės pasirenka nežinomą vietą maudynėms. Tai yra esminė priežastis. Antra priežastis – žmonės dažniausiai maudosi vieni ir nesulaukia pagalbos. Neatmestina priežastis ir ta, kad žmones gali užklupti nenumatyti sveikatos sutrikimai, arba jie gali būti paveikti narkotinių medžiagų. Greičiausia, kad šie dalykai taip pat gali nulemti ir tokias tragedijas“, – DELFI sakė viršininkas.

E.Gedos teigimu, pats žmogus priima sprendimus, už kuriuos ir yra atsakingas. Jis taip pat akcentavo, per kokį laiką dar galima išgelbėti žmogų.

„Pirmiausia, pats žmogus priima savo sprendimus. Manau, kad nuo vaikystės mums yra įskiepytas suvokimas, kas yra rizikinga, o kas ne. Aš manau, kad natūraliai yra suprantama, kad jeigu aš elgiuosi rizikingai, plaukiu į gylį, nežinodamas, ar man sveikata leis.

Žmonės galvoja, kad yra labai geri plaukikai, tačiau suklysta ir pervertina savo jėgas. Jie sutrinka, kai atsitinka kažkokia problema, kita vertus, tie žmonės, kurie labiau saugosi, turi įgimtą baimės jausmą, jie nerizikuoja. Tai labai daug ką lemia. Mes iš to, ką dabar matome, kalbant apie tuos 6 žmones, jie maudėsi nenustatytose savivaldybių maudyklose: be gelbėtojų, be instrukcijų.

Mes atitinkamo tyrimo nedarome, mes sureaguojame į įvykį, nes tai yra mūsų pareiga. Kita vertus, gydytojai gali patvirtinti, kad smegenys išlieka gyvos 6 minutes negavus oro. Vidutinis reagavimo laikas, kuris yra tiek 2018, tiek 2019 metų, reaguojant į tuos pagalbos skambučius, viršija 20 minučių. Tai reiškia, kad mes praktiškai neturime galimybės suspėti, jeigu žmogus nėra gaivinamas, jeigu jam nebuvo suteikta skubi pagalba.

Mūsų reagavimas reiškia tik ištraukti skenduolį. Tiesa, kartais žmogui kažkurį laiką pavyksta išsilaikyti ant vandens. Jeigu jie išsilaiko iki mūsų atvykimo, juos ir išgelbėjame. O tie, kurie panyra, tai tas laikas virš 20 minučių mums nebesuteikia vilčių išgelbėti žmogaus gyvybės“, – tikino E.Geda.

Daugiau informacijos apie nelaimes ir kaip apsisaugoti: https://www.lt72.lt/