„Ministrė pasislėpė už skaičių ir už procentų, į klausimą, kiek kils statutinių tarnautojų realios pajamos, kurie dirba jos vadovaujamose įstaigose, atsakymo nesulaukėme“, ­– Eltai komentavo socialdemokratų frakcijos seniūnė Rasa Budbergytė.

Politikės teigimu, LSDP frakcija aptars, kaip vertina susitikimo rezultatus ir spręs, kokių veiksmų imtis.

„Iš dalies gavę atsakymus, nesulaukėme tikslaus atsakymo, kad galėtumėme pasakyti žmonėms, kurie dirba migracijos departamente, policijos departamente, kad būtų ramūs, iš tiesų galėsite gauti ir geresnes algas, ir turėsite visas priemones, kad užtikrintumėte žmonių, gyvenančių Lietuvoje saugumą“, – pridūrė R. Budbergytė.

Savo ruožtu, dalykiškai nusiteikusi A. Bilotaitė tikino, kad finansavimas pareigūnų atlyginimams kelti auga nuosekliai.

„Tai tikrai yra ženklus pokytis, skaičiai kalba už save. Didiname finansavimą, suvokdami pareigūnų svarbą ir tą reikia daryti nuosekliai“, – po susitikimo su socialdemokratais komentavo ministrė.

„Apgailestaujame, kad tokio tempo nebuvo ankstesnėje Vyriausybėje, jeigu jis būtų buvęs, tai pareigūnai šiandien mažiau klausimų keltų“, – pridūrė ji.

ELTA primena, kad Seimas po pateikimo pritarė vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės pateiktoms Vidaus tarnybos statuto pataisoms, kuriomis siekiama didinti pareigūnų motyvaciją, gerinti jų pritraukimą ir išlaikymą tarnyboje, tobulinti darbo užmokesčio sistemą.

Šiuo metu Vidaus tarnybos statute nustatomas tik minimalus pareigybių grupių pareiginės algos koeficientas – priėmus įstatymo pataisas, centrinių statutinių įstaigų vadovai patvirtins pareigūnų darbo apmokėjimo sistemas, pagal kurias pareigūnams bus mokamas darbo užmokestis. Naujoje redakcijoje numatoma, kad pareigūnai turėtų galimybę derėtis dėl apmokėjimo sistemos ir kolektyvinėmis sutartimis.

Rastas kompromisas ir dėl pareigūnų perkėlimo tvarkos – iki 3 mėn. sutrumpintas laikotarpis, kai esant tarnybiniam būtinumui pareigūnas be jo sutikimo gali būti perkeliamas į kitas pareigas į kitą vietovę.

Bendras pareigūno perkėlimo į kitas pareigas laikotarpis per 3 jo tarnybos metus negali būti ilgesnis negu 6 mėnesiai.

Vidaus tarnybos statuto pataisomis kartu siūloma sumažinti priedą prie algos už stažą valstybės tarnyboje. Šiuo metu šis priedas negali viršyti 30 proc. pareiginės algos, siūloma, kad šis priedas neviršytų 20 proc. pareiginės algos.

Be to, tarnybos stažas bus vienas kriterijų nustatant pareiginės algos dydžius ir sudarys galimybę vėlesniais tarnybos metais didinti pareiginę algą. Priedą už laipsnį siūloma inkorporuoti į minimalų pareiginės algos koeficientą – dėl to padidės pareigūnams mokamas priedas už tarnybos stažą, kuris skaičiuojamas nuo pareiginės algos.

Visgi, ši Vidaus reikalų ministerijos (VRM) iniciatyva sulaukė kritikos iš pareigūnų profsąjungų atstovų. Spalį protestus prie ministerijų rengusi Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF) mano, kad Vidaus tarnybos statuto pakeitimais bloginamos pareigūnų darbo sąlygos. Tai, pasak jų, nedidina statutinės tarnybos patrauklumo ir visiškai demotyvuoja ne vienerius metus kantriai tarnybą tęsiančius bei neįkainojama patirtį turinčius pareigūnus.