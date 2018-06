Tai BNS ketvirtadienį patvirtino Panevėžio prokuratūros atstovė Rasa Stundžienė. Nuo pareigų taip pat siekiama nušalinti mero patarėją Gintarę Maskoliūnienę. Ji taip pat bus paleista iš sulaikymo. Merą ir patarėją prašoma nuo pareigų prašoma nušalinti trims mėnesiams. STT Panevėžio merą, jo patarėją bei dar tris verslo atstovus sulaikė antradienį. Merui R. M. Račkauskui pareikšti įtarimai prekyba poveikiu bei piktnaudžiavimu tarnyba, mero patarėjai – prekyba poveikiu. Taip pat įtariant prekyba poveikiu sulaikyti trys privačių bendrovių atstovai. STT įtaria, kad Panevėžio miesto savivaldybėje buvo duodami neteisėti nurodymai savivaldybės administracijos tarnautojams, siekiant sudaryti palankias sąlygas kai kurioms įmonėms laimėti viešųjų pirkimų konkursus. BNS žiniomis, STT pareigūnų akiratyje atsidūrė viešieji pirkimai, susiję su Aukštaitijos sporto komplekse planuojamu 50-ies metro plaukimo baseinu, taip pat požeminių konteinerių bei savivaldybės rinkodaros programos „Atsinaujinantis Panevėžys“ konkursai.











