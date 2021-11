Tačiau šiai verslininko ir pareigūnų draugystei atėjo galas – apie slaptas policininkų linksmybes svetimoje pirtyje sužinoję policijos pareigūnų kolegos iš Imuniteto valdybos atliko neviešą kriminalinės žvalgybos tyrimą, kurio metu paaiškėjo daugybė skandalingų faktų: pareigūnai, įtariama, ne tik nemokėjo už sodybos su pirtimi nuomą, bet ir šios sodybos šeimininkui padėjo išvengti baudžiamosios arba administracinės atsakomybės už vairavimą neblaiviam.

Maža to, tyrimo metu išsiaiškinta, kad girtutėlį ir ant kojų pastovėti negalintį sodybos šeimininką prie vairo sustabdę pareigūnai jam ne tik leido visureigiu nuvažiuoti iki artimiausios automobilių stovėjimo aikštelės, bet ir šį tą pačią naktį tarnybiniu policijos automobiliu parvežė į namus.

Žinia apie neformalius policininkų santykius su vienu Druskininkų verslininku tarp kurorto gyventojų sklido ir anksčiau, tačiau jais buvo susidomėta tik tuomet, kai pareigūnai neužfiksavo įvykio, kai verslininkas buvo sulaikytas girtutėlis prie vairo. Tiesa, tuo metu Imuniteto tarnybos pareigūnai tyrė visai kitus galimus pareigūnų nusižengimus – buvo gauta duomenų, kad Druskininkuose ir apylinkėse patruliuojantys pareigūnai sudaro „žalią šviesą“ kontrabandininkams, taip pat esą turėta informacijos, kad neteisėta veikla galimai užsiima ir vyras, kurio pirtyje linksmindavosi pareigūnai.

Vis dėlto, duomenų, kurie patvirtintų tokius įtarimus, taip ir nebuvo surinkta, tačiau slapta daryti įrašai atskleidė, kaip pareigūnai padėjo išsisukti girtam prie vairo sulaikytam pirties šeimininkui. Nors tą vakarą neblaivų vairuotoją matė ne vienas Druskininkų policininkas, tačiau baudžiamojon atsakomybėn dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi buvo patrauktas tik kurorte dirbęs Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Reagavimo skyriaus tyrėjas Edvinas Talačka.

Jis dėl pareigūno vardo pažeminimo jau yra atleistas iš pareigų, o Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Ričardo Gailevičiaus skundą, paskelbė, kad tarnybine padėtimi piktnaudžiavęs E. Talačka į valstybės biudžetą privalės sumokėti 300 MGL (15 tūkstančių eurų) baudą. Teismas nuteistajam ją leido sumokėti per dvejus metus.

Tuo metu prokuroras siekė, kad E. Talačkai būtų skirta gerokai griežtesnė bauda – 50 tūkst. Eur. Anksčiau baudžiamąją bylą nagrinėjęs Kauno apygardos teismas dabar jau buvusiam policininkui buvo skyręs 10 tūkst. Eur baudą.

Teisėjo Nerijaus Meilučio vadovaujama Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad E. Talačkos veiksmais buvo padaryta didelė žala policijos institucijai ir valstybei, tačiau fiziniams ar juridiniams asmenims žala, kai E. Talačka nepatikrino vairuotojo blaivumo ir leido jam toliau dalyvauti eisme nuvairuojant automobilį į netoliese buvusią aikštelę, nebuvo padaryta.

„Jis yra jauno amžiaus, po atleidimo iš Vidaus tarnybos kurį laiką darbinės veiklos nevykdė, o šiuo metu jo gaunamos pajamos yra sąlyginai nedidelės ir laikino pobūdžio“, – teisėjų nuomone, prokuroro siūlomos skirti bausmės dydis yra aiškiai per didelis. Be to, teismo teigimu, E. Talačkai taip pat 3 metams 6 mėnesiams uždrausta dirbti policijos sistemoje.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad patruliuodamas Druskininkuose E. Talačka su kolega sustabdė automobilį „Mercedes Benz“, kurį vairavo akivaizdžiai neblaivus jo pažįstamas. Iš užfiksuotų vaizdo įrašų matyti, kad policijos pareigūnų stabdomas automobilis vietoj to, kad sustotų važiuojamosios dalies dešiniajame pakraštyje, sustojo ir iš transporto priemonės išlipo transporto priemonę palikęs neužbaigęs apsisukimo manevro, tai yra skersai eismo juostoms.

Išlipęs iš visureigio vairuotojas galva atsirėmė pareigūnui į krūtinę, o paskui su E. Talačka nuėjo už automobilio, kur policijos automobilio kameros vaizdo nefiksavo. O vėliau vairuotojui leista vairuoti – jis nuvažiavo į šalia buvusią automobilių stovėjimo aikštelę. Vėliau šį vairuotoją kitas atvykęs policijos ekipažas parvežė į namus.

„Suteikėme socialinę paslaugą“, – vėliau teisinosi pareigūnai, pažymėję, kad vairuotojui buvo sušlubavusi sveikata.

Kad vairuotojas buvo neblaivus, tą vakarą dar prieš E. Talačkos sustabdymą matė ir dar kitame policijos ekipaže dirbę pareigūnai, tačiau jie taip pat vairuotojo nebaudė, nes šis esą tik sėdėjo automobilyje ir žadėjo niekur nevažiuoti.

Tokios pozicijos teisme laikėsi ir „Mercedes Benz“ vairuotojas, kuris aiškino, kad tą vakarą buvo blaivus, o keistai elgėsi ir atrodė tik dėl to, jog buvo sustreikavusi sveikata, jis skundėsi skrandžio skausmais. Be to, vyras taip pat pažymėjo, kad net nebuvo pagrindo tikrinti jo blaivumo – esą pareigūnai iš karto matė, jog jis nėra apsvaigęs nuo alkoholio.

Tyrimo metu Imuniteto pareigūnai išsiaiškino, kodėl tą naktį Druskininkų policininkai buvo tokie nuolankūs neblaiviam vairuotojui, kuris, kaip matyti iš vaizdo įrašų, vos pastovėjo ant kojų. Anot tyrėjų, buvo išsiaiškinta, kad bent devyni policijos Reagavimo skyriaus pareigūnai nuolat lankydavosi „Mercedes Benz“ vairuotojui priklausančioje sodyboje ir kaip reikiant „ošdavo“ čia įrengtoje pirtyje. Pareigūnai to neneigė – jie prisipažino, kad švęsdavo gimtadienius, taip pat naujų kolegų „prirašymus“, „laistydavo“ naujas pareigas.

Ar už linksmybes svetimoje sodyboje policininkai atsiskaitydavo su šeimininku, nebuvo nustatyta – jie teigė, kad dažniausiai iš anksto surinkdavo pinigų gimtadienį švenčiančiam kolegai, o jau jis spręsdavo, ką su jais daryti, taip pat ir buvo atsakingas už susitarimą su pirties savininku.

Kad pažinojo Druskininkų policininkus, neneigė ir „Mercedes Benz“ vairuotojas, pripažinęs, kad šie dažnai lėbaudavo jo sodyboje. O Imuniteto tarnybos pareigūnai net užfiksavo pokalbių, kaip neblaivus atsakomybės išvengęs sodybos šeimininkas savo draugui papasakojo ne tik apie tai, kaip netikėtai susidūrė su policininkais, bet ir kaip šie padėjo išvengti atsakomybės, už ką jis liko šiems skolingas.

Praėjus maždaug pusantro mėnesio po įvykio vairuotojas policininkus vadino pravardėmis – tiek E. Talačką, tiek kitą, kuris tą vakarą jį tarnybiniu automobiliu parvežė į namus.

„Reikia dar šitam bl... (necenzūrinis žodis – Delfi.lt) pirtelę užkurt... (...), skolingas likau eina na... (necenzūrinis žodis – Delfi.lt), šokdino gi by... (necenzūrinis žodis – Delfi.lt), mečiau gi mašiną skersą, palikau ant kelio, pridariau tu patikėk, tai kitas parvežė mani b... (necenzūrinis žodis – Delfi.lt)“, – slapta įrašytame pokalbyje kalbėjo vairuotojas.

O teisme apklausti E. Talačkos kolegos pripažino, kad ne kartą linksminosi atsakomybės išvengusio vyro sodyboje. Viena liudytoja net patvirtino, kad pirties nuomą sodybos šeimininkui nebuvo mokama, o savininkas taip pat linksmindavosi su policijos pareigūnais.