Gerai policijai žinoma sukčiuviene patikėjo ir dar viena moteris iš Vilniaus – ji taip pat aferistei atidavė savo pinigus, o kai suprato, kad yra apgauta ir santaupų neatgaus, irgi buvo priversta kreiptis pagalbos į policijos pareigūnus.

Nors šiandien svetimus pinigus apgaulės būdu išviliojusi kaunietė jau yra už grotų, nukentėjusiųjų tai nė kiek neguodžia – prarastų pinigų joms taip ir nepavyko atgauti. O vargu ir pavyks, nes sukčiuvienė turto neturi, o pasisavintų pinigų negrąžino, nes esą juos jau išleido.

Ši sukčiuvienė – kartą jau teista 51 metų nuolatinės gyvenamosios vietos neturinti, bet pastaruoju metu nuomojamame bute gyvenusi Audronė Šimaitienė. Pirmą kartą apie ją policijos pareigūnai išgirdo dar daugiau kaip prieš dešimt metų, kai ji iš vienos bendrovės išsinuomojo naujus automobilius, o vėliau juos pardavė, taip padarydama šimtatūkstantinę žalą.

O dabar į A. Šimaitienės spąstus pakliuvo dvi moterys – abi yra įgijusios aukštąjį išsilavinimą, užima vadovaujančias pareigas ir abi aklai tikėjo magijos burtais. Būtent tuo pastaruoju metu Kaune ir garsėjo A. Šimaitienė – ji skelbėsi, kad bet kuriam žmogui gali padėti išspręsti bet kokias, net pačias didžiausias problemas.

Taip Jungtinėje Karalystėje gyvenanti verslininkė sukčiuvienei atidavė daugiau kaip 28 tūkstančius eurų, o vilnietė – 32 tūkst. Eur.

Už tai A. Šimaitienei, kurios baudžiamąją bylą teismas nagrinėjo neviešuose posėdžiuose, paskyrė 2 metų laisvės atėmimo bausmę, kurią ji atliks Panevėžio pataisos namuose. Be to, iš nuteistosios nukentėjusiosioms buvo priteista padaryta turtinė ir neturtinė žala – ji privalės sumokėti ne tik 60 tūkst. Eur, kuriuos pasisavino, bet ir po tūkstantį eurų už savo aukų patirtus dvasinius išgyvenimus.

„Nusikalstamų veikų padarymas sukėlė padarinius – nukentėjusiųjų didelės vertės turto netekimą – teismas atkreipia dėmesį į tai, kad viena nukentėjusioj neteko ilgai kauptų santaupų, kurias ketino panaudoti savo nuosavam būstui įsigyti, tuo tarpu kita nukentėjusioji neteko ne tik savo santaupų, bet ir dalies pasiskolintų pinigų, kuriuos ketino panaudoti savo šeimos verslo plėtrai, grįžimui į Lietuvą“, – teismo teigimu, abi nuketėjusiosios neabejotinai išgyvena netikrumą dėl ateities, dėl jų atžvilgiu padarytų nusikalstamų veikų jos prarado pasitikėjimą žmonėmis, sumažėjo jų bendravimo galimybės.

Baudžiamąją bylą išnagrinėjusi teisėja Vaiva Nevardauskienė taip pat pabrėžė, kad „ir pačių nukentėjusiųjų didelis neatsargumas taip pat turėjo įtakos tam, kad kaltinamoji iš jų išviliojo dideles pinigų sumas: „Nusikalstamos veikos tęsėsi ne vieną mėnesį, abi nukentėjusiosios turi aukštąjį išsilavinimą ir užima vadovaujančias pareigas – atitinkamai, jos turėjo visas galimybes ieškoti ir gauti teisinę pagalbą bei patarimų dėl susidariusios situacijos, dėl nuolatinio pinigų reikalavimo.“

Emigrantės pasakojimas: mistinių dalykų galia

Kaip pateko į aferistės pinkles, geriausiai atskleidė nukentėjusiųjų pasakojimai, nes A. Šimaitienė apie įvykdytus nusikaltimus nebuvo linkusi kalbėti, tik pripažino, jog vykdė įvairius ritualus, kad tik pagerėtų nukentėjusiųjų finansinė būklė. Ir, anot jos, ji nekalta, kad kerais tikėjusios moterys pačios atidavė savo pinigus.

Tuo metu su šeima daugiau kaip dešimtmetį Didžiosios Britanijos sostinėje Londone gyvenanti emigrantė Gitana (vardas pakeistas – Delfi.lt) policijos pareigūnams pasakojo, kad svečioje šalyje buvo atsidariusi maisto prekių parduotuvę. Verslas sekėsi gerai, bet netikėtai dar 2019 m. rugsėjį ėmė smukti pardavimai.

„Aš tikiu mistiniais dalykais, todėl pagalvojau, jog prekyba smuko dėl blogos akies ar kažkokio prakeiksmo, todėl per „Facebook“ pradėjau ieškoti įvairios informacijos, – pasakojo Gitana. – Vienoje grupių, susijusių su magija, parašiau užklausimą, kas galėtų man padėti. Į šią užklausą atsiliepė buvusi mano parduotuvės pardavėja – ją pažinojau ne vienerius metus, palaikėme ryšius, šiuo metu ji gyvena Kaune. Ji man iš pradžių pasiūlė nueiti į cerkvę, uždegti žvakutę. Bet tai nepadėjo – kartą su ja išsikalbėjau ir pasakiau, kad ieškau juodosios magijos atstovo – klausiau, gal ji kada nors naudojosi panašiomis paslaugomis. O ji man tada pasakė, kad turi draugę Audronę, kuri yra ragana, gal ji galės pagelbėti.“

Verslininkė neslėpė, kad iš karto pasidomėjo, kiek galėtų kainuoti tokios paslaugos, bet draugė patikino, kad raganavimu užsiimanti moteris „dirba su rezultatu“ – dėl atlygio bus galima susitarti vėliau.

„Aš ja pasitikėjau, maniau, kad Audronė bus sąžiningas žmogus, – tęsė emigrantė. – Kai netrukus su ja pradėjau bendrauti, nusiunčiau kelias nuotraukas su vaizdais, kurie mane neramino, pavyzdžiui, parduotuvėje paliktas kliento skėtis, sudėti centai prie seifo.“

Anot moters, kadangi Audronė gyveno Kaune, o ši – Londone, moterys nutarė bendrauti per pokalbių programėlę „WhatsApp“.

„Aš jos klausiau, kiek kainuotų paslaugos, bet Audronė nurodė, kad nedaug, nes mano parduotuvėje dirbo jos draugė, – sakė Gitana. – Ji man aiškino, kad reikia išvalyti „laukus“, todėl kiekvieną dieną su ja susisiekdavau, domėjausi, ar jau gerėja situacija. Praėjus maždaug mėnesiui ar pusantro, kai situacija išties pagerėjo, Audronė pasakė, kad reikia pervesti maždaug 200 svarų sterlingų, nes kitaip pradės vėl viskas strigti.“

Taip moteris nė nepastebėjo, kai ėmė A. Šimaitienei pervedinėti pinigus: „Juos siunčiau už įvairius amuletus bei atliktus darbus, aukas cerkvei, kad būtų pasimelsta už mano šeimą ir mirusią mamą.“

Šiandien Gitana teigia suprantanti, kad tuo metu situacija parduotuvėje pagerėjo ne dėl magijos burtų, o tiesiog dėl jos pačios pastangų – stengėsi, kad į maisto prekių parduotuvę sugrįžtų nuolatiniai klientai.

Tačiau tuo metu apie tai moteris negalvojo, todėl kai kartą sugrįžo į Lietuvą atostogauti, aiškiarege apsimetusiai moteriai prasitarė, kad norėtų Lietuvos pajūryje nusipirkti vilą arba dvarą. Ir vieną tokį ji jau buvo nusižiūrėjusi, bet norėjo, kad ir A. Šimaitienė jį įvertintų. Ši sutiko, bet tądien, kai moterys buvo sutarusios susitikti, netikėtai paskambinusi „ragana“ užsiminė, kad iškilo keblumų, pradėjo „strigti“ amuletai ir jai reikia atsiųsti 100 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų.

„Nusiunčiau jai tuos pinigus, bet tuomet šis prašymas mane labai nustebino, bet ja vis tiek pasitikėjau, maniau, kad Audronė yra sąžininga moteris, – Gitana prisipažino, jog tik nuo tos dienos ėmė fiksuoti visas pinigų perlaidas, o siųsdama pinigus pavedimo paskirtyje rašydavo „mano reikmėms“, „prekės/paslaugos“ arba tiesiog savo vardą ir pavardę. – Pinigus siunčiau dėl įvairių priežasčių, viena jų – norėjau, kad mane lydėtų sėkmė.“

Kartą emigrantė „raganai“ užsiminė, kad norėtų dirbti advokato padėjėja.

„Ji sakė, kad jeigu jai atsiųsiu 929,60 Eur, tuomet man šis darbas pradės sektis, – pažymėjo Gitana. – Bet su šiuo darbu man nepasisekė, nors Audronė užtikrino, jog viskas susitvarkys, kai tik bus geras mėnulis ar saulė ir pan.“

O kitą kartą ji aiškiarege apsimetusiai moteriai išsiuntė 888 Eur – šie pinigai turėjo garantuoti, kad Gitanos ir jos vyro biologiniai laukai susijungs ir jiems abiem toliau seksis verslas.

„Jaučiau spaudimą, kad privalau išsiųsti pinigus, nes kitaip mano verslui vėl pradės nesisekti, – sakė ji. – O kai buvo prasidėjęs karantinas dėl COVID-19 situacijos, Audronė pasakė, kad verslui paremti bus teikiami pinigai ir aš jai privalau nusiųsti 559 Eur, kuriuos ji suriš su raudonu siūlu ir man atsiųs, o aš tokiu būdu atgausiu savo pinigus ir dar gausiu papildomų pajamų. Tačiau tai buvo melas – tų pinigų aš daugiau nemačiau. Dėl sėkmės jai siunčiau ir daugiau pinigų, kurių Audronė taip ir nesugrąžino.“

Nors ir jautėsi mulkinama, tačiau Gitana ir toliau aklai pasitikėjo aiškiarege apsimetančia A. Šimaitiene – kartą jai prasitarė, kad Jungtinės Karalystės Vyriausybė verslui suteiks lengvatines paskolas. A. Šimaitienė įkalbėjo paimti 50 tūkst. svarų kreditą – tikino, kad pinigų vis tiek nereikės sugrąžinti, paskola bus nurašyta.

„Ji man sakė, kad jeigu pinigų neimsiu, užsidarys pinigų grandinė ir man nesiseks, todėl Audronės įkalbėta paėmiau paskolą, juo labiau, kad ji mane patikino, jog jos atiduoti nereikės, paskola man nusirašys, – sakė emigrantė. – O kad ta paskola tikrai nusirašytų, turėjau Audronei nusiųsti pinigų – taip jai ne kartą siunčiau, o jeigu tik sudvejodavau, ji sakydavo, kad mano finansinė padėtis pablogės.“

Gitana siuntė net tuos pinigus, kuriuos ketino išleisti vilos Preiloje įsigijimui: „Čia norėjau vystyti veiklą, susijusią su vaikų integravimu į socialinį gyvenimą visos Klaipėdos regione.“

Apie šiuos planus sužinojusi A. Šimaitienė ėmė aiškinti, kad Gitana privalo nusipirkti nepigų nekilnojamojo turto objektą, kuris turėjo kainuoti daugiau kaip milijonas eurų. Moteris tokį susirado, tačiau tuo metu reikėjo parengti projektą finansinei paramai gauti. Šį projektą pasisiūlė parengti A. Šimaitienė, tačiau taip ir neparengė, nors ne kartą Gitana jai siuntė įvairias pinigų sumas dokumentų sutvarkymui.

„Ji vis sakydavo, kad projektas yra parengtas, tik dar man negali jo duoti, – kalbėjo Gitana. – Kartą net specialiai iš Londono atskridau į Lietuvą, nes reikėjo užpildyti paraišką Europos Sąjungos fondų paramai projekto įgyvendinimui gauti, bet vis tiek dokumentų negavau – ji teisinosi, kad jos kolega, kuris rengė projektą, netikėtai susirgo koronavirusu. O aš vis tiek jai turėjau siųsti pinigus, ji pažadėjo projektą atsiųsti elektroniniu būdu. Vėliau pasakė, kad projekto negali atsiųsti, nes negali prisijungti prie sistemos. Lietuvoje buvau savaitę laukdama projekto, tačiau jo nesulaukusi turėjau sugrįžti į Angliją. Audronė projekto man taip ir nepateikė, bet nuolat darė spaudimą siųsti pinigus, sakydama, kad nukentės mano verslas, o projektas tikrai bus.“

O kitų atostogų metu „aiškiaregė“ pati atvyko susitikti į moters sodybą: „Ji sakė, kad turi paskaičiuoti pinigus sėkmei ir paėmė mano piniginę, kurioje laikiau savo iš verslo gautus pinigus – 890 svarų ir 300 Eur. Audronė sakė, kad reikalinga išvalyti blogą energiją ir piniginę išsivežė. Liepė nesijaudinti, sakė, piniginę grąžins po trijų dienų. O kai po trijų dienų mes vėl susitikome, ji piniginės neatsivežė, bet atvežė akmenį, kurį aš turėjau sudaužyti – Audronė teigė, jog jeigu jį sudaužysiu per pusę, ji man tuomet atiduos pinigus. Kadangi tas akmuo nesudužo, ji pasakė, kad piniginės neatiduos ir ją pasisavino.“

O kitą kartą Audronė pati Gitanai parodė jos piniginę – sakė, kad joje yra 3 tūkst. svarų, bet jos taip ir neatidavė, sakė, kad sugrąžins, kai bus parengtas projektas jos verslui Lietuvos pajūryje įgyvendinti.

Bet šis projektas taip ir liko neįgyvendintas – netrukus su Gitana feisbuku susisiekė Vilniuje gyvenanti moteris, kuri sužinojo, kad A. Šimaitienė jau kurį laiką iš jos vilioja pinigus. Kai ji papasakojo, kad tuo metu ir iš jos buvo išviliota didelė pinigų suma, Gitana atsitokėjo – juk savo noru aferistei atidavė dideles pinigų sumas.

„Tada kreipiausi į policiją, – sakė moteris. – Jos pasakojimais labai tikėjau, nes buvau paveikta visų pastaruoju metu mane ir mano šeimą užgriuvusių nesėkmių – tiesiog buvau neviltyje ir galvojau, kad Audronė tikrai gali padėti visas problemas sutvarkyti netradiciniu būdu. Buvau įsitikinusi, kad Audronė yra aiškiaregė, nes sudarė tokį įspūdį – ji visada kalbėdavo labai įtikinamai, naudodama įvairius magiškus ženklus, skaičius. Neslėpsiu, kartais man buvo baugu, todėl aklai vykdžiau jos nurodymus, kurie visi buvo susiję su pinigų pervedimu. Tikėjau jos vykdoma veikla, nors, kaip dabar suvokiu, tai buvo apgaulė, nes jokių žadėtų paslaugų iš jos taip ir nesulaukiau.“

Anot Gitanos, dažnai Audronė „nurodydavo labai įdomias sumas, kurias reikėdavo pervesti“: „Pavyzdžiui, jos dažnai baigdavosi centais ar vienodais skaičiais. Ji tiesiog nurodydavo, kad vienas tūkstantis už mane, kitas už mano vaiką ar vyrą. Aš tuo tikėjau.“

Vilnietės istorija: tikėjau jos galiomis

Aiškiaregės pagalbos ieškojo ir kita moteris – Vilniuje gyvenanti moteris per apklausą policijoje prisipažino, kad pastaruoju metu jautėsi prastai, ją slėgė bloga nuotaika, be to, jos motinai labai pašlijo sveikata.

„Pradėjau ieškoti asmenų, ne medikų, kurie galėtų kitu būdu man padėti išspręsti visas problemas – per savo draugę gavau moters, užsiimančios netradiciniais gydymo būdais, kontaktus, – pasakojo Vilma (vardas pakeistas – Delfi.lt). – Tai buvo Audronė, jai parašiau žinutę per „WhatsApp“ programėlę, o paskui sutarėme, kad atvyksiu pas ją į Kauną pirmajam vizitui. Šio susitikimo metu papasakojau daug savo asmeninio gyvenimo detalių – kad man nesiseka draugauti su vaikinu, mamos sveikata prasta, ketinu įsigyti būstą, bet niekaip negaliu apsispręsti ir išsirinkti. Audronė mane išklausė, po to liepė pasakyti dienas, kuriomis įvyko kokie nors įvykiai mano gyvenime – ji turėjo pažiūrėti pagal žvaigždynus, pagal tam tikras datas ir būtent naktį. Ji sakė, kad dirba su įvairiais žmonėmis pagal žvaigždynus, planetas. Tada aš jos paklausiau: „Kas jūs tokia – ar žiniuonė, ar ekstrasensė, ar esate tokia gimusi ar visa tai išmokote?“. Audronė sakė, kad išmoko ir tokį darbą dirba apie 20 metų, minėjo, kad anksčiau šį darbą dirbo Anglijoje, nors, kaip pabrėžė, net nemoka kalbėti angliškai. Aš ja patikėjau.“

Vilmos teigimu, Audronė jai aiškino, kad dirba be atlygio ir už pirmąjį seansą neprašė pinigų.

„Sutarėme, kad palaikysime ryšį per „WhatsApp“ programėlę, o vėliau įvyko ir antras mūsų susitikimas Kaune – šio susitikimo metu Audronė klausė, kaip aš jaučiuosi, ar geriau, nes ji neva visą tą laiką nuo pirmojo iki antrojo vizito dirbo su manimi per atstumą, – pasakojo vilnietė. – Sakė, kad mano biolaukus jau aptvarkė ir paklausė, ko noriu toliau – ar susitvarkyti asmeninį gyvenimą, ar nusipirkti turtą. Pasakiau, kad asmeninis gyvenimas jau susitvarkė, nes jos patarimu po pirmojo vizito nutraukiau santykius su savo vaikinu, todėl toliau norėčiau susitvarkyti buitį – įsigyti būstą. Aš ja labai tikėjau ir dariau, ką ji liepė, todėl sutarėme, kad aš susirasiu būstą ir jį turėsiu parodyti Audronei, o ji patikrins, ar šis yra tinkamas. Supratau ir tikėjau, kad Audronė savo galiomis patikrins būtent vėl pagal žvaigždynų, planetų išdėstymą ir pan., todėl antrojo vizito metu nusprendžiau atsidėkoti ir jai padaviau 100 Eur, nors ši manęs pinigų neprašė.“

Vilma neslėpė, kad šio susitikimo metu tariamai aiškiaregei prisipažino, kad būstą ketina pirktis iš savo santaupų, dėl to neketina imti paskolos.

„Maždaug po dviejų savaičių ji man paskambino ir pasakė, kad dabar yra labai geras laikas įkrauti pinigus – sakė, kad aš turiu pervesti tūkstantį eurų, kuriuos ji išsigrynins ir net neskaičiuos, o tik „pakaitins“ ir užkraus gera energija“, – vilnietė teigė patikėjusi tokiais žodžiais ir netrukus pervedė prašomą pinigų sumą.

„Audronė nuolat kartodavo, kad svetimų pinigų jai nereikia, nes šie gali prišaukti bėdą, o ji tik norinti padėti, juos „užkrauti“ – aš net nepaklausiau, kada ji man tuos „užkrautus“ pinigus sugrąžins, tiesiog nepagalvojau apie tai, aklai pasitikėjau“, – moteris prisipažino, kad pervesdama pinigus mokėjimo paskirtyje nurodydavo „skolos grąžinimas“, nors norėjo parašyti „paskola“, bet klaidos taip ir neištaisė, todėl visuose vėliau atliktuose pinigų pervedimuose ir buvo nurodyta, kad būtent ji grąžina skolą.

Bet šių pinigų „aiškiaregei“ neužteko – kartą ji atvažiavo į Vilmos namus Vilniuje ir apžiūrėjusi butą pareiškė, kad jame yra per daug daiktų, sakė, jog jai reikia pinigų grynaisiais: „Sakė, kad reikia iš mano rankų, o ne pavedimu. Pasakiau, kad grynais prie savęs turiu tik 225 Eur. Ji šiuos pinigus pasiėmė, o kitą dieną paskambinusi pasakė, kad dabar yra labai geros dienos finansiniam augimui ir pritraukti finansinei gerovei, todėl reikia pervesti pinigų. Taip aš jai per du mėnesius pervedžiau 21 tūkst. Eur – ji visada sakydavo, kad yra „geras laikas augimui“, „gera naktis“, kad intensyviai dirbo su mano pervestais pinigais ir taip mane įtikinėjo. Dažniausiai skambindavo labai anksti ryte, kol dar nebūdavau prabudusi, ir vis sakydavo, kad buvo intensyvi naktis.“

Anot Vilmos, aferistė taip pat jai ne kartą aiškino, kad „mato ryšį su jos mama, kuri viską jaučia ir žino, kad ši ketina pirkti butą, ir šiuo metu visas padarytas darbas negali nutrūkti“.

„Tai ji pasakė, kai aš pasidomėjau, kada grįš mano pervestas 21 tūkst. Eur, – sakė Vilma. – Bet Audronė mane įtikinėjo, kad turi pasidaryti iš mano pervestų pinigų sumos „dvynį“ – padvigubinti sumą. Todėl jai dar grynaisiais atidaviau dar 11 tūkst. Eur.“

Šiuos pinigus moteris perduodavo tuomet, kai ieškojo būsto, bet jo taip ir nenusipirko, nes sukčiuvienė vis aiškindavo, kad jie yra netinkami.

„Po to susiradau naujos statybos butą ir jį rezervavau, nes Audronė pasakė, kad jį galiu pirkti, – sakė Vilma. – Tuomet jai pasakiau, kad reikia paduoti pinigus už rezervaciją, noriu pasirašyti preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį. Audronė pasakė, kad nebus jokių problemų ir pažadėjo atvežti visus pinigus, kuriuos jai pervedžiau į banko sąskaitą ir daviau grynaisiais, tačiau ji iki šiol jų negrąžino – ji vis siuntė jai žinutes, žadėjo atvežti, tačiau to nepadarė.“

Ryšį su sukčiuviene Vilma nutraukė tik tuomet, kai suprato, kad yra apgauta, o A. Šimaitienė ją net bandė įbauginti: „Kartą ji man paskambino per programėlę ir paleido video iš tos vietos, kur ji yra, galimai ten buvo kapinės. Aš labai išsigandau to vaizdo iš kapinių, todėl nutariau kreiptis į advokatą, o šis patarė nelaukti ir važiuoti į policiją.“