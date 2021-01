Apie tai, kad vaikų darželyje direktoriaus pavaduotoju dirbančiam vyrui buvo iškelta baudžiamoji byla ir jis net dėl to buvo pripažintas kaltu, vaikų ugdymo įstaigos vadovė sužinojo tik šią savaitę, kai gavo iš teismo atsiųstus dokumentus. Pašto darbuotojų pristatyme voke buvo įdėtas teisėjos pasirašytas baudžiamasis įsakymas, kuriame nurodyta, kad direktoriaus pavaduotojas buvo nuteistas dėl neteisėto pornografinio turinio, kuriame vaizduojami vaikai, įgijimo ir laikymo.

„Mums ši žinia sukėlė tikrą šoką, mes dar negalime atsigauti – niekada net negalėjome įtarti panašių dalykų“, – Delfi neslėpė vos ką tik vaikų darželiui vadovauti pradėjusi direktorė.

Nieko nelaukusi ji direktoriaus pavaduotoją nutarė atleisti iš pareigų – įsakymas buvo pasirašytas dar šį antradienį.

Tuo metu pats direktoriaus pavaduotojas šį gėdingą savo gyvenimo faktą nuo vaikų darželio vadovybės bandė nuslėpti – nei apie policijoje pradėtą ikiteisminį tyrimą, bei teisme išnagrinėtą baudžiamąją bylą nepranešė. Jis net sutiko su prokurorų pasiūlytu sprendimu baudžiamąją bylą perduoti teismui nagrinėti rašytinio proceso tvarka, priimant teismo baudžiamąjį įsakymą – tokiais atvejais teismai net iš anksto neskelbia, kad nagrinės tokią bylą, todėl apie tokia tvarka nuteistus asmenis visuomenė gali ir nesužinoti.

Anksčiau teisėsaugos pareigūnai net neprivalėdavo švietimo įstaigoms pranešti, kad dėl seksualinių nusikaltimų nuteisė ugdymo įstaigos darbuotoją; tokia tvarka atsirado tik 2018 m.

Kuriame Kauno vaikų darželyje dirbo dėl vaikų pornografijos įgijimo ir laikymo nuteistas vyras, Delfi neskelbia – taip siekiame apsaugoti šią ugdymo įstaigą lankančius vaikus ir darbuotojus, kurie su teisme išnagrinėta baudžiamąja byla neturi nieko bendro. Neskelbiame ir nuteisto direktoriaus pavaduotojo asmens duomenų, nes pagal juos būtų galima sužinoti, kuriame vaikų darželyje jis dirbo.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad Kauno švietimo sistemos darbuotojams gerai žinomas kaunietis pornografiją su seksualiai išnaudojamais vaikais į savo kompiuterį siuntėsi nuo praėjusių metų sausio iki liepos mėnesio. Jo namuose krata buvo atlikta rugsėjį.

Anot pareigūnų, vyras į savo planšetinį kompiuterį atsisiuntė ir jame laikė 267 pornografinio turinio elektronines duomenų bylas – nuotraukas. Jos vaizduojami 3–16 metų amžiaus seksualiai išnaudojami vaikai.

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo pareigūnai nurodė, kad nuolat stebi interneto vartotojus, kurie bando pasiekti tinklalapius, kuriuose patalpinti pornografinio turinio dalykai, kuriuose vaizduojamas vaikas arba kaip vaikas pateikiamas asmuo.

„Išanalizavus sisteminius įrašus, kuriuose yra nurodomi galinių įrenginių IP adresai, iš kurių daugybę kartų buvo bandoma pasiekti pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojamas vaikas, duomenis, buvo atrinkti labiausiai aktyvūs asmenys“, – anot pareigūnų, vienas tokių ir buvo tuomet vaikų darželyje direktoriaus pavaduotoju dirbęs vyras.

Pasak pareigūnų, vyras nuo sausio 1 iki gegužės 10 d. net 4 493 kartus naršė įvairiuose tinklalapiuose, kuriuose gali būti patalpinti pornografinio turinio dalykai, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas.

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vyras iš karto pripažino jam pateiktus kaltinimus – jis neslėpė, kad buvo priklausomas nuo pornografijos žiūrėjimo.

„Esu nevedęs, prieš kelis metus susidomėjau pornografija, pornografinių vaizdų ieškodavau internete – paieškos sistemoje „Google“ įvesdavau raktinį žodį „porn“ ir man paieškos sistema atverdavo begalę pornografinių tinklalapių, – kalbėjo kaunietis. – Naršydavau po šiuos tinklapius ir ieškodavau mane dominančių pornografinio turinio nuotraukų ir vaizdo įrašų.“

Vyras neslėpė, kad naršydamas draudžiamuose puslapiuose taip pat paspausdavo įvarias rekomenduojamas nuorodas į kitas interneto svetaines, kartais kompiuterio ekrane dėl to iššokdavo įrašas „STOP POLICIJA“.

„Žiūrėdavau nuotraukas ir įrašus, kuriuose buvo vaizduojami įvairaus amžiaus nuogi vaikai, jie buvo nuo 3 iki 16 metų amžiaus, – sakė vyras. – Iš pradžių domėjausi tik suaugusių pornografija, tačiau nepastebimai pradėjau žiūrėti ir pornografiją su vaikais. Net pats nepastebėjau, kaip įsitraukiau į pornografijos žiūrėjimą ir tai tapo kažkokia priklausomybe.“

Vyras neslėpė, kad kai kuriuos įrašus atsisiųsdavo į savo planšetinį kompiuterį, o kai kurių net nebuvo galima pažiūrėti, kol neatsisiųsdavo: „Norėdamas mane dominančius failus pažiūrėti, pornografinio turinio nuotraukas su vaikais parsisiųsdavau į savo planšetinį kompiuterį.“

Jis neslėpė, kad kai kuriuos įrašus vėliau ištrindavo.

„Suprantu, kad pasielgiau netinkamai, dėl to, ką padariau, nuoširdžiai gailiuosi“, – vyras teismui nurodė, kad yra dirbantis, todėl turės pinigų baudai sumokėti.

Jam iškeltą baudžiamąją bylą išnagrinėjusi teisėja Jolanta Ramonienė nutarė skirti 3 tūkst. 400 eurų baudą, kurią leido sumokėti per pusantrų metų. Be to, iš nuteistojo buvo konfiskuotas planšetinis kompiuteris – nusikaltimo įrankis.

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

„Baudžiamojoje byloje ištirtų įrodymų visuma įrodo, jog kaltinamasis, pasinaudodamas informacinėmis ir ryšių technologiomis įgijo ir laikė pornografinio turinio dalykus – 267 pornografinio turinio elektronines duomenų bylas (nuotraukas), kuriose vaizduojami 3–16 metų amžiaus seksualiai išnaudojami vaikai“, – teisėja pažymėjo, kad kaltinamojo kaltę patvirtina ne tik paties kaltinamo prisipažinimas, bet ir kiti įrodymai.

„Kaltinamasis pripažino, jog jis domėjosi pornografija taip pat ir vaikų pornografija, šios informacijos ieškodavo naršydamas internete savo mobiliuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu būdamas namuose, kur tiekiamas internetas“, – pažymėjo teismas.

Anot teisėjos, „kaltinamasis, būdamas suaugęs, pakaltinamas ir nemažą gyvenimišką patirtį turintis asmuo neabejotinai suvokė, kad pornografinio turtinio dalykų, kuriuose vaizduojami vaikai, įgijimas ir jų laikymas yra neteisėtas, nusikalstamas.“

„Tai patvirtina ir aplinkybės, jog net ir atsiradus užrašui „STOP POLICIJA“, kaltinamasis toliau ieškodavo pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojami vaikai, internete ir bandydavo ją gauti; be to, žinodamas, kad negalima dalies bylų peržiūrėti jų neparsisiuntus, jas sąmoningai, tikslingai parsisiųsdavo į savo įrenginį ir ten kurį laiką laikė“, – teismo teigimu, visa tai patvirtina, jog kaltinamasis ne tik suvokė savo veikos neteisėtumą, pavojingumą, bet ir norėjo taip veikti – veikė tiesiogine tyčia.

Lietuvos teismuose kasmet išnagrinėjama keliasdešimt baudžiamųjų bylų dėl neteisėto disponavimo pornografinio pobūdžio įrašais, kuriuose vaizduojami vaikai. Dažniausiai tai būna užsienyje nufilmuoti vaikai, tačiau pareigūnai yra užfiksavę ir tokių atvejų, kai mažametės arba nepilnametės įkalbėtos arba net savo noru iškrypėliams, dažniausiai apsimetinėjantiems taip pat mergaitėmis, siunčia savo nuotraukų.

„Nors vaikų pornografijos įrašų laikymas yra lengvesnis nusikaltimas nei platinimas, tačiau pats faktas, kad žmogus domisi tokiais dalykais, jau yra rimtas signalas – būtina juo pasidomėti, ką mes ir darome“, – sakė pareigūnai.

Anot jų, Lietuvos pareigūnams įkliuvę vaikų pornografijos „mėgėjai“ dažniausiai pateikia įvairiausių pasiteisinimų, tačiau tikrosios tiesos, kodėl siuntėsi, laikė ar net platino pornografiją, garsiai neišdrįsta pasakyti.

„Šiandien mums beveik to nesuvokiant, pornografijos pramonė baigia užkariauti pasaulį – jos kasmetinis pelnas yra didesnis negu viso profesionalaus sporto kartu sudėjus, – yra sakiusi Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė. – Lietuvoje nėra patikimų tyrimų šia tema, JAV skelbiama, jog 35 proc. visos internetu atsiunčiamos informacijos yra pornografinio turinio, o su virtualia pornografija vaikai susipažįsta vidutiniškai nuo 11 metų amžiaus. Amerikos psichologų asociacija dar tiesesnė – pornografija žaloja vaikus ir suaugusius, griauna šeimas ir visuomenę. Kalbėkime apie šį klastingą reiškinį su paaugliais dar mokyklos suole, padėkime jiems atpažinti tamsiąsias interneto grėsmes, nes iš jų išsivaduoti gali prireikti viso gyvenimo.“