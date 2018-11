Po skandalo Pravieniškėse – košmaras Alytuje: „bachūrai“ pademonstravo, kas zonoje yra valdžia

„Taip „bachūrai“ parodė, kam zonoje priklauso valdžia – šis pareigūno sužalojimas yra tik įspėjimas“, – DELFI atskleidė šaltiniai Alytaus pataisos namuose. Anot jų, užpulti ir sužaloti prižiūrėtoją dviem žemesniajai „dūchų“ kastai priklausantiems nuteistiesiems nurodė zonos „vierchai“, protestuojantys prieš naująją tvarką įkalinimo įstaigose. Dalis šių „vierchų“ anksčiau kalėjo Pravieniškėse, iš kurių buvo pervežti po „Pravieniškių mafijos“ skandalo.

Penktadienį ryte į Alytaus pataisos namus įvesti Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, įvertinti situacijos į zoną atvyksta teisingumo ministras ir Kalėjimų departamento vadovybė.

Incidentas įkalinimo įstaigoje, kurioje šios savaitės pradžioje kilo neramumai, buvo nutylėtas nuo visuomenės – Kalėjimų departamentas apie sužalotą pareigūną nepranešė žiniasklaidai. Tuo metu informacija policijai buvo perduota iš Alytaus ligoninės, į kurią sužalotas pareigūnas buvo pristatytas.

Neramumai Alytaus pataisos namuose kilo po antradienio įvykių Pravieniškių pataisos namų 2-ojoje valdyboje, kuriai ilgą laiką vadovavo ne pareigūnai, o „Pravieniškių mafijos“ nusikalstamą susivienijimą sukūrę nuteistieji – apie 50 kalinių subkultūros besilaikančių aukščiausios kastos kalinių buvo apgyvendinti naujose kamerinio režimo patalpose. Taip jiems apribotas judėjimas ir bendravimas su kitais nuteistaisiais. Kiti jau anksčiau buvo pervežti į Alytų.

Pasak pareigūnų, Alytaus pataisos namuose, nuteistieji, kamerų tipo patalpose atliekantys drausmines nuobaudas, taip pat ėmė reikšti nepasitenkinimą, ypatingai juos papiktino nauji vidaus tvarkos taisyklių pakeitimai, kai dienos metu iš jų yra paimami miegui skirti čiužiniai. Pareigūnai teigia, kad taip siekia nuteistuosius skatinti laisvu laiku dienos metu „ne miegoti pietų miego, o užsiimti savišvieta, dalyvauti konsultacijose, žaisti loginius žaidimus“.

„Nauja tvarka numato, kad šiems asmenims čiužinys išduodamas vakare, prieš dienotvarkėje numatytą poilsio laiką“, – teigė pareigūnai.

Reaguodami į naująją tvarką nuteistieji trečiadienį Alytaus pataisos namuose pradėjo masiškai atsisakinėti maisto, nors dalis jų priieš tai įsigijo neproporcingai daug papildomų maisto produktų parduotuvėje.

Nuteistieji buvo įspėti, kad tęsiant neteisėtą badavimą įstaigos administracija gali jų atžvilgiu taikyti įstatymuose numatytas poveikio priemones ir atsižvelgiant į susidariusią situaciją nuo trečiadienio Alytaus pataisos namų direktoriaus įsakymu maisto atsisakantiems asmenims laikinai sustabdytas maisto produktų ir būtiniausių reikmenų pirkimas bei pasimatymų suteikimas.

Prie Alytaus pataisos namuose bausmę atliekančių nuteistųjų paskelbto bado streiko ketvirtadienį prisijungė ir keli šimtai kalinių iš Pravieniškių ir Marijampolės įkalinimo įstaigų. Tačiau dauguma jų priklauso aukščiausioms kastoms – ir iki streiko jie neidavo valgyti į valgyklą.

Šaltiniai Alytaus pataisos namuose teigia, kad reaguodami į pasikeitimus aukščiausios kastos nuteistieji ketvirtadienį dviem savo vergams, vadinamiesiems „dūchams“ nurodė užpulti ir sužaloti vieną pareigūnų. Šie, neturėdami kito pasirinkimo, „vierchų“ nurodymą įvykdė – jeigu būtų įsakymo nevykdę, su jais būtų susidorota.

Kalėjimų departamentas penktadienį pranešė, kad incidentas įvyko ketvirtadienį apie 15.10 val. kamerų tipo patalpose, kur už nuobaudas bausmę atliekantys trys nuteistieji reiškė nepasitenkinimą žodžiu ir veiksmais, daužė kameros duris, nevykdė pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų, į pareigūnų perspėjimus nusiraminti nereagavo.

Nuteistiesiems nevykdant teisėtų pareigūnų nurodymų, jie buvo įspėti, kad prieš juos gali būti panaudotos specialiosios priemonės. Po perspėjimo nuteistieji nevykdė pareigūnų teisėtų reikalavimų, pareigūnams užėjus į kamerą, nuteistieji bandė pasipriešinti – atsistojo į kovinę padėtį, buvo apsipylę maisto aliejumi, vieno jų rankose buvo pastebėtas nusmailintas savadarbis daiktas.

Kalėjimų departamentas informuoja, kad nuteistųjų neteisėti veiksmai buvo užkardyti panaudojant specialiąsias priemones. Tramdant nuteistuosius vienas iš pareigūnų patyrė kūno sužalojimą. Pareigūnas dėl sužalojimų veido ir kaklo srityje kreipėsi į gydymo įstaigą. Nuteistuosius taip pat apžiūrėjo medikai.

Vienas iš prižiūrėtoją sužalojusių nuteistųjų – jau kartą yra teistas dėl riaušių Marijampolės pataisos namuose dar 2012 m. rugsėjį. Teismas yra nustatęs, kad jis su grupe kitų nuteistųjų nevykdė pataisos namų pareigūnų reikalavimų laikytis laisvės atėmimo vietoje nustatytos tvarkos, pasišalino iš lokalinio sektoriaus teritorijos, tyčia gadino pataisos namų tvoras, užraktus ir kitą inventorių, kurstė kitus nuteistuosius viešai smurtauti. Strypais ir peiliu apsiginklavę nuteistieji sužalojo ne vieną bausmę atliekantį kalinį.

Lietuvos įkalinimo įstaigose bausmę šiuo metu atlieka daugiau kaip 8 tūkst. nuteistųjų. Jie piktinasi ir kita šį ketvirtadienį įsigaliojusia tvarka, kurią priėmė teisingumo ministras – kaliniams bus draudžiama įsigyti bet kokių maisto produktų ar gaminių, kurie yra stiklo ar kitoje taroje, išskyrus plastiką. Be to, nuo šiol ribojamas vaisių, daržovių įsigijimo svoris, per vieną kartą jų leidžiama įsigyti ne daugiau kaip 2 kg, taip pat leidžiamų įsigyti produktų pakuotės negalės viršyti 200 gr.

Nuteistieji teigia, kad tai apribos ne tik įsigijamų prekių asortimentą, bet ir produkto pasirinkimo galimybę kainos atžvilgiu, nes daugelis prekių ir taip gerokai daugiau kainuoja nei laisvėje. Šiuo metu vienas nuteistasis per mėnesį parduotuvėje gali apsipirkti ne už daugiau kaip 114 eurų per mėnesį.

„Apribota laisvė, apriboti pasimatymai, apribotas bendravimas su šeima... Bet apribojimas maistui – pagrindiniam žmogaus instinktui pavalgyti, čia jau absurdas!“ – teigė nuteistieji.

Kai kurie jų jau net iškėlė ultimatumą: jeigu nebus panaikinta naujoji tvarka, bus rengiamos ne tik protesto akcijos, bet ir prašoma iš valstybės teisme priteisti patirtą neturtinę žalą. Yra ir tokių, kurie net grasina save žalotis.

Tačiau su tokiais jų priekaištais nesutinka įsakymą pasirašęs ministras – jo teigimu, taip siekiama nuteistiesiems užkirsti kelią gamintis alkoholinius gėrimus už grotų. O įvykiai Pravieniškėse puikiai pademonstravo, kad nuteistieji ilgą laiką svaiginosi savo gamybos gėrimais.

