Teatro vadovybė trečiadienį taip pat žada informuoti apie būsimas gastroles, valdymo struktūros pokyčius, planuojamas investicijas. „Bus ir mūsų baleto, ir muzikos vadovai. Turėsime ir siurprizų. Norime koncentruotis į ateinantį sezoną. Pasakysime, kad ir lietuviai turės didelį vaidmenį kitais metais šiame teatre“, - BNS teigė laikinasis teatro vadovas Sigitas Žutautas. Teatras skelbia, kad rugsėjo 15-16 dienomis naująjį sezoną pradės šios vasaros premjera – Vincenzo Bellini opera „Kapulečiai ir Montekiai“, taip pat skelbiama, kad baleto trupę papildys penki jauni šokėjai.

Šiuo metu vyksta konkursas į LNOBT vadovus - Kultūros ministerija skelbia kol kas sulaukusi 8 kandidatų paraiškų, tikimasi, kad dar bus sulaukta kandidatų iš užsienio. Naujasis vadovas turėtų būti atrinktas iki spalio pabaigos. Susiję straipsniai: Teismas sprendimą dėl G. Kėvišo atleidimo skelbs netrukus G.Kėvišas pridarė žalos ir teatrui, ir visuomenei S.Žutautas BNS patvirtino, kad taip pat sieks nuolatinio vadovo posto. 15 metų LNOBT vadovavęs Gintautas Kėvišas atleistas birželio viduryje - L.Ruokytė - Jonsson rėmėsi ministerijos komisijos išvadomis, kad jis sistemingai painiojo viešuosius ir privačius interesus spręsdamas klausimus, susijusius su Kipre registruota sūnaus bendrove „Riverside music LTD“ ir su savo kita darboviete „Vilniaus festivaliai“. G.Kėvišas atleidimą apskundė teismui. Jo advokatai teigia, kad G.Kėvišui buvo taikomi dvigubi standartai, ir buvo ieškoma formalaus preteksto atleidimui, užuot siekus objektyviai ištirti veiksmus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.