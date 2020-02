Po skandalo Kaune – Kalėjimų departamento reakcija: direktorių nušaliname ir perimame vadovavimą

Taip Kalėjimų departamento direktorius Virginijus Kulikauskas reagavo į trečiadienį DELFI paskelbtą skandalingą informaciją, kad Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose kartu su nepilnamečiais nuteistaisiais buvo apgyvendintas ir dėl seksualinės prievartos prieš kitus nepilnamečius šešiolikai metų įkalintas 45 metų šiaulietis Leonas Žukas.

„Kalėjimų departamentas tikrai neigiamai vertina šį įvykusį precedentą ir mano sprendimu šiandien yra pradėtas tarnybinis patikrinimas, nuo rytojaus laikinai įstaigai vadovaujantis V. Dambrauskas bus nušalintas nuo pareigų ir įstaigai laikinai pavesime vadovauti asmenį iš Kalėjimų departamento, – Delfi sakė V. Kulikauskas. – Iš esmės – perimame vadovavimą įstaigai. Tarnybinio patikrinimo metu, kuris, manau, bus atliktas pakankamai greitai, išsiaiškinsime visas aplinkybes ir kalti asmenys, manau, už tai bus nubausti.“

Pasak V. Kulikausko, šiuo metu, kol atliekami remonto darbai Vilniaus pataisos namuose, laikinai, maždaug iki vasaros, Vilniuje kalėję buvę 32 nuteisti pareigūnai yra laikinai perkelti į Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių, „tačiau jie yra laikomi visiškai kitame aukšte, visiškai izoliuoti nuo nepilnamečių, jokio sąlyčio ir kontakto su nepilnamečiais nėra galimybės.“

Tuo metu dėl pedofilijos nuteistas L. Žukas su nepilnamečiais buvo apgyvendintas praėjusį penktadienį, o nuo jų izoliuotas buvo tik trečiadienį, kai šia istorija susidomėjo Delfi.

Laikinai Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriui-pataisos namams vadovaujantis direktoriaus pavaduotojas V. Dambrauskas sakė, kad L. Žuką ir dar vieną suaugusį vyrą buvo nuspręsta perkelti į kitas patalpas, kuriose nėra nepilnamečių, antradienį vakare.

„Šiandien jau perkėlėme, – sakė V. Dambrauskas. – Suradome kitas patalpas, kaip reikėjo, sutvarkėme jas pagal įstatymus ir šiandien jis yra visiškai izoliuotas, išvestas iš to skyriaus. Priėmėme sprendimą, kad šis skyrius liks tik nepilnamečiams, o suaugusiems surasime kitas patalpas.“

Laikinasis įkalinimo įstaigos vadovas tikino, kad sprendimas perkelti L. Žuką ir kitą suaugusįjį nuteistąjį buvo priimtas ne dėl kilusio susidomėjimo: „Mes planavome tai daryti ir anksčiau, kai tik iš Vilniaus perkėlė pas mus suaugusius. Mes nebuvome pasiruošę tokiam perkėlimui ir nebuvome iš anksto įsirengę patalpų, todėl ir buvo kilusi laikina problema.“

V. Dambrauskas taip pat nurodė, kad be reikalo yra nuogąstaujama, jog dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius nuteistas L. Žukas esą galėjo bendrauti ir su kitais įkalinimo įstaigoje esančiais nepilnamečiais – į skyrių jis buvo perkeltas tik praėjusį penktadienį, be to, esą nuolat buvo stebimas.

„Jis tikrai negali laisvai susitikinėti, jis ten buvo perkeltas laikinai, kol bus surastos ir suremontuotos patalpos laikyti suaugusius asmenis atskirai, – sakė laikinasis direktorius. – Toje vietoje, kur jis buvo įkalintas, yra nuolatinis priežiūros postas, yra budintis pareigūnas, ten, kur jis gyvena, visas koridorius yra stebimas vaizdo stebėjimo kameromis, yra nuolatinė priežiūra ir tikrai nėra jokios galimybės bet kokiam fiziniam kontaktui.“

