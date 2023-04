Po skandalingų ambasadoriaus pareiškimų URM išreiškė griežtą protestą Kinijai

Apie tai URM paskelbė pranešime spaudai.

„Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad trys Baltijos valstybės buvo neteisėtai okupuotos. Iš neteisės negali gimti teisė – tai yra tarptautinės teisės principas, pagal kurį neteisėtos sovietų okupacijos žlugimas reiškė Baltijos valstybingumo tąsą. Kinijos ambasadoriaus komentaras yra Baltijos šalių bei kitų valstybių istorijos iškraipymas. Tai prieštarauja ir 1991 m. rugsėjo 14 d. pasirašyto Jungtinio komunikato dėl diplomatinių santykių tarp Kinijos Liaudies Respublikos ir Lietuvos Respublikos užmezgimo nuostatoms“, – skelbiama URM pranešime.

Įšreikšdama protestą ministerija taip pat akcentavo, kad ambasadoriaus abejonės dėl Krymo priklausymo Ukrainai nėra priimtinos.

„1991 m. visa tarptautinė bendruomenė, įskaitant Kinijos Liaudies Respubliką, Ukrainą su Krymu kaip jos integralia dalimi pripažino tarptautiniu mastu. Krymas yra ir visada bus Ukrainos dalimi“, – rašoma URM pranešime.

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis savo tviteryje taip pat sureagavo į Lu Shaye pareiškimą.

„Lietuva niekada nestojo į SSRS. Maskva nelegaliai užėmė mūsų teritoriją, tad priešinomės tol, kol atkūrėme nepriklausomybę ir Raudonoji armija grįžo namo.

Mes nesame posovietiniai, niekada nebuvome sovietiniai“, – pabrėžė ministras.

Lithuania never joined the USSR. Moscow illegally occupied our territory, so we resisted until we restored our independence and the Red Army went back home.

We're not post-soviet, we're never-soviet.