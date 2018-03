anot jo, Seimo nario pašalinimui turėtų pakakti Konstitucinio teismo verdikto. Apie tai jis trečiadienio rytą paskelbė savo feisbuko paskyroje. „Negali būti net kalbos apie Mindaugo Basčio dalyvavimą valdančiojoje koalicijoje. Patį M. Bastį raginu trauktis iš Seimo savo noru. Nedelsiant“, – trečiadienio rytą „Facebook“ paskelbė Vyriausybės vadovas. Šiuo metu M. Bastys priklauso Mišriai Seimo narių grupei, nesančiai nei opozicijoje, nei pozicijoje. Savo narystę Socialdemokratų partijoje yra sustabdęs. Anot premjero, Konstitucija yra svarbiausias šalies įstatymas ir teisinės valstybės pamatas, todėl asmuo, pažeidęs Konstituciją, negali būti Seimo nariu. S. Skvernelis žada imtis iniciatyvos tobulinti apkaltos procedūrą. „Visiškai nesuprantama ir gėdinga situacija, kai Seimas savo balsavimu paneigia Konstitucinio Teismo sprendimus. Tai meta šešėlį visiems parlamentarams. Kaip Seimo narys rinksiu parašus ir registruosiu Konstitucijos pataisas, kurios numatys, jog Konstitucinio Teismo sprendimo pakanka Seimo narį apkaltos būdu pašalinti iš Seimo. Dėl to papildomai balsuoti Seime nėra jokio reikalo“, – teigė jis. Premjero tvirtinimu, tokia Konstitucijos pataisa leistų ateityje išvengti panašių gėdingų situacijų, o Seimo nariai turėtų galimybę savo nuomonę išreikšti ir sudarant apkaltos komisiją, ir tvirtinant jos išvadas. „Nepagarba pagrindiniam šalies įstatymui ir Konstituciniam Teismui negali būti toleruojama. Jokiomis aplinkybėmis“, – pareiškė S. Skvernelis. Antradienį per slaptą balsavimą už M. Basčio mandato panaikinimą buvo 72 parlamentarai, prieš – 21 Seimo narys, 24 susilaikė. Mandatui panaikinti reikia ne mažiau kaip 85 balsų „už“. Konstitucinis Teismas yra paskelbęs, kad M. Bastys šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką, kai nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju Piotru Vojeika. M. Bastys savo kaltę neigia – jis tikina, kad sąmoningai nieko nenuslėpė. Politikas netinkamą atsakymą apie ryšius su užsienio žvalgybininkais klausimyne dėl leidimo dirbti su slapta informacija vadina klaida, kuri negali būti vertinama kaip šiurkštus pažeidimas. Apkalta M. Basčiui buvo inicijuota ir dėl Valstybės saugumo departamento nurodytų jo ryšių su atominės energetikos korporacijos „Rosatom“ atstovu vadinamu Jevgenijumi Kostinu, Rusijos valstybinio kanalo RTR žurnalistu Ernestu Mackevičiumi, buvusiu Kauno mafijos autoritetu įvardijamu Saturnu Dubininku ir neteisėta veikla įtariamu verslininku Vadimu Pachomovu. Tačiau šie veiksmai padaryti anksčiau nei 2016 metų lapkritis, kai M. Bastys davė naujausią parlamentaro priesaiką. Šių ryšių pagrindu Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis pernai kovą atsisakė suteikti M. Basčiui leidimą dirbti su slapta informacija. Ieškos būdų pakartoti balsavimą Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis teigia sieksiąs, kad būtų perbalsuojama dėl Mindaugo Basčio apkaltos. Parlamento vadovas trečiadienį Žinių radijo laidai „Pozicija“ tvirtino trečiadienį tuo klausimu rengsiąs pasitarimą su parlamentinių frakcijų vadovais. Pasak V. Pranckiečio, balsavimas dėl M. Basčio mandato turėtų būti atviras.











