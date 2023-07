„Noriu asmeniškai pasidalinti mūsų šeimos patirtimi. Esam antra diena Rodo salos šiaurėj (link mūsų evakuoja nuo gaisro nukentėjusius, anot BBC).

Agentės pozicija tokia – stebim, situacija rimta, bet nepanikuojam. O tada grįžom į kambarį ir pamatėm tikrą situaciją per BBC – ten rodo reportažus iš Rodo kas keliasdešimt minučių ir jie gąsdina. Norėtųsi girdėti garsiau kelionių organizatorių ir Lietuvos institucijų poziciją dėl to, kas vyksta Rode, kokie planuojami veiksmai ar galimos alternatyvos: gal papildomi ankstyvesni skrydžiai namo, gal evakuacijos galimybės, esant rimtesnei padėčiai, etc. Jokios informacijos nei viešbuty, nei iš agentūros nėra.

Tik BBC ir, žinoma, internetas. Tiesa, periodiškai dingsta elektra viešbuty, anot agentės, dėl gaisrų. Dar toks pastebėjimas: gal Lietuvos insitucijos labiau sukrus, sužinojusios, kad vakar į Rodą mūsų lėktuvu skrido ir Algirdas Butkevičius...“, – sako moteris.

Įmonės elgesys šokiravo

Delfi kalbėjosi su dar viena moterimi, kuri teigė, kad taip pat pasigedo pagalbos ir aiškumo, o įmonės, kuri teikia poilsinių ir pažintinių kelionių organizavimo paslaugas, elgesys tiesiog šokiravo. Moteris pasakoja, kad ilgas valandas lauktas ir įmonės žadėtas autobusas, kuris turėjo lietuvius nuvežti į saugesnę vietą, taip ir neatvyko, o jiems buvo pasiūlyta susirasti savo autobusiuką arba išsikviesti taksi. Tai, pasak moters, labiausiai ir sukrėtė, nes nebuvo nei ryšio, nei jokių galimybių tai padaryti.

Nors lietuviams bei kitiems turistams galiausiai pavyko susirasti transporto priemonę, su kuria galėjo nuvažiuoti į saugesnę vietą, baimės ir nerimo lieka daug.

„Bijojome užmigti, nes elektra nuolat junginėjasi, malūnsparniai skraido, labai nesmagu, norisi kuo greičiau grįžti“, – telefonu sako moteris.

„Dūmai buvo visai netoli viešbučio. Situacija tikrai baisi – smalkių pelenai krenta iš dangaus, net sunku buvo kvėpuoti. Visas viešbučio personalas buvo susirūpinęs, bet jokių žinių iš pradžių mes net negavome“, – telefonu kalbėjo lietuvė.

Moteris sako, kad vakar apie dvyliktą valandą gavo pranešimą, kad šalia esantį miestelį evakuoja, tuomet lietuviai kuo skubiau susisiekė su įmonės atstove paklausti, ar nesikeičia jų paėmimo laikas.

„Ji sako, kad viskas gerai ir niekas nesikeičia ir tada mes apie pirmą grįžome į viešbutį, nes buvo neramu, kas čia bus, viešbutis jau buvo be elektros, aliarmai įsijungė, buvo laikas evakuotis į paplūdimį“, – telefonu kalbėjo lietuvė.

Tuomet, kaip pasakoja lietuvė, dar kelis kartus bandė susisiekti su įmonės atstovais, tačiau po keliskart kartotų pažadų – visiškas šnipštas, nes galiausiai įmonė tiesiog pasiūlė patiems susiorganizuoti transportą.

„Visą laiką buvome paplūdimyje, kur buvo visiškas siaubas: dūmai, smalkės, buvo dalinami rankšluoščiai, kad galėtume į juos kvėpuoti, nes darėsi pavojinga“, – kalbėjo lietuvė.

Kai lietuviai sulaukė atsakymo, kad transporto nebus, jie pradėjo su minia žmonių tiesiog kone bėgti nuo gaisro. Galiausiai sulaukus pasiūlymo tiesiog išsikviesti taksi, moteris neslepia – toks pasiūlymas tiesiog šokiravo.

„Pasiūlymas buvo šokiruojantis. Sako, kad gal taksi išsikvieskite, o juk mes net nemokame graikiškai, nors bandėme skambinti, nors niekas neatsiliepė“, – kalbėjo lietuvė.

Galiausiai lietuviams ir kitiems užsienio turistams pavyko susirasti mašiną ir nuvykti iki kito miestelio. Lietuviai tikisi rytoj nuvykti į Taliną, o iš Talino grįžti namo.

„URM rekomenduoja piliečiams įvertinti būtinybę keliauti į Rodo salą.

Lietuvos ambasada Graikijoje atidžiai seka informaciją dėl gaisrų Rodo saloje bei palaiko ryšį su vietos tarnybomis“, – Eltai sakė Užsienio reikalų ministro atstovė spaudai Paulina Levickytė.

„Lietuvos piliečiai esantys Graikijoje raginami sekti vietos tarnybų rekomendacijas, o esantiems Rodo saloje prireikus skubios konsulinės pagalbos kreiptis į ambasadą“, – sakė P. Levickytė.

Kaip skelbiama ministerijos interneto svetainėje, ministerija palaiko ryšį su vietos tarnybomis Rodo saloje.

„Jei esate Rodo saloje ir dėl gaisrų jums reikalinga pagalba, informuojame, kad galite kreiptis Graikijos užsienio reikalų ministerijos krizių valdymo centro specialiomis pagalbos linijomis: +30 210-3681730 ; +30 210-3681259 ; +30 210-3681350. Trumpuoju telefonu 112. Greitosios pagalbos trumpasis numeris 166“, – skelbia ministerija.

Primenama, kad Lietuvos ambasados Graikijoje kontaktinis telefonas +30 210 7294357, el.paštas: amb.gr@urm.lt.

Prireikus skubios konsulinės pagalbos ambasados nedarbo valandomis galima kreiptis telefonu +370 5 236 2444.

Taip pat pranešama, kad nuo liepos 23 d.17.00 val. Rodo oro uosto T1 terminale veiks Graikijos užsienio reikalų ministerijos konsultacinis langelis, skirtas užsienio turistams.

Šešias dienas degę gaisrai ir toliau siautėja be jokio susilpnėjimo. Ketvirtadienį buvo manoma, kad gaisrai kontroliuojami, tačiau šeštadienį stiprus vėjas liepsnas nukreipė tiesiai į kaimus ir kurortus.

Graikijos civilinės gynybos institucijos sekmadienį perspėjo, kad didelėje Graikijos dalyje miškų gaisrų pavojus yra itin didelis.

Sekmadienį vėl tikimasi stipraus vėjo. Valstybiniam transliuotojui ERT ugniagesių atstovas sakė, kad ugniagesių komandos kovoja su gaisrais trimis pagrindiniais frontais: aplink Kiotario kurortą, Apolonos kaimą ir Gadouros rezervuarą.

Be Rodo salos, aukščiausias gaisrų pavojaus lygis paskelbtas centrinėje Graikijoje, Peloponeso pusiasalio vakaruose ir šiaurės rytuose, Atėnų apylinkėse ir Eubojos saloje.

Jau kelias dienas didžiąją Graikijos dalį apėmusi stipri karščio banga, kai daugelyje vietovių temperatūra viršija 40 laipsnių.

Karščio banga Graikiją užklupo jau po užsitęsusių karštų ir sausų orų didžiojoje šalies dalyje.

Pastarosiomis savaitėmis karščio bangos taip pat užklupo didžiąją dalį Pietų Europos, įskaitant Italiją. Klimato tyrėjai perspėja, kad ateityje ekstremalios karščio bangos greičiausiai bus vis dažnesnės, nes dėl visuotinio atšilimo temperatūra kyla ir orai tampa vis nepastovesni.

Novaturas sekmadienį popiet informavo, kad Rodo salos regionuose, kurie paveikti gaisrų, ilsėjosi 12 mūsų klientų iš Lietuvos, 7 iš Estijos ir 3 iš Latvijos.

„Pagal iki šiol gautą informaciją būtent tuose Rodo salos regionuose, kurie paveikti gaisrų, ilsėjosi 12 mūsų klientų iš Lietuvos, 7 iš Estijos ir 3 iš Latvijos. Visi jie nuo šeštadienio iš Kiotari, Lardos, Pefkos regionų persikėlė arba buvo evakuoti į saugią zoną šiaurinėje salos dalyje. Mūsų įmonės atstovai vietoje nuolat palaiko ryšį su šiais klientais, visiems jiems jau suteiktos naujos apgyvendinimo vietos.

Dedame visas pastangas, kad vietoje esantys ir saugioje zonoje evakuoti klientai gautų visą reikalingą informaciją. Taip pat tiesiogiai ir per agentūras, su kuriomis dirbame, kontaktuojame ir su keliones į Rodą artimiausią savaitę numačiusiais klientais. Šiuo metu šiaurinėje Rodo salos dalyje apgyvendinimo vietos veikia, oro uosto veikla nėra sutrikusi ir skrydžiai čia yra vykdomi. Kadangi informacija nuolat atnaujinama, toliau įdėmiai sekame visus oficialių institucijų skelbiamus duomenis ir remsimės oficialiomis rekomendacijomis. Svarbiausias tikslas yra užtikrinti saugumą, tai mūsų prioritetas. Toliau palaikome ryšį su vietos atstovais, atitinkamai tiesiogiai informuosime klientus ir agentūras, su kuriomis dirbame“, – nurodoma komentare.

Nuo šeštadienio dėl didelių miškų gaisrų į saugias vietas buvo evakuota apie 19 tūkst. Rodo salos gyventojų ir turistų, sekmadienio rytą pranešė Graikijos ministro pirmininko Kyriakoso Mitsotakio biuras.

Jo kanceliarija teigė, kad tai buvo didžiausia evakuacijos operacija Graikijos istorijoje. Pirminiais policijos vertinimais, 16 tūkst. žmonių buvo nugabenti į saugią vietą sausuma, o 3 000 žmonių buvo išgelbėti jūra iš paplūdimių.

Pranešama, kad dauguma žmonių buvo nugabenti į Rodo šiaurę, ten kai kurie jų laikinai apgyvendinti sporto salėse, mokyklose, keltuose ir privačiuose namuose.