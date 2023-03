Po siaubingos avarijos atgaila nepadėjo: vaizdai – lyg iš veiksmo filmo

„Bausmės vykdymo atidėjimas gali sukurti įsivaizduojamą nebaudžiamumo jausmą, neturėti jokios teigiamos įtakos nuteistojo veiksmams ir norui keisti pasirinktą gyvenimo būdą, dėl to ateityje jis gali toliau vykdyti tiek nusikalstamas veikas, tiek daryti administracinius nusižengimus, jų nevertindamas kritiškai, – pažymėjo teismas. – Todėl, siekiant apsaugoti visuomenę nuo pavojingo nuteistojo elgesio ir siekiant užkardyti galimas naujas nusikalstamas veikas, tik realus laisvės atėmimas atitiks bausmės tikslus ir įgyvendins teisingumo principą.“

Anot teisėjų, taikant bausmės vykdymo atidėjimą humaniškumo principo reikalavimai turi būti derinami su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuotaikų, nepagarbos įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtus interesus.

Anksčiau neteistas, bet daugybę kartų administracine tvarka baustas D. Kuodis buvo nuteistas ne tik dėl mirtimi pasibaigusio eismo įvykio, bet ir dėl savo motinai sukelto fizinio smurto – būdamas girtas jai trenkė į veidą. Ši baudžiamoji byla buvo nutraukta, nes sūnus ir motina susitaikė, bet po avarijos prokurorai ją atnaujino.

Mirtiną avariją D. Kuodis sukėlė dar 2021 m. rugpjūčio 21 d., apie 14 val., kai vairavo automobilį „Audi A6“ – vyras ne tik neturėjo teisės vairuoti transporto priemonių, bet ir buvo girtas (1,91 prom. alkoholio).

Apie tai, kad po Naująją Akmenę važinėja girto vairuotojo vairuojamas automobilis, kuris prie degalinės apgadino kitą transporto priemonę ir iš įvykio vietos pasišalino, policijos pareigūnams pranešė vienas gyventojas. Kai patruliai atvyko į degalinę, vairuotojo jau nerado, bet netrukus iš to paties gyventojo sulaukė dar vieno skambučio – jis nurodė, kad tas pats vairuotojas prie vieno gyvenamojo namo kliudė dar kitą automobilį. Bet ir vėl „kelių gaidelio“ nepavyko surasti – „Audi A6“ buvo paliktas aikštelėje.

„Netrukus mums paskambino tas pats žmogus ir nurodė, kad vyrų kompanija susėdo į automobilį „Audi A6“ ir ruošiasi važiuoti“, – vėliau prisiminė tądien dirbusi policijos pareigūnė.

Ji sakė, kad buvo suraeguota žaibiškai – įsijungę garso ir šviesos signalus pareigūnai pasuko link vietos, kur prieš tai stovėjo „Audi A6“.

„Mes tuo metu buvome netoli link įvažiavimo į parduotuvę „Gausa“, kai pamatėme priešais mus atvažiuojantį automobilį – mes užkirtome pravažiavimą, – pasakojo pareigūnė. – Tada su kolega iššokome iš tarnybinio automobilio, bet mus pamatęs „Audi A6“ vairuotojas įjungė atbulinę eigą, užvažiavo ant žolyno ir automobilio galine dalimi trenkėsi į parduotuvės sieną. O tada jis staigiai pradėjo važiuoti į priekį ir staigiu manevru sukdamasis į dešinę galu kliudė kitą automobilį. Bet jis nesustojo – pasuko į kairę, tada dar kliudė kelis automobilius, o paskui pavojingai manevruodamas, išvažiavo į pagrindinę miestelio gatvę ir kairės pusės galine dalimi atsitrenkė į betoninę sienelę. Tačiau ir tada vairuotojas nesustabdė automobilio – ėmė važiuoti link Akmenės.“

Pasak pareigūnės, didelę grėsmę kelyje kėlęs vairuotojas nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų, persekiojamas nestojo, o sankryžoje, prie pėsčiųjų perėjos, vos nekliudė ta pačia kryptimi važiuojančio automobilio – laimei, vairuotojas spėjo pasitraukti.

„Automobilis „Audi A6“ toliau važiavo nelėtindamas, galėjo važiuoti apie 80-90 km/val. greičiu, ir aplenkė kitą priekyje važiuojantį automobilį bei staigiai sugrįžo į savo eismo juostą – tada pamatėme, kaip automobilis kelis kartus verčiasi ore ir, nukritęs, dar kelis kartus ant žemės“, – pasakojo pareigūnė.

Anot jos, iš karto buvo iškviesta pagalba, tačiau netrukus atvykę medikai vienam automobilyje buvusiam keleiviui nebegalėjo padėti – dėl daugybinių sužalojimų 32 metų vyras žuvo.

„Automobilis buvo griovyje, apsivertęs ant dešiniojo šono – pro galinį dešinės pusės durelių langą į lauko pusę buvo persviręs vyriškis, kurio galva buvo prispausta automobilio, – prisiminė kitas tragišką įvykį matęs pareigūnas. – Tada su kitu žmogumi mes atvertėme automobilį – tas pusiau išvirtęs vyras dar gargaliavo, jam iš burnos ir ausų bėgo kraujas, jis dar buvo gyvas, bet netrukus medikai konstatavo jo mirtį.“

Pareigūnas pažymėjo, kad pažino beveik visus automobiliu važiavusius asmenis – su jais teko ne kartą susidurti dėl šių daromų įvairių teisės pažeidimų.

„Vėliau juos visus išvežė su greitąja į Šiaulių Respublikinę ligoninę, o aš išlydėjau vairuotoją D. Kuodį“, – teigė jis.

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

Kur važiavo ir kodėl spruko nuo policijos pareigūnų, nei vairuotojas, nei keleiviai negalėjo paaiškinti – per apklausas jie prisipažino, kad ne vieną dieną girtavo, buvo girti ir tuo metu, kai pateko į tragiškai pasibaigusį eismo įvykį. D. Kuodis tyrėjams teisinosi, kad sprukti nuo policijos ragino kartu važiavę draugai, nors šie jo žodžių nepatvirtino.

„Viskas dėl alkoholio, išgėręs nebegalvojau – dažnai išgeriu, būna, kad savaitę negeriu, o po to kelias dienas išgeriu, – sakė D. Kuodis. – Labai gailiuosi dėl to, kas nutiko, norėčiau laiką atsukti atgal, norėčiau, kad to nebūtų įvykę.“

Vyras taip pat prisipažiono, kad ne kartą su neblaiviais draugais yra važiavęs automobiliu, taip pat ne vienas jų buvo apgadintas.

„Nepamenu, kur tada važiavome, – sakė jis. – Kai bėgome nuo pareigūnų, važiavau greitai, negalvojau, kur važiuoju – du draugai ragino spausti greičio pedalą.“

Tiesa, kurie draugai taip kalbėjo, jis teisme taip ir neišdrįso pasakyti, bet prisipažino, kad net ir po tragiškai pasibaigusios avarijos, kai draugai patyrė įvairius sužalojimus, o kitas mirė, jis neatsisakė alkoholio.

„Norisi dar labiau vartoti alkoholį, nes mane apėmė depresija – aš net buvau „užsikodavęs“, bet nepadėjo“, – sakė D. Kuodis.

Už tai, kad neturėdamas teisės ir neblaivus sėdo prie automobilio vairo, sukėlė eismo įvykį, kurio metu vienas žmogus žuvo, o trys sužaloti, D. Kuodžiui teismas skyrė 4 metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant įkalinimo įstaigoje. Tačiau su tokia bausme nuteistasis nesutiko – kartu su advokate skundė jam priimtą nuosprendį ir prašė pasigailėti, skirti ne su laisvės atėmimu susijusią bausmę.

D. Kuodžiui atstovaujanti advokatė teisme aiškino, kad nuteistasis dėl savo padarytų nusikalstamų veikų prisipažino visiškai, nuoširdžiai gailėjosi, davė išsamius parodymus, atsiprašė nukentėjusiųjų, o draudimo kompanija jiems atlygino turtinę ir neturtinę žalą.

„D. Kuodis anksčiau nebuvo teistas, manau, kad buvo visos galimybės atidėti bausmės vykdymą, nustatant terminą, kurio metu jis galėtų įrodyti, jog savo veiksmų pavojingumą suprato ir ateityje daugiau nebenusikals“, – advokatė pažymėjo, kad laisvės atėmimo bausmės atidėjimas būtų pakankamas bausmės tikslams pasiekti ir teisingas – esą skirdamas bausmę teismas neatsižvelgė į pačių nukentėjusiųjų bei žuvusiojo elgesį.

„Būtent jie kartu vartojo alkoholį, palaikė mintį važiuoti neblaiviems ir, policijos pareigūnams stabdant automobilį, D. Kuodį paskatino bėgti, o jis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir pasidavęs kitų asmenų įtakai, priėmė neteisingą sprendimą, kurio pasekmės buvo vieno asmens žūtis“, – teigė advokatė.

Tačiau apeliacine tvarka skundą dėl priimto apkaltinamojo nuosprendžio išnagrinėjusi trijų teisėjų kolegija su tokiais argumentais nesutiko.

Asociatyvi nuotrauka © DELFI / Dainius Sinkevičius

„Nors skunde nurodoma, kad kartu važiavę asmenys, policijos pareigūnams stabdant automobilį, D. Kuodį paskatino bėgti, tačiau tokia versija iš esmės nurodoma tik apeliaciniame skunde, jos nepatvirtino nei vienas iš nukentėjusiųjų, o be to, vairuojantis automobilį asmuo pats turi suvokti, jog policijos pareigūnams tarnybiniu automobiliu su įjungtais specialiais švyturėliais ir garso signalu stabdant automobilį, jis privalo vykdyti teisėtą policijos pareigūnų reikalavimą sustoti“, – pabrėžė teismas.

Anot teisėjų, nors D. Kuodis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, atsiprašė nukentėjusiųjų už sukeltą eismo įvykį, tačiau jo elgesys neleidžia taikyti jam bausmės vykdymo atidėjimo, nepaisant to, jog tokio pobūdžio nusikaltimas yra padarytas pirmą kartą, ar jis iš vis teisiamas pirmą kartą.

„Būtent nuteistojo D. Kuodžio atsainus požiūris į alkoholio vartojimą, ką patvirtina ir jo padaryti administraciniai nusižengimai bei jo girtumas turėjęs įtakos nusikalstamos veikos prieš motiną padarymą, neleidžia teisėjų kolegijai juo pasitikėti ir švelninti bausmės atlikimo formą“, – pažymėjo teismas.

Jų teigimu, D. Kuodžiui buvo nustatytas vidutinis girtumas, leistiną promilių ribą viršijantis daugiau nei keturis kartus – Kelių eismo taisyklės buvo pažeistos itin šiurkščiai.

„Be to, D. Kuodis vairavo automobilį ne tik būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tačiau ir neturėdamas teisės vairuoti šios transporto priemonės (neįgijęs), viršijo leistiną greitį, nesustojo stabdomas policijos pareigūnų, ėmėsi veiksmų nuo policijos pareigūnų pabėgti, apgadino kitiems asmenims priklausantį turtą, viršijęs leistiną greitį, neatsižvelgdamas į važiavimo sąlygas, kelio būklę, lenkė ta pačia kryptimi važiuojantį automobilį ir grįždamas į savo važiuojamąją dalį automobilio nesuvaldė, įvažiavo į kelkraštyje esantį griovį, dėl ko įvyko eismo įvykis“, – rašoma teismo dokumentuose.

Anot teisėjų, darydamas išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, teismas privalo įvertinti, ar nuteistojo nusikaltimas padarytas atsitiktinai, nepalankiai susiklosčius aplinkybėms, dėl kitų asmenų įtakos, ar nuteistajam apskritai būdingos antivisuomeninės, nihilistinės nuotaikos, yra ryškių polinkių daryti nusikalstamas veikas ir pan.

„Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pasisakęs, kad atvejai, kai kaltininkas nusikaltimą padaro šiurkščiai, sąmoningai pažeisdamas Kelių eismo taisykles ir dėl to žūsta žmonių ar būna sunkiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata, suponuoja būtinybę skirti griežtesnes bausmes, – nurodė teisėjų kolegija. – Labai sunkių padarinių reikšmės skiriamai bausmei negali sumenkinti byloje nustatytos kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės ar teigiamai apibūdinama jo asmenybė. Atvejai, kai asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, šiurkščiai pažeisdamas kelių transporto eismo saugumo taisykles, sukelia eismo įvykį, dėl kurio žūsta žmonių ar būna sunkiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata, paprastai vertinami kaip paneigiantys galimybę tokiam asmeniui taikyti bausmės vykdymo atidėjimą, nes tai neatitinka teisingumo siekio ir nepadeda pasiekti kitų įstatyme įtvirtintų bausmės tikslų.“