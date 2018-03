Seimo nario mandato netekęs, seksualiniu priekabiavimu apkaltintas Kęstutis Pūkas laidai „Ant bangos“ išsamiai papasakojo savo kraupiausius pastarųjų dienų išgyvenimus:

„Į ligoninę atvykau dėl širdies problemų. Man turėjo būti atliktas tyrimas. Ir jo metu sustojo širdis. Aš buvau miręs. Mane pradėjo gaivinti elektrošoku. Tik iš aštunto karto širdis vos vos pradėjo virpėti. Man buvo suteiktas dar vienas šansas.“

Kaip teigiama „Lietuvos ryto“ televizijos pranešime spaudai, Kęstučio Pūko sveikatos problemas patvirtino jo advokatė Aušra Ručienė: „Jam iš tiesų dabar labai sunkus periodas. Žmogui didžiulės problemos dėl širdies, tai yra ne juokai. Labai tikiuosi, kad jo sveikata pagerės. Jis labai nori, kad jo byla kuo greičiau pasiektų teismą ir būtų įrodyta teisybė.“

Buvęs parlamentaras džiaugiasi, kad pavyko išsaugoti gyvybę ir nuo šiol švęs du gimtadienius: „Juk ne kiekvienam taip pasiseka. Aš esu doras žmogus. Per tas dvidešimt mirties minučių pabuvau anam pasauly ir mačiau įdomių vaizdų. Susitikau su angelais, viskas gražu, rožinės spalvos.“

Nepavyko grįžti į Kauno miesto tarybą

Įtarimų dėl seksualinio priekabiavimo sulaukęs ir Seimo nario mandato atsisakęs Kęstutis Pūkas negrįš dirbti ir į Kauno miesto savivaldybės tarybą.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pirmadienį bendru sutarimu netenkino jo prašymo pripažinti vietą porinkiminiame visuomeninio komiteto „Kaunas – kitokia Lietuva“ sąraše.

VRK teigimu, K. Pūkas ne tik pavėlavo pateikti tokį prašymą, bet ir tai padarė netinkama forma.

„Sausio 12 dieną Seimas patenkino pono Kęstučio Pūko prašymą atsistatydinti, nutraukė jo įgaliojimus, (...) ir nuo to laiko prasidėjo 15 dienų terminas, per kurį K. Pūkas turėjo kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komisiją atstatyti jį į porinkiminį sąrašą. (...) Įstatymas nenumato, kad tas terminas būtų atnaujinamas“, – pirmadienį per VRK posėdį sakė komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė.

K. Pūko prašymą dėl vietos atkūrimo Rinkimų komisija gavo vasario 1 dieną, tai yra praėjus daugiau nei 15 dienų nuo Seimo nario mandato atsisakymo.

Be to, paaiškėjo, kad šis prašymas nebuvo pateiktas notarine tvarka, kaip to reikalauja įstatymas.

Jeigu VRK būtų atkūrusi K. Pūko vietą porinkimine sąraše, politikas galėtų grįžti dirbti į Kauno miesto savivaldybės tarybą, kai kuris nors pagal sąrašą „Kaunas – kitokia Lietuva“ išrinktas tarybos narys atsisakytų ar netektų mandato.

K. Pūkas prieš tapdamas parlamentaru 2015–2016 metais buvo Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, vadovavo Antikorupcijos komisijai.

Seimo nario kėdės neteko dėl seksualinio priekabiavimo

Šių metų sausio 12 dieną vykstant apkaltos procesui K. Pūkas pats įteikė pareiškimą, kad atsisako parlamentaro mandato. Seimas tuoj pat patvirtino jo atsisakymą.

Anksčiau Konstitucinis Teismas K. Pūką pripažino sulaužius priesaiką ir pažeidus Konstituciją. Įtariama, kad būdamas Seimo nariu jis seksualiai priekabiavo prie jo padėjėjomis norėjusių įsidarbinti ar šias pareigas ėjusių merginų.

Prokuratūra K. Pūkui yra pateikusi įtarimus dėl seksualinio priekabiavimo ir netinkamo ginklo laikymo. Nukentėjusiaisiais pripažinti keturi asmenys.

K. Pūkas į parlamentą buvo išrinktas pagal partijos „Tvarka ir teisingumas“ sąrašą.

Daugiau detalių apie Kęstutį Pūką ištikusią nelaimę – išskirtiniame interviu tiesiai iš ligoninės palatos jau šį trečiadienį laidoje „Ant bangos“ 21.30 per „Lietuvos ryto“ televiziją.