Po reto įžūlumo medžioklės Vilniaus rajone – išskirtinė malonė girtam šauliui

Išskirtinio įžūlumo medžioklė Vilniaus rajone galėjo baigtis ir tragiškai, nes tiek medžiotojas, tiek jį vežęs bičiulis buvo neblaivūs. Ir jiems tai turėjo būti ne tik didelė, bet ir brangiai kainuojanti pamoka, tačiau tai, kas turi būti, ne visada įvyksta – girtas siautėjęs šaulys išvengė baudžiamosios atsakomybės už nelegaliai laikytą ginklą, o už tai, kad neteisėtai medžiojo ir nušovė stirnos jauniklį, buvo nubaustas pačia švelniausia įmanoma sankcija.

Tokios išskirtinės malonės sulaukė Vilniaus rajone gyvenantis medžiotojas Stanislavas Cesiulevičius, kuriam visi palankūs sprendimai buvo priimti Vilniaus regiono apylinkės teisme.

Už tai, kad be leidimo būdamas girtas sumedžiojo stirnos jauniklį, teismas jam skyrė vos 800 eurų baudą su teisės medžioti atėmimu vieniems metams. Ši švelniausia administracinių nusižengimų teisenoje numatyta sankcija pribloškė aplinkosaugininkus – juk S. Cesiulevičius padarė šiurkščius medžioklės taisyklių pažeidimus, medžiojo neblaivus ir iš nelegaliai laikyto šautuvo.

Tačiau griežčiau bausti medžiotojo neišdrįso ir aplinkosaugininkų skundą išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas, pažymėjęs, jog nuo 2010 metų leidimą medžioti turintis S. Cesiulevičius anksčiau nebuvo padaręs medžioklės taisyklių pažeidimų, be to, atlygino Gyvosios gamtos inspekcijos paskaičiuotą žalą už nušautą stirną – vos tūkstantį eurų. O tai, kad medžiojo girtas, teismo nuomone, nėra sunkinanti aplinkybė.

„Vien tai, jog S. Cesiulevičius buvo neblaivus (1,38 prom.), nereiškia, kad tai turėjo įtakos padaryti administracinį nusižengimą, – nurodė teismas. – Teisiamojo posėdžio metu jis nurodė, kad išgėrė, ir šovė mintis medžioti, kad norėjo išbandyti ginklą, tačiau ar apsvaigimas yra tiesiogiai susijęs su noru medžioti, ar su noru medžioti yra susijęs jo siekis išbandyti šautuvą, esant kartu kitiems asmenims, objektyviai nustatyti negalima, atitinkamai ir sunkinančia aplinkybe šiuo konkrečiu atveju tai negali būti pripažįstama.“

Istorija, dėl kurios medžiotojas išvengė labai didelių nemalonumų, nutiko dar praėjusių metų rugpjūčio 22 d., vakarą, kai vyras Vilniaus rajone, Nemenčinės seniūnijos apylinkėse, būdamas neblaivus ir neturėdamas tam medžioklės plotų vienetui išduoto medžioklės lapo, iš nelegaliai laikyto lygiavamzdžio šautuvo, sėdėdamas bičiulio Rišardo Bogdanovičiaus vairuojamame automobilyje „Volkswagen Transporter“, sumedžiojo stirnos jauniklį. Jį vyrai įsikrovė į automobilį ir gabenosi į namus, bet buvo sulaikyti policijos pareigūnų.

© Romualdas Barauskas

Nagrinėjant S. Cesiulevičiui iškeltas bylas paaiškėjo, kad tądien pas jį į svečius atvažiavo bičiulis R. Bogdanovičius su draugu iš Baltarusijos.

„Visi gėrėme pavėsinėje, o tada kilo mintis medžioti“, – prisipažino vyras. Jis iš namų atsinešė nelegaliai laikomą pramoninės gamybos 12 mm kalibro šautuvą „MC 21-12“, skirtą šaudyti 12 kalibro medžiokliniais šoviniais. Šį ginklą S. Cesiulevičius teigė radęs savo namuose maždaug prieš metus.

Neblaivi kompanija sėdo į R. Bogdanovičiaus vairuojamą mikroautobusą ir išvažiavo link miško. Pakeliui vyrai pamatė vaikščiojančią stirną – atsidaręs automobilio langą S. Cesiulevičius į laukinį gyvūną iš maždaug 40–50 metrų paleido du šūvius. Jie pakirto stirnos jauniklį, kurį vyras iš karto įsitempė į automobilį ir jau važiavo link namų, tačiau netikėtai jiems kelią pastojo policijos pareigūnai.

Juos iškvietė vienas kaimo gyventojas – išgirdęs tris, o ne du šūvius, vyras netrukus pamatė atvažiuojantį mikroautobusą. Įtaręs, kad būtent iš jo buvo šaudyta, vyras sėdo į savo automobilį ir ėmė jį sekti, kartu apie tai telefonu pranešė į Bendrąjį pagalbos centrą. Kadangi mikroautobusas keistai vinguriavo, pilietiškai pasielgusiam vyrui dar kilo abejonių, kad vairuotojas gali būti neblaivus.

Į šį pranešimą policijos pareigūnai reagavo žaibiškai – padedami jiems talkinusio kaimo gyventojo, patruliai pasivijo įtarimų sukėlusį „Volkswagen Transporter“ ir bandė sustabdyti, tačiau šis nereagavo į policijos pareigūnų nurodymus.

„Įjungėme šviesos ir garso signalus bei per garsiakalbį pareikalavome sustoti, bet automobilis nestojo ir toliau važiavo, – vėliau tarnybiniuose pranešimuose nurodė policijos pareigūnai. – Bėglį persekiojome toliau, per priekinį keleivio pusės langą į važiuojamąją dalį kolega mėtė petardas, tačiau ir tai jų nesustabdė. Netrukus pastebėjome, kaip persekiojamo automobilio keleivis per priekinį šoninį langą išmetė daiktą, panašų į ginklą.

Automobilis sustojo tik įvažiavęs į privataus namo kiemą – iš automobilio iš karto išlipo ir ėmė bėgti keleivis, kuris buvo išmetęs ginklą. Jis rankose laikė žalios spalvos ginklo dėklą. Pareikalavome sustoti ir padėti ginklo dėklą, bet jis nepakluso ir pribėgo prie kieme esančios traktoriaus priekabos ir ten įmetė ginklo dėklą. Dar kartą garsiau pareikalavus sustoti vyriškis ir toliau šalinosi, todėl pabandėme jį sulaikyti – jis pradėjo priešintis, muistėsi rankomis bei jas stangrino. Panaudojus kovinių imtynių veiksmus vyras buvo paguldytas ant žemės, tačiau ir toliau vengdamas sulaikymo muistėsi, stangrino rankas po savimi, dėl ko buvo panaudotos specialiosios priemonės – elektros šoko įtaisas bei dujos.“

Anot pareigūnų, vėliau paaiškėjo, kad nuo jų sprukti bandęs ir sulaikomas priešinęsis vyras yra S. Cesiulevičius, kuriam buvo nustatytas 1,38 prom. girtumas.

„Jis buvo apsijuosęs rudos spalvos diržą, kuriame buvo 8 šoviniai, o, paklaustas apie pro automobilio langą išmestą ginklą, teigė nieko nežinąs, aiškino, kad turėjo tik dėklą, kurį įmetė į traktoriaus priekabą“, – nurodė pareigūnai.

Jų teigimu, neblaivus buvo ir mikroautobusą vairavęs R. Bogdanovičius – jam nustatytas 0,64 prom. girtumas. Dar girtesnis buvo kartu su jais važiavęs baltarusis – kai pareigūnai atidarė mikroautobuso duris, vyrą rado miegantį ant galinės sėdynės.

„Jis nelabai suprato, kas vyksta, net nesugebėjo paaiškinti, ką veikė automobilyje“, – pareigūnų teigimu, keleiviui buvo nustatytas 1,55 prom. girtumas.

„Apžiūrint automobilį „Volkswagen Transporter“, bagažinėje buvo rastas plastikinis dubuo, kuriame gulėjo negyva stirna, – kai paklausėme vyriškių, ką jie žino apie bagažinėje gulintį negyvą gyvūną, šie nurodė, kad apie tai nieko nežino“, – nurodė pareigūnai.

© Aplinkos apsaugos agentūra

Apie nušautą stirną patruliai pranešė budėtojams, šie į įvykio vietą iškvietė ne tik aplinkosaugininkus, bet ir policijos Kriminalistinių tyrimų skyriaus specialistą. Kol šie atvyko, pareigūnai jau buvo spėję paimti S. Cesiulevičiaus per automobilio langą išmestą šautuvą. Tada ir paaiškėjo, kad jis buvo laikomas neteisėtai ir nebuvo užregistruotas.

„Ginklą išmečiau pro langą, nes bijojau“, – S. Cesiulevičius prisipažino, kad yra medžiotojas, turi leidimus trims ginklams laikyti ir dėl neteisėtai laikyto ginklo bei nelegalios medžioklės bijojo šių netekti.

„Nelegaliai laikytą šautuvą norėjau priduoti į policiją, bet per neatsakingumą pamiršau, kad reikia susitvarkyti ginklo dokumentus“, – teisinosi medžiotojas.

Dėl neteisėtai laikyto C kategorijos šaunamojo ginklo S. Cesiulevičiui buvo iškelta baudžiamoji byla, ją prokurorai perdavė nagrinėti Vilniaus regiono apylinkės teismui. Posėdžio metu medžiotojas tikino, kad gailisi dėl padaryto nusikaltimo ir žadėjo ateityje daugiau nenusikalsti.

„Negerai pasielgiau, dėl to labai gailiuosi, pažadu, kad tai daugiau nepasikartos“, – teismo posėdžio metu kalbėjo baudžiamojon atsakomybėn patrauktas medžiotojas.

Baudžiamąją bylą nagrinėjusio teisėjo Mindaugo Povilansko jis paprašė pritaikyti išimtinę malonę – atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, o baudžiamąją bylą nutraukti. Už S. Cesiulevičių sutiko laiduoti šio sutuoktinė.

„Su žmona kartu esame nuo 1997 m., gerai sutariame, įsiklausau į jos nuomonę, visus klausimus sprendžiame kartu, – apie tai, kas nutiko, kalbėjausi su žmona, ji pyko dėl tokio mano poelgio“, – sakė S. Cesiulevičius.

„Apie šį įvykį sužinojau iš savo vyro, jis buvo susijaudinęs, supranta, kad negerai pasielgė, – sakė už sutuoktinį atsakomybę prisiimti panorusi jo žmona. – Bet jis yra geras, niekada nebaustas, manau, kad galiu daryti teigiamą įtaką vyrui, jį prižiūrėti, kad būtų tvarkingesnis ir su draugais nevartotų alkoholio.“

Kodėl anksčiau neprižiūrėjo sutuoktinio, kad šis nepatektų į tokią situaciją, į kokią pateko, laiduotojos teisme niekas neklausė, o susipažinęs su S. Cesiulevičiaus sutuoktinės duomenimis teisėjas nutarė, kad žmona yra tinkamas asmuo laiduoti ir baudžiamojon atsakomybėn patrauktą vyrą atleido nuo baudžiamosios atsakomybės, neskyrė jokio užstato. Laidavimo laikotarpis – vieni metai.

Teismo surašytame dokumente teigiama, kad medžiotojas „nėra piktybinis teisės normų reikalavimų pažeidėjas, kurį galima pataisyti tik baudžiamojo įstatymo numatytomis sankcijomis“, o jam pateikti kaltinimai dėl neteisėto ginklo laikymo „buvo daugiau atsitiktinio pobūdžio, padaryti per neatsakingumą“.

Tuo metu administracinio nusižengimo bylą dėl medžioklės taisyklių pažeidimo nagrinėjęs teismas konstatavo, kad S. Cesiulevičiaus atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusižengimus ir nuoširdžiai gailisi, atlygino padarytą žalą, todėl yra pagrindas manyti, kad administracinės atsakomybės tikslai bus pasiekti jam paskyrus minimalias sankcijose numatytas nuobaudas.

Teisme dar yra nagrinėjama S. Cesiulevičiaus bičiuliui R. Bogdanovičiui iškelta administracinio nusižengimo byla. Jeigu teismas jį pripažins kaltu, vyrui gresia ne tik nuobauda, bet ir galimas automobilio konfiskavimas.