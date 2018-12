Po protesto akcijos mokytojai lieka ŠMM: nuotaikos dabar kitos

„Dabar labai gera. Tiesiog gera“, – pasibaigus protestui DELFI kalbėjo vilnietė mokytoja Elvyra Lašienė. Mokytoja teigė, kad visada tikėjo ir tikėjosi, kad sekmadienio protesto akcija praeis ramiai ir taikiai. „Negalvojau, kad kažkas bus blogai, nes visada kartojau, kad tai yra labai saugu ir taiku“, – teigė pedagogė.

Apie užplūdusią ramybę kalbėjo visi ministerijoje budintys mokytojai. Jų čia daugiau nei dvidešimt.

Džiaugėsi, bet jaudinosi

„Jaučiuosi pakylėta tam tikra prasme. Džiugu. Esame be galo dėkingi, kad sulaukėme tiek palaikymo. Ko kas nelabai suvokiame, kas įvyko, – DELFI po mitingo kalbėjo ministerijoje jau dvyliktą dieną budinti klaipėdietė mokytoja Lilija Bručkienė. – Tai, kas vyksta, yra nuostabu.“

L. Bručkienė teigė, kad protesto metu buvo ir jaudulio, ir nerimo. „Išgyvenome dėl tos keliamos sumaišties medijose dėl tariamai galimų provokacijų, – kalbėjo mokytoja. – Viešoje erdvėje buvo labai daug kalbama apie tai, kad galima sulaukti provokacijų, galima sulaukti įvairių incidentų, todėl, be abejo to nerimo buvo. Nors esame lyg ir uždaryti čia, bet jautėmės atsakingi, kad kažkokie žmonės nenukentėtų dėl to, kad jie atvažiavo mūsų paremti. Jautėmės atsakingi dėl palaikančių žmonių, nors realiai suvokėme, kad nieko negalime padaryti.“

Tramdė ašaras

Mokytojas Gintaras Petraitis neslėpė nuostabos, kad juos sekmadienį palaikė tūkstantinė minia. „Sunku suskaičiuoti tiksliai, bet vien prie Švietimo ir mokslo ministerijos buvo labai didelė minia“, – kalbėjo panevėžietis. Mokytojas džiaugėsi, kad į protesto akciją atvyko ir jo artimieji bei kolegos iš Panevėžio.

O kaip viskas atrodė stebinti pro ministerijos langą? „Tai buvo labai nuoširdu, matėme labai didelį mokytojų palaikymą, o jautriausia vieta buvo himnas – kai visi pradėjo giedoti himną, stovėjau ir bandžiau suvaldyti ašaras. Taip pat labai gražu buvo ir varpelių skambesys, mes ir čia varpeliais skambinome. Įspūdingai atrodė ir ta akimirka, kai visi žmonės pradėjo stotis į grandinę“, – pasakojo Gintaras Petraitis.

Protesto akcija įkvėpė toliau laukti

„Dabar jau ramiau, – pasibaigus protesto akcijai kalbėjo mokytojas Linas Labačiauskas. – Džiaugiamės, kad nekilo jokių provokacijų, o mes ir patys kvietėme žmones elgtis ramiai, kad nebūtų nieko blogo. Dabar jau ramiau.“

Iš Elektrėnų kilęs, o šiuo metu Vilniuje dirbantis mokytojas Linas neslepia, kad jaudulio buvo. „Jei būtų atsiradę žmonių, kurie galbūt specialiai būtų kažką darę ar kilus emocijoms... Bet viskas gerai, žmonės patenkinti, linksmi“, – kalbėjo mokytojas.

Į protesto akciją susirinko ir mokytojo artimieji, kurie ministerijoje likusiems mokytojams siuntė vaizdo įrašus bei dalijosi su jais įspūdžiais. Mokytojo teigimu, nuslūgus emocijoms mokytojai įgavo naujų jėgų. „Atsigavo jėgos. Tai įkvėpė, net labai. Įkvėpė tolesniam derybų laukimui, o dabar lauksime žingsnių iš valdžios atstovų“, – kalbėjo L. Labačiauskas.

Žeria komplimentus laikinam ministrui

„Labai džiaugiuosi. Renginys visus suvienijo: ir jaunesnius, ir senesnius. Tai buvo toks tautos pakylėjimas, susirinko šviesūs veidai. Visi suprantame, kad be mokslo Lietuva toliau negali žengti, nes vaikams reikia žiūrėti į ateitį“, – kalbėjo ministerijoje budinti vilnietė mokytoja Daiva Kurcevičienė.

Mokytoja dėkojo visiems, kurie sekmadienį susirinko į protesto akciją ir mitingą. Mokytojos teigimu, ministerijoje budintys mokytojai sekmadienio įvykius priėmė labai džiaugsmingai.Patys pirmieji prie ministerijos atvyko „Ave Vita“ choristai. Mokytoja D. Kurcevičienė džiaugėsi jų atvykimu, nes ir pati yra muzikė.

„Pati pažįstu daug žmonių tame chore, todėl jie nuteikė labai džiaugsmingai ir džiaugiuosi, kad jie tikrai palaiko. Džiaugiuosi, kad palaiko studentai ir dėstytojai“, – kalbėjo mokytoja, tačiau pridūrė, kad nerimo dėl galimų incidentų buvo.

O kaip mokytoja jaučiasi dabar, pasibaigus protestui? „Apsiraminome ir lauksime tikrų derybų“, – teigė mokytoja.

Ji įvardijo, kad mitingo metu ministerijoje esančius mokytojus aplankė ne tik Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas, bet ir laikinasis Švietimo ir mokslo ministras Rokas Masiulis. „Tikiuosi, kad jis tikrai supras ir padės. Pažiūrėjus į jo akis, tai yra tas žmogus, kuris tikrai turi vilties mokytojams“, – kalbėjo D. Kurcevičienė.

„Tai kultūringų žmonių kultūringa akcija“

Užplūdusia ramybe džiaugiasi ir streiką organizuojančios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkas Andrius Navickas.

„Kaip tikėjausi, taip ir buvo, – teigė pirmininkas. – Sakėme, kad čia kultūringų žmonių kultūringa akcija – taip ir įvyko.“

A. Navickas akcijos ir mitingo metu buvo išėjęs iš ministerijos, kalbėjo ant scenos mitingo metu. Jo teigimu, atmosfera buvo puiki. „Šis palaikymas ir parodo, kad mokytojo profesija ir svarba visiems rūpi. Visi kiti interesai buvo atidėti į šalį ir visi palaikė mus“, – apie įvairių profesijų atstovų prisijungimą prie mitingo kalbėjo pirmininkas.

Protesto akcija besidžiaugiantys mokytojai toliau lieka ministerijoje. Pirmininko A. Navicko ryžtas nesikeičia – bus tiek, kiek reikės. „Girdime, kad jungiasi ir Kauno miesto mokyklos, ir kitos. Streikas nemažėja. Prie streiko žada sugrįžti ir tos mokyklos, kurios pasitraukė, žada ir naujos prisijungti. Ir kitų profesijų atstovai kalba prie to, kad galbūt prisidės. Turime stovėti už tiesą ir teisingą apmokėjimą, už mūsų vaikus“, – kalbėjo į ministeriją po protesto akcijos grįžęs A. Navickas.

Ministerijoje esantiems mokytojams grąžinta televizija, internetas, atrakinti dušai. Pirmininkas juokauja, kad „griežtojo režimo kolonija virto lengvesnio režimo“ ir už tai dėkoja laikinam Švietimo ir mokslo ministrui. „Manau, kad tai ministro žmogiškumo faktorius, – teigė A. Navickas. – Jis pažiūrėjo labai žmogiškai ir tuos paprastus dalykus išsprendė.“

Tapinas skaičiuoja, kad sudalyvavo apie 10 tūkstančių žmonių

Po protesto akcijos pas ministerijoje budinčius mokytojus atvyko ir akcijos organizatorius Andrius Tapinas. „Manau, kad aikštėje (prie Vyriausybės, kur vyko mitingas – DELFI) buvo kokie 8 tūkstančiai, o bendrai (dalyvavo gyvoje grandinėje nuo Švietimo ir mokslo ministerijos – DELFI) – apie 10, – protesto akcijos dalyvių skaičių įvardijo A. Tapinas. – Ne visi tilpo į aikštę, todėl paskutiniai, kurie atėjo, pamatė, kad tiesiog fiziškai netilps.“

Prieš masinę protesto akciją Vilniaus gatves užplūdo ir policijos pareigūnai, kurie buvo pasirengę bet kokiam incidentui. „Geriau daugiau pajėgų, kurios yra nusiteikusios labai aiškiai, taip pat ir duoda aiškų ženklą visiems galimiems provokatoriams, nei mažiau pajėgų ir po to prasidėtų kokie nors neramumai“, – kalbėjo A. Tapinas ir įvardijo, kad protesto metu Vilniaus centre buvo sulaikytas vienas neblaivus asmuo, daugiau incidentų užfiksuota nebuvo. Beje, žurnalistas pridūrė, kad nėra aišku, ar tas neblaivus asmuo sekmadienio popietę keliavo namo, ar buvo protesto dalyvis.

Vis dėlto, A. Tapinas neslėpė – miegojo neramiai. „Prieš tokius renginius visada miegu kiek neramiai, nes nežinojau, ar pavyks, nežinojau, ar susirinks žmonės, ar atvyks profesinės sąjungos, ar dangus nesusimaišys su žeme“, – kalbėjo pas mokytojus atvykęs A. Tapinas.

Mokytojai ministerijoje jau nuo lapkričio 28 dienos

Kiek daugiau nei dvidešimt mokytojų jau nuo lapkričio 28 dienos „gyvena“ Švietimo ir mokslo ministerijoje. Vieną iš salių užėmę mokytojai teigia to nei planavę, nei tikėjęsi.

Iš pradžių Kolegijų salėje įsikūrę mokytojai buvo nusiteikę pozityviai, žurnalistus sutikdavo su šypsenomis, neslėpė ryžto derybų laukti tiek, kiek reikės, tačiau po kelių dienų ministerijoje įsikūrusį mokytojų „štabą“ persmelkė baimė.

Mokytojų nuotaikos prieš protestą:

Penktadienį, lapkričio 30-ąją, prie Seimo į mitingą susirinkę mokytojai nesitikėjo, kad grįžę į ministeriją nebegalės patekti vidun. Kol vyko mitingas, ministerija nusprendė užrakinti duris.

Laimėję pirmąjį „mūšį“ ir viduje likę mokytojai nesitraukė – toliau liko nakvoti ministerijoje.

Streiką lapkričio viduryje pradėjo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei (LŠDPS) sąjungai priklausantys mokytojai. LŠDPS – vienintelė sąjunga, nepritarusi etatinio modelio įvedimui.

Mokytojai mitinge:

Mokytojai reikalauja nedelsiant atsisakyti „minutinės“ darbo užmokesčio sistemos ir įdiegti etatinį modelį, kuriame vienam etatui sudaryti būtų ne daugiu kaip 18 kontaktinių valandų, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus didinti 20 proc. ir mažinti vaikų skaičių klasėse.



Masinė protesto akcija: