Jos patarėjas Franakas Viačiorka BNS sekmadienį sakė, kad Vilniuje turėjęs leistis „Ryanair“ kompanijos lėktuvas buvo perimtas A. Lukašenkos režimui pakėlus naikintuvą.

„Visiškai akivaizdu, kad spectarnybų operacija dėl lėktuvo perėmimo – tam, kad būtų sulaikytas aktyvistas ir blogeris R. Protasevičius“, – rašoma sekmadienį išplatintame opozicijos lyderės pareiškime.

Anot jos, Baltarusijos valdžios režimas sukėlė grėsmę lėktuvo keleivių saugumui ir visai civilinei aviacijai, siekdamas susidoroti su žmogumi, kuris buvo visų stambiausių baltarusiškų nepriklausomų informacinių telegram-kanalų redaktoriumi.



„Tik už tai jį įvardino teroristu ir už tai jam dabar Baltarusijoje gresia mirties bausmė“, – rašoma S. Cichanouskajos pareiškime.

Panaudojo du karinius orlaivius

Komentuodama situaciją Lietuvos prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė komentavo, kad tokio precedento šalies istorijoje nėra buvę. Iš pradžių buvo gauta nepatikima informacija, esą nutūpdomame lėktuve yra sprogmuo.

Visgi, pasak jos, nutūpdant lėktuvą Baltarusija panaudojo du karinius vienetus technikos: karinį naikintuvą MIG-29 ir sraigtasparnį MI-24. Tai, pasak A. Skaisgirytės, tai labai panašu į Baltarusijos KGB veiksmus.

Pasak jos, gauta informacija rodo, kad Baltarusija aiškiai žinojo Romanas Protasevičius, NEXTA įkūrėjas ir Baltarusijos opozicijos režimo veikėjas, skrenda šiuo lėktuvu. Keleiviniame lėktuve iš viso skrido 170 keleivių, iš kurių 94 - Lietuvos piliečiai. Pasak A. Skaisgirytės, visiems jiems taip pat sukelta grėsmė.

Reikalauja paleisti opozicijos atstovą

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda savo feisbuko paskyroje taip pat sekmadienio popietę išplatino pareiškimą.

„Šiandien Baltarusijos režimui pavaldžios tarnybos prievarta nutupdė Minske keleivinį lėktuvą, skridusį reisu į Vilnių. Pirminiais pranešimais, Baltarusijos režimo pajėgos sulaikė į Vilnių skridusį Baltarusijos opozicijos atstovą Romaną Protasevičių, kuriam Lietuvoje suteiktas prieglobsčio statusas.

Reikalauju, kad Baltarusijos režimas nedelsiant paleistų sulaikytą asmenį ir leisti jam, taip pat ir visiems kitiems lėktuvo keleiviams tęsti kelionę į Vilnių. Kreipiuosi į NATO ir ES sąjungininkus kviesdamas nedelsiant reaguoti į Baltarusijos režimo keliamą grėsmę tarptautinei civilinei aviacijai. Tarptautinė bendruomenė turi skubiai imtis veiksmų, kad panašūs incidentai nebegalėtų pasikartoti. Apie tai kalbesiu jau rytoj Briuselyje prasidėsiančioje Europos Vadovų Taryboje“, – rašė prezidentas.

Reikalauja paleisti įgulą ir keleivius

Sekmadienį į Užsienio reikalų ministeriją iškviestas Baltarusijos laikinasis reikalų patikėtinis ir jo pareikalauta nedelsiant paleisti visus lėktuvo keleivius ir įgulą.

Lietuvos Respublikos premjerė reikalauja iš Baltarusijos nedelsiant paleisti visus Minske sulaikytus keleivius ir įgulą.

„Visų keleivių ir įgulos saugumui buvo sukeltas pavojus. Reikalaujame nedelsiant lėktuvui ir jo keleiviams leisti išskristi į Vilnių“, – sakė premjerė Ingrida Šimonytė.

Tokio atvejo nėra buvę

Aviacijos ekspertas Simonas Bartkus portalui LRT.lt teigė, kad nepamena tokio atvejo Europoje, jog kuri nors valstybė nutupdo komercinį skrydį dėl savo tikslų.

Pasak jo, lėktuvų eismą ore reglamentuoja tam tikros taisyklės.

„Kai lėktuvai skrenda virš kurios nors valstybės oro erdvės, pilotai paklūsta tos šalies oro erdvės valdytojų nurodymams. <...> Jei mūsų turima informacija yra teisinga, tai ši situacija yra nerimą keliantis signalas“, – skelbia LRT.lt.

Anot S. Bartkaus, lėktuvui priartėjus prie kurios nors šalies, įgula susisiekia su jo oro erdvės valdytojais, kurie duoda nurodymus, kokiu maršrutu skristi. Paprastai bendravimas yra gana formalus, tačiau jei pasitaiko techninių problemų ar keleiviai pasijunta blogai, patys pilotai prašo leidimo leistis toje valstybėje. Šiuo atveju, anot eksperto, panašu, kad sprendimas nutupdyti lėktuvą buvo iš Baltarusijos pusės, teigė S. Bartkus LRT.lt.

Saugus nebėra niekas

Spaudos konferenciją sekmadienio vakarą Vilniuje surengusi Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja akcentavo, kad dabar nėra saugus nė vienas virš Baltarusijos skrendantis žmogus.

S. Cichanouskaja pasakojo, kad dar prieš savaitę analogišku reisu skrido pati ir Graikijoje matėsi drauge su R. Protasevičium, kur jis fotografavo opozicijos darbinį susitikimą.

„O štai po savaitės Baltarusijos režimas užgrobė visą keleivinį lėktuvą, kad jį sulaikytų“, – kalbėjo moteris, pabrėžusi, kad šiuo metu R. Protasevičiaus gyvybei gresia pavojus.

S. Cichanouskaja sakė, kad paprašė Tarptautinės aviacijos asociacijos paprašė imtis tyrimo ir išsiaiškinti, kodėl ir kaip buvo nuleistas keleivinis lėktuvas.

„Lėktuvo nutupdymas prievarta rodo nebaudžiamumą. Panašu, kad nė vienam pasaulio žmogui, kuris skrenda virš Baltarusijos, tą daryti nėra saugu. Juk Aliaksandras Lukašenka šiandien pademonstravo kaip gali karinę techniką panaudoti prieš taikius žmones ir taikias Europos šalis tam, kad susidorotų su vienu vieninteliu žmogumi. Romano Protasevičiaus vietoje gali būti bet kuris“, – tikino S. Cichanouskaja.

Pasak Baltarusijos lyderės, tokia karinė technika, kaip MiG-29 naikintuvas, nėra į orą keliami šiaip sau. Jos žiniomis, kompanijos „Ryanair“ orlaivis jau buvo prie Lietuvos sienos, iki Vilniaus jam buvo arčiau nei iki Minsko, tačiau įgula privalėjo paklusti Baltarusijos oro erdvės valdytojų reikalavimams.

„Darysime viską, kad tyrimas prasidėtų kuo greičiau. Taip pat kreipėmės į „Ryanair“, nes labai svarbu, kad visi orlaivio įgulos pokalbiai ir bendravimas su oro erdvės dispečeriais Minske būtų publikuota. Nes mūsų neapleidžia įtarimas, kad tai specialiųjų tarnybų operacija siekiant sulaikyti nepriklausomą žurnalistą“, – sakė Baltarusijos opozicijos atstovai.

Seimas rengs neeilinius posėdžius

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen paskelbė, kad pirmadienį dėl šios situacijos Seime rengiami neeiliniai komitetų, atsakingų už užsienio politiką ir saugumą, posėdžiai.

Reaguoja tarptautinė bendruomenė

Vokietijos federalinio užsienio reikalų biuro valstybės sekretorius Miguelis Bergeris reikalauja iš Baltarusijos nedelsiant paaiškinti situaciją.

„Mums reikia nedelsiant paaiškinimo iš Baltarusijos vyriausybės dėl „Ryanair“ skrydžio ES nukreipimo į Minską ir galimo žurnalisto sulaikymo“, - twitteryje rašė Vokietijos pareigūnas.

Amerikiečių politologas ir autorius Ianas Bremmeris rašo, kad turi reaguoti NATO.

„Baltarusija yra kriminalinis režimas. Reikia NATO atsako“, - twitteryje rašė I. Bremmeris.

„Iš viso skrydyje buvo 171 keleiviai. Mes turime informacijos apie 149 keleivius. Tarp jų buvo vienas Austrijos, vienas – Bulgarijos, vienas – Kipro, trys – Vokietijos, vienas – Ispanijos, devyni – Prancūzijos, du – Sakartvelo, vienuolika – Graikijos, 94 – Lietuvos, du – Latvijos, keturi – Lenkijos, penki – Rumunijos, keturi – Baltarusijos, du – Sirijos ir vienas Nigerijos pilietis. Visi 171 turi būti nedelsiant paleisti“, - twitteryje rašė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Patvirtino sulaikymą

S. Cichanouskajos štabas jau pranešė apie įvykį „Ryanair“ biurui ir Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai (ICAO), reikalaudami pradėti tyrimą dėl įvykio ir imtis priemonių – iki Baltarusijos pašalinimo iš ICAO.

„Nuo šiandien nė vienas žmogus, skrendantis virš Baltarusijos, negali būti tikras dėl savo saugumo. Juk režimas piktnaudžiauja aviacijos taisyklėmis, kad pagrobtų tuos, kas galvoja kitaip“, – sako S. Cichanouskaja.

Jos patarėjas F. Viačiorka BNS sekmadienį patvirtino, kad Minske nutupdytame lėktuve skridęs R. Protasevičius jau yra sulaikytas.

„Tai yra šokas, tai yra siaubas. Lėktuvas, skirdęs iš Atėnų į Vilnių, buvo užgrobtas pakėlus naikintuvą MiG -29“, – sekmadienį sakė F. Viačiorka.

Anot S. Cichanouskajos, R. Protasevičius anksčiau dirbo fotografu Baltarusijos žiniasklaidoje, buvo Vaclavo Havelo žurnalistikos programos narys, o 2019 turėjo palikti Baltarusiją dėl darbo su „Nexta“ informaciniu kanalu.

Jis vėliau aktyviai rašė apie 2020-ųjų Baltarusijos prezidento rinkimus ir po to vykusius protestus, dėl ko režimas jo atžvilgiu sukurpė keletą bylų, o KGB įrašė jį į teroristų sąrašus.

Kanalas „Nexta“, jo komandai dirbant iš užsienio, yra vienas pagrindinių nepriklausomų informacinių kanalų, nušviečiančių protestus prieš Vakarų nepripažįstamo Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimą.

Iš Atėnų į Vilnių sekmadienį 120 keleivių skraidinęs „Ryanair“ kompanijos keleivinis lėktuvas iš Atėnų Vilniuje turėjo nusileisti 13 val.

Skrydžių stebėjimo platformoje „Flightradar“ matyti, kad lėktuvas jau buvo priartėjęs prie Lietuvos sienos ir staiga pasuko į Baltarusijos sostinę Minske, kur ir nusileido.

Lietuvos oro uostų komunikacijos projektų vadovė Lina Beišinė informavo BNS, kad lėktuvas pasuko į Minską dėl konflikto tarp keleivių ir įgulos narių. Tačiau detalesnės informacijos Lietuvos oro uostai sekmadienio popietę iš Baltarusijos tarnybų nebuvo gavę.

Minsko oro uosto spaudos tarnyba naujienų agentūrai „Interfax“ nurodė, kad lėktuvas Minske turėjo leistis dėl pranešimo apie padėtą bombą, orlaivį tikrino išminuotojai.

Tuo metu Lietuvos oro uostų atstovė teigė, kad informacijos apie pranešimą dėl bombos kol kas neturima.

Gabrielius Landsbergis: nerimą keliančios žinios

„Nerimą keliančios žinios apie priverstinį tarptautinio skrydžio iš Atėnų į Vilnių nutupdymą Minske. Su tarptautiniais partneriais dirbame, kad užtikrintume saugų visų keliavusiųjų grįžimą į Vilnių“, – sekmadienį savo feisbuko paskyroje rašo užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Linas Linkevičius: būtina reaguoti į šį incidentą nedelsiant

Buvęs užsienio reikalų ministras, ambasadorius ypatingiems pavedimamsLinas Linkevičius savo „Twitter“ paskyroje teigė, kad būtina reaguoti į šį incidentą nedelsiant.

„Visa ši neapgalvota ir neteisėta Baltarusijos režimo specialiųjų tarnybų „operacija“ nusipelno stipraus atsako, o ne tik pasmerkimo. Negalima naudotis režimo nusikaltėlių kontroliuojama oro erdve“, – rašo jis.

It just turned out that Pratasevich was detained at #Minsk airport. All this reckless and lawless ‘operation’ by 🇧🇾 special services deserves strong response, not just condemnation. One can’t use airspace controlled by regime criminals. https://t.co/j30liwxT1A