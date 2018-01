Kaip BNS sakė Kauno mero patarėjas Tomas Grigalevčius, savivaldybė renginiui buvo suteikusi savo patalpas, tačiau paaiškėjus naujoms detalėms apie renginį, leidimas buvo panaikintas. „Griežtai atsiribojame nuo šios situacijos. Su šio pristatymo organizavimu neturėjome ir neturime nieko bendro. Kauno miesto savivaldybė yra diskusijas ir skirtingus požiūrius vertinanti organizacija. Sužinoję apie tai buvome priblokšti. Tą patį trečiadienio vakarą nedelsdami atšaukėme leidimą pristatymui naudoti savivaldybės patalpas“, – BNS nurodė jis. Projektą Kauno centre esančioje erdvėje vykdanti bendrovė „Urban Inventors“, organizavusi Vienybės aikštės rekonstrukcijos projekto pristatymą visuomenei, sako esanti šokiruota dėl siūlyto atlygio ir teigia, kad tai – viešųjų ryšių agentūros iniciatyva. „Mus šokiravo informacija apie tai, kad už dalyvavimą renginyje žmonėms buvo siūlytas atlygis. Mes vertiname atsiliepimus, kritiką ir skirtingas nuomones. Bet koks bandymas manipuliuoti tomis nuomonėmis diskredituoja pačią pristatymo idėją ir mums yra visiškai nepriimtinas. Griežtai atsiribojame nuo tokių veiksmų. Toks elgesys nepateisinamas. Panašu, kad mūsų komunikacijos partneriai, agentūra „Partizanas“, skaudžiai suklydo“, – rašoma „Urban investors“ pranešime. Bendrovė žada organizuoti kitą pristatymą visuomenei. Agentūra „Partizanas“ feisbuke taip pat išplatino atsiprašymą dėl susiklosčiusios situacijos, teigdami, kad netinkamą sprendimą priėmė jų projektų vadovė. „Jauna projektų vadovė nesugebėjo tinkamai, kritiškai ir adekvačiai įvertinti situacijos ir leido darbinėms ambicijoms bei rezultatų siekimui paimti viršų. Neatsižvelgdama į etinius ir moralinius aspektus, kurie yra pamatinės tiek verslo, tiek visuomenės vertybės“, – rašoma agentūros pranešime. Skandalas kilo vienam feisbuko vartotojui paviešinus susirašinėjimo žinutes, kuriose nurodyti klausimai, kuriuos žmonės turės užduoti pristatymo metu, jiems taip pat buvo nurodoma „teigiamai sureaguoti“ į pristatymą bei nurodyta, į ką kreiptis dėl finansinio atlygio. Vienybės aikštė tvarkoma „Urban investors“ rekonstruojant šalia jos esantį vadinamąjį „Pramprojekto“ pastatą, kuriame įrenginėjami biurai. Pagal Kauno miesto savivaldybės ir SBA koncernui priklausančios įmonės „BEI Capital“ pernai pasirašytą sutartį, po Vienybės aikšte bus įrengta 500 vietų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė, kurios 10 procentų bus skirta miestiečių reikmėms. Savivaldybė planuoja savo lėšomis sutvarkyti kitoje K. Donelaičio gatvės pusėje esantį Studentų skverą. Abi erdves suvienys vienoda danga, kuri kur bendros erdvės įspūdį, kačiau gatve ir toliau vyks transporto eismas.











