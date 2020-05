Po policijos tyrimo – šokiruojantys liudijimai: iš numirusiųjų prisikėlė įspūdingais turtais garsėjusi verslininkė

Aktore gyvenime, o ne kino filmuose tapusią moterį šiandien keikia daugybė žmonių – pakerėti jos demonstruojama prabanga ir įtikinamais pažadais, jie įsivėlė į tokias aferas, kad ne tik neteko savo pinigų, bet ir dar liko skolingi.

Ši turtinga ponia – Antanina Stafeckienė, prieš keliolika metų vadovavusi dviems prabangių suknelių nuomos salonams Vilniuje ir Šiauliuose. Bet moters verslas nebuvo toks sėkmingas, kaip ši norėjo, todėl įbridusi į didžiules skolas buvo priversta veiklą nutraukti. O tada lyg tyčia viename laikraštyje perskaitė skelbimą apie pačiame Kauno centre įsikūrusią teisinių paslaugų ir skolų išieškojimo bendrovę „Turtuvos grupę“ – moteriai atrodė, kad ši įmonė gali ją išgelbėti nuo pražūties nupirkdama net 1 milijono 200 tūkstančių litų (beveik 350 tūkst. eurų) skolą.

Iki to laiko tik Šiaulių „Vairo“ gamykloje, šašlykinėje ir bufete dirbusi A. Stafeckienė (gim. 1932 m.) šiandien yra teisiama dėl didelės vertės sukčiavimo. Į kaltinamųjų suolą kartu su ja sėdo ir „Turtuvos grupės“ generalinė direktorė Agnė Raziūnė (gim. 1981 m.), ir net penkiolika kartų už įvairiausius nusikaltimus teistas jos sutuoktinis Andrius Raziūnas (gim. 1985 m.). Neįtikėtina, bet beveik pusę savo gyvenimo už grotų praleidęs vyras buvo tas, kuris kalėdamas Pravieniškėse ne tik sugebėjo įkurti skolų išieškojimo bendrovę, bet ir jai vadovauti.

Dėl didžiulių aferų baudžiamojon atsakomybėn patraukta „aktorė“ A. Stafeckienė šiandien bando įtikinti, kad ir ji tapo „Turtuvos grupės“ auka, tačiau iš nukentėjusiųjų, kurių byloje yra net 36, aiškėja, jog pensininkė ir toliau bando demonstruoti vaidybos meną – jeigu ne įžūlus turtinga ir įtakinga verslininke apsimetusios moters melas, greičiausiai dalis žmonių net nebūtų patekę į iš anksto teisininku ir advokatu Eimantu apsimetusio A. Raziūno spąstus.

Perskaičiusi straipsnį neužmigo visą naktį

Kaip pagalbos ieškoję žmonės pateko į „Turtuvos grupės“ teisininku apsimetusio kalinio spąstus, Delfi pasakojo straipsnių cikle „Skolų valdovo užburti“. Šių publikacijų pasirodymą inicijavo pats A. Raziūnas – žurnalistui iš Kauno tardymo izoliatoriaus atsiųstame laiške, o vėliau ir elektroniniu paštu nurodė, kad nuo jo vadovaujamos bendrovės nukentėjo daugybė žmonių, o dalis jų net iki šiol nežino, jog yra skolininkai, nes esą teismai net nesigilindavo į jiems teikiamus dokumentus, kurie būdavo suklastoti, ir iš skolininkų priteisdavo įvairias sumas.

A. Raziūnas ir toliau yra laikomas suimtas, tuo metu aklai nurodymus vykdžiusi jo sutuoktinė,„Turtuvos grupės“ generalinė direktorė A. Raziūnė bei „aktorė“ A. Stafeckienė teismo baigties laukia laisvėje. Tuo metu liūdnai išgarsėjusi ir daugybei žmonių gyvenimus sugriovusi teisinių paslaugų ir skolų išieškojimo bendrovė toliau tęsia veiklą. Po straipsnių pasirodymo į Delfi redakciją kreipėsi visiškai pasimetusi Angelė (vardas pakeistas – red.), kuri vos prieš keletą dienų sulaukė laiško iš „Turtuvos grupės“.

Prieš pusantrų metų moteris buvo policijos sustabdyta vairuojanti neblaivi. Po akistatos su pareigūnais teismo sprendimu buvo konfiskuotas jai priklausantis automobilis.

„Pripažinau savo kaltę, visas baudas susimokėjau, – pasakojo Angelė. – Man buvo leista iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) išsipirkti automobilį. Tą ir padariau. Jau metus automobilis stovi prie namų.“

Išpirkto automobilio į aikštelę, kuriame jis buvo saugomas, pasiimti vyko Angelės vyras. Pasak jos, prieš išvažiuodamas jis dar paklausė darbuotojų, ar nebėra nieko skolingi. Jam buvo pasakyta, kad ne.

Susimokėjusi baudas ir atgavusi savo automobilį Angelė tikėjosi, kad galės pamiršti nusižengimą, tačiau praeities klaidos jai buvo primintos šių metų balandžio viduryje, kai į pašto dėžutę buvo įmestas neregistruotas laiškas iš „Turtuvos grupės“.

Laiške moteriai buvo nurodyta, kad ji yra skolinga už stovėjimo aikštelės, kurioje buvo laikytas jos konfiskuotas automobilis, paslaugas. Moteris nieko nežinojo apie esančią skolą ir niekaip negalėjo suprasti, kodėl automobilių nuvilkimo ir saugojimo paslaugas teikianti bendrovė „Eugena“ apie skolą jos niekada neinformavo, o tiesiai kreipėsi į skolų išieškojimo bendrovę.

Gautame laiške Angelė pamatė, kad jai už automobilio stovėjimą priskaičiuoti 870 eurų, o už skolos išieškojimą – dar 275,14 Eur.

Pervedė pasiskolintus 50 eurų

„Nesuprasi, nei už kokį laikotarpį, nei kaip paskaičiuotas tas automobilio laikymo aikštelėje mokestis“, – abejones dėl išrašytos sąskaitos išreiškė moteris. Pasidomėjusi kitų įmonių teikiamomis tokiomis paslaugomis ji paskaičiavo, kad ši suma turėtų būti apie perpus mažesnė.

Nubudusi kitą rytą Angelė pradėjo skaityti naujienas internete ir negalėjo patikėti savo akimis: Delfi ji pamatė straipsnį apie „Turtuvos grupę“, A. Raziūnę, kurios vardas buvo po gautu laišku, ir A. Raziūną bei jam prokurorų inkriminuojamas machinacijas.

Atsiųstame „Turtuvos grupės“ dokumente taip pat buvo nurodyta per penkias darbo dienas nuo rašto gavimo sumokėti įsiskolinimą pervedant pinigus į „Turtuvos grupės“ sąskaitą. Taip pat liepta mokėjimo paskirtyje nurodyti mokėtojo duomenis – vardą, pavardę, asmens kodą.

„Dirbu valytoja ir tiek pinigų neturėjau, – tęsė moteris. – Vyras paragino greičiau susimokėti nors kiek, kad nebūtų skaičiuojami delspinigiai, todėl pasiskolinau ir pervedžiau 50 Eur, nurodžiau savo duomenis. Galvojau – gausiu algą, pervesiu daugiau.“

„Po to visą naktį nemiegojau, – prisipažino kaunietė. – Išsigandau, nes jie turi mano asmens duomenis. Nors turto ir neturime, bet ką čia dabar gali žinoti, kur įklampins.“

Angelė Visą naktį nemiegojau. Išsigandau, nes jie turi mano asmens duomenis. Nors turto ir neturime, bet ką čia dabar gali žinoti, kur įklampins.

Angelė iki šios dienos vis dar neranda vietos: nesupranta, ar jai priskaičiuota skola ir išieškojimas teisėti, kur gali kreiptis pagalbos ir ar nebus įsukta į kokią aferą.

Tetos iš JAV atsiųsti doleriai

Susidūrimo su Kauno centre įsikūrusia „Turtuvos grupe“ negali pamiršti ir kaunietė Valerija Morkūnienė. Moteriai dar 2004 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) gyvenanti teta į tuo metu veikusio Ūkio banko sąskaitą pervedė apie 7 tūkst. dolerių, tačiau nurodė neteisingą gavėjos banko sąskaitą, todėl pinigai buvo grąžinti atgal į JAV.

„Po kelerių metų kreipiausi į advokatų kontorą Vilniuje, norėjau, kad jie padėtų atgauti man priklausančius pinigus iš JAV, bet advokatas negalėjo pagelbėti, – savo istoriją policijos pareigūnams pasakojo Valerija. – 2016 m. kovo mėnesį žurnale „Savaitė“ radau skelbimą, kad „Turtuvos grupė“ išieško skolas. Paskambinau skelbime nurodytu telefono numeriu ir atsiliepusiai moteriai papasakojau, kad Amerikoje yra mano pinigai ir noriu juos atsiimti.“

Moters teigimu, bendrovės darbuotoja paprašė pateikti dokumentus, todėl nieko nelaukusi ji jau kitą dieną nuvažiavo į „Turtuvos grupės“ biurą ir pateikė susirašinėjimus tiek su Ūkio banko darbuotojais, tiek su JAV banko, iš kurio teta atliko pavedimą, atstovais.

„Netrukus man paskambino vyras, kuris prisistatė advokatu iš „Turtuvos grupės“ – jis pasakė, kad mano pinigai yra Amerikoje, todėl reikia pasirašyti sutartį, nes kitaip negalės man atstovauti“, – prisiminė Valerija.

Ji vėl nuvažiavo į bendrovės biurą ir čia pasirašė teisinių paslaugų sutartį – už darbą iš anksto reikėjo sumokėti 1 tūkst. 191 Eur.

„Laukiau, kol bus surasti mano pinigai, bet per du mėnesius su manimi niekas nesiteikė susisiekti, todėl vis skambindavau ir klausdavau, kas vyksta, kodėl į mane nesikreipia advokatas, – tačiau visą laiką išgirsdavau, jog jis yra labai užsiėmęs, – kalbėjo Valerija. – O praėjus maždaug pusmečiui nei iš šio, nei iš to į mano namus atvažiavo vyras labai prabangiu automobiliu – užėjęs prisistatė „Turtuvos grupės“ advokatu.“

Valerija Praėjus maždaug pusmečiui nei iš šio, nei iš to į mano namus atvažiavo vyras labai prabangiu automobiliu – užėjęs prisistatė „Turtuvos grupės“ advokatu.

Moters teigimu, svečias aiškino, kad jos 7 tūkst. JAV dolerių iš Amerikos „buvo pervesti kažkokiai 84 metų moteriai, kuri gali greitai numirti“, tačiau esą sutinka grąžinti pinigus.

„Jis sakė, kad jeigu pensininkė vis dėlto pinigų negrąžins, jis šios taip lengvai nepaleis ir areštuos turtą“, – Valerijos teigimu, advokatas Eimantas labai greitai paaiškino situaciją ir užsiminė, jog ta moteris prie Trakų rajone esančio Didžiulio ežero turi vertingą žemės sklypą. Ir net nuotraukas parodė.

Netrukus paaiškėjo, kodėl: „Advokatas pasiūlė kartu nuvažiuoti pas tą moterį, esą ji man perrašys savo žemės sklypą už 18 tūkst. Eur, taip bus padengta skola. Bet aš pasakiau, kad neturiu tokių pinigų – turėjau tik 7,5 tūkst. Eur, bet jis sutiko palaukti likusių – esą galėsiu atiduoti, kai bus parduotas žemės sklypas.“

Šį žemės sklypą dar 2015 m. balandį vos už 1,5 tūkst. Eur įsigijo A. Stafeckienė. Buvusi sklypo savininkė pareigūnams prisipažino, kad labai džiaugėsi, kai pagaliau pavyko parduoti žemę: „Džiaugiausi, kad gavau nors tokią pinigų sumą, nes toje vietoje tikrai buvo pelkėta žemė, ten net malkų nebuvo galima prisikirsti.“

Valerija Advokatas Eimantas man iš toli parodė žemės sklypo dokumentus, tačiau taip greitai, kad net nespėjau pamatyti.

Bet už 18 tūkst. Eur žemė sklypą nusipirkti įkalbėta Valerija nė nenutuokė, kad jo tokia maža vertė – moteris aklai tikėjo advokatu Eimantu.

„Jis mane nuvežė į Vilnių pas moterį, kuriai priklausė šis žemės sklypas, – pasakojo nukentėjusioji. – Moteris prisistatė esanti Antanina, o advokatas man iš toli parodė žemės sklypo dokumentus, tačiau taip greitai, kad net nespėjau pamatyti. Tada jam padaviau 7,5 tūkst. Eur – jis perskaičiavo pinigus, kuriuos, manau, paskui ir pasiėmė. Tuo metu Antanina, kaip vėliau sužinojau, mus priėmė net ne savo, o trumpam išnuomotame bute, ir parašė raštelį, kad iš manęs gavo 7,5 tūkst. Eur ir įsipareigojo parduoti žemės sklypą.“

Į namus parvažiavusi moteris iš karto susisiekė su dukra – paprašė paskolinti pinigų, bet ši motinos papasakota istorija apie sėkmingą sandorį nepatikėjo ir pinigų nedavė.

„Paskambinau advokatui ir pasakiau, kad turbūt nepirksiu žemės sklypo, bet jis patarė neskubėti, žadėjo atvažiuoti į svečius, – prisiminė Valerija. – Atvažiavęs apie 21 val. Eimantas vėl man pradėjo rodyti žemės sklypo nuotraukas, kuriose buvo nufotografuotas traktorius, sakė, kad ten dabar vyksta darbai, kuriuos finansuoja Antanina, o pavasarį šį sklypą parduos net už 74 tūkst. Eur. Bet vis tiek atsisakiau, nes neturėjau pinigų, taip pat nebuvo žmonių, iš kurių galėčiau pasiskolinti. Paprašiau, kad man būtų grąžinti mano sumokėti 7,5 tūkst. Eur.“

Anot Valerijos, Eimantui labai nepatiko, kad ji staiga pakeitė nuomonę, – po kelių dienų į jos namus advokatu apsimetęs A. Raziūnas atvyko kartu su Antanina.

Valerija Antanina pasakė, kad be kalbų viskas bus grąžinta, o kalbėdama apie iš Amerikos atsiųstus pinigus, sakė, kad jie per klaidą buvo pervesti jos dukrai, kuri dirba banke ir dabar yra investuoti kažkur Prancūzijoje.

„Advokatas vos ne per prievartą liepė parašyti atsisakymo nuo žemės sklypo pirkimo raštelį, – nemalonų susitikimą prisiminė nukentėjusioji. – Antanina sakė, kad toks raštelis yra reikalingas dėl to, kad ji toliau galėtų dirbti žemės sklype. Parašiau, tuo ir išsiskyrėme, tik dar Antanina man paliko savo telefono numerį. Po kelių dienų jai paskambinau ir paprašiau grąžinti 7,5 tūkst. Eur ir pinigus, kuriuos ji gavo iš Amerikos. Antanina pasakė, kad be kalbų viskas bus grąžinta, o kalbėdama apie iš Amerikos atsiųstus pinigus, sakė, kad jie per klaidą buvo pervesti jos dukrai, kuri dirba banke ir dabar yra investuoti kažkur Prancūzijoje. Antanina patikino, kad jei nepavyks dukros investicijos, ji pati grąžins pinigus.“

Tuo pokalbis ir baigėsi – nesulaukusi pinigų Valerija vėl ėmė skambinėti advokatui Eimantui. Netekęs kantrybės jis 2016 m. lapkričio pabaigoje moteriai į namus atvežė tris 8,6 tūkst. Eur vertės vekselius, kuriuos buvo išrašiusi A. Stafeckienė.

„Advokatas pasakė, kad už šiuos vekselius turiu sumokėti 235 Eur, nes notarų biure jie brangiai kainuoja – sumokėjau šiuos pinigus“, – nukentėjusiosios teigimu, visi vekseliai buvo išrašyti skirtingomis datomis ir skirtingomis sumomis.

„Bet pinigų taip ir neatgavau“, – nuoskaudos po susidūrimo su „Turtuvos grupe“ neslėpė kaunietė Valerija.

Nesėkminga investicija užsienio banke

Į aferistų pinkles pateko ir seserys Julija Radzevičienė ir Vida Janulevičienė, kurios daugiau nei prieš dešimtmetį sugalvojo savo pinigus „įdarbinti“ – investavo į užsienio banką. Viena tam skyrė apie 40 tūkst., kita – apie 35 tūkst. Eur.

Maždaug dvejus metus po pinigų investavimo seserys gaudavo palūkanas, tačiau po kurio laiko jos sužinojo, kad užsienio bankas buvo reorganizuotas ir jos savo pinigų neatgavo.

Maždaug dvejus metus po pinigų investavimo moterys gaudavo palūkanas, tačiau po kurio laiko jos sužinojo, kad neva užsienio bankas 2013 m. buvo reorganizuotas ir jos pinigų neatgavo. Tačiau neprarado vilties juos susigrąžinti.

2016 m. pavasarį Julija interneto skelbime aptiko informaciją apie „Turtuvos grupę“. Susisiekusi nurodytu telefonu ji atsiliepus moteriškei papasakojo situaciją, o jau kitą dieną sulaukė skambučio iš teisininku prisistačiusio vyro. Jis paprašė atvežti dokumentus ir pažadėjo pažiūrėti, kaip galima padėti. Vyras patikino, kad yra padėjęs žmonėms net gerokai sudėtingesniais atvejais.

Nuvežusi turimus dokumentus į įmonės biurą Kaune, moteriškė laukė, kol vėl bus su ja susisiekta. Kartu pasirašė paslaugų sutartį, pagal kurią „Turtuvos grupei“ už darbą sumokėjo 846 Eur.

Po daugiau nei mėnesio paskambinęs teisininkas pasakė, kad visi jos pinigai surasti: neva užsienio bankai, į kuriuos sesės investavo, buvo reorganizuoti ir pinigai buvo atiduoti brokeriams Lietuvoje. Tokių žmonių apie 9–10, o vienas iš jų – senyva moteris iš Vilniaus.

„Po poros savaičių vėl paskambinęs teisininkas paklausė, ar norėčiau atgauti pinigus per teismą ar be teismų. Jis pasakė, kad nori paspausti tą moteriškę, nes neva ji nepripažįsta situacijos ir reikia kažkam sumokėti, kad aš atgaučiau pinigus“, – liudijo pareigūnams Julija. Bet už tai vyras pareikalavo 5,8 tūkst. Eur. Nukentėjusioji sutiko sumokėti pinigus, nes daugiau neturėjo vilties jų atgauti.

Teisininku prisistatęs vyras netrukus atvyko prie moters darbovietės, prisistatė Eimanto vardu. Moteris paprašė išrašyti dokumentą apie perduodamus pinigus, tačiau šis pasakė, kad tų pinigų neims net į rankas, o atiduos reikiamiems asmenims: atidarė daiktadėžę tarp sėdynių, o ši ten padėjo į baltą popierių suvyniotus 5,8 tūkst. Eur.

Pajutusį viltį dėl galimybės atgauti prarastus į užsienio banko investuotus pinigus, Julija dar užklausė, ar į jį galėtų kreiptis ir Vokietijoje gyvenanti jos sesuo. Tačiau, moters pasakojimu, Eimantas labai susinervino ir atkirto, kad dar vieno reikalo nepabaigė, o ji jau lenda su kitu.

Julija Eimanntas pasakė, kad nori paspausti tą moteriškę, nes neva ji nepripažįsta situacijos ir reikia kažkam sumokėti, kad aš atgaučiau pinigus.

Po mėnesio su Julija susisiekęs Eimantas informavo, kad su ja nori susitikti toji senyva moteris, neva turinti jos pinigus. Moteris atsisakė, sakydama, jog bijo. Čia teisininku apsimetęs sukčius pridėjo, kad reikia dar šiek tiek pinigų.

O po kiek laiko vėl jai paskambinęs pasakė, kad šįkart nori pakalbėti dėl sesers reikalų – sakė, kad gali pasižiūrėti ir į jos dokumentus, o juos perduoti Julija galės, kai atiduos likusius pinigus. Vyras greitai vėl atvyko prie moters durų. Ši jam perdavė dar 2,5 tūkst. Eur.

Eimantas nenuleido rankų dėl nukentėjusiosios akistatos su senyvo amžiaus moterimi, kuri neva turėjo jos pinigus. Patikinęs, kad su ja reikia susitikti pasirašyti vekselius skolos sumai, Julija su šeima atvyko į Vilnių.

Sostinėje Eimantas ją nuvežė pas mįslingąją pagyvenusią moteriškę. Pastaroji buvo gražiai apsirengusi, atsiprašinėjo dėl susidariusios situacijos, žadėjo atiduoti visus pinigus. Bet tai buvo tik saldus melas – vėliau paaiškėjo, kad šiais pažadais švaistėsi ne kartą aferų istorijose pasirodžiusi A. Stafeckienė.

Prisėdus prie stalo Eimantas iš rankinės pradėjo traukti vekselius, o senyva moteris juos vieną po kito pasirašinėjo. Taip buvo išrašyta 19 vekselių.

Prisėdus prie stalo Eimantas iš rankinės pradėjo traukti vekselius, o senyva moteris juos vieną po kito pasirašinėjo. Taip buvo išrašyta 19 vekselių. A. Stafeckienė patikino, kad kai tik sutvarkys dar vieną dokumentą dėl sklypo pardavimo Trakuose, pinigus iškart grąžins. Taip baigėsi vizitas Vilniuje.

Primygtinai siūlė pirkti žemės sklypą

Po kelių dienų Julijai paskambinęs Eimantas pasakė, kad suderino reikalus su jos seserimi ir reikia perduoti pinigus. Per du kartus moteris perdavė 11,6 tūkst. sesei priklausiusių eurų. Pinigų atidavimas vyko Eimanto automobilyje. Už visus atiduotus pinigus moteris gavo A. Stafeckienės išrašytus vekselius sesers vardu.

„Man buvo neramu, todėl nunešiau vekselius pas notarę ir paklausiau, ar jie teisėti. Notarė pasakė, kad jie geri“, – save bandė nuraminti nukentėjusioji.

Vienos dienos vakarą į Julijos namus atvyko Eimantu prisistatantis A. Raziūnas. Į jo automobilį įsėdusiai moteriai vyras parodė kažkokio žemės sklypo dokumentus ir pasakė, kad ši turi jį pirkti. Taip ji turės ir atgautą skolą ir žemės sklypą. Julija atkirto, kad nuvyks į Vilnių pasidomėti, kas tai per sklypas. Teisininkas, išgirdęs tokį atsakymą, labai supyko, tačiau nieko nepešęs išvyko.

Po kelių dienų paskambinęs Eimantas vėl bandė įkalbėti moterį pirkti žemės sklypą. Moteris laikėsi savo ir vėl atsisakė.

Julija Atsakiau, kad galiu pati nueiti vykdomųjų įrašų, tačiau Eimantas tikino, kad turi pažįstamų, o dabar prieš šventes labai didelės eilės ir viską padarys greičiau.

Supratęs, kad su žemės sklypu machinacijos nepraslys, A. Raziūnas grįžo prie grynųjų pinigų. Vieną dieną vėl susisiekęs su Julija pranešė, kad reikalingi vykdomieji įrašai, nes vekselius būtų galima paduoti antstoliams, o tam reikia sumokėti 4,7 tūkst. Eur už abi seseris.

„Atsakiau, kad galiu pati nueiti vykdomųjų įrašų, tačiau Eimantas tikino, kad turi pažįstamų, o dabar prieš šventes labai didelės eilės ir viską padarys greičiau“, – prisiminė nukentėjusioji.

Taip į sukčiaus rankas buvo perleisti dar 4,7 tūkst. Eur. Vyras patikino, kad nieko daryti nebereikės, tiesiog pasiimti joms priklausančius pinigus. Po to susitikimo A. Raziūnas dingo. Nebesulaukė Julija ir daugiau vyro skambučių. Jis neabeatsiliepė ir į jos skambučius. Kad pateko į aferisto rankas, seserys suprato tik perskaičiusios straipsnį žiniasklaidoje apie „Turtuvos grupės“ vardu atliktus nusikaltimus.

Eimanto padėjėja Agnė

Į panašią sukčiavimo schemą pateko ir šiaulietė Aldona Gurčinienė, kuri „Turtuvos grupės“ prašė išieškoti skolą jos dukrai – į užsienį emigravusi mergina teigė, kad vienas Norvegijoje gyvenantis žmogus jai yra skolingas 21,4 tūkst. Eur. Pinigus paskolinusi moteris juos bandė išsiieškoti Lietuvoje, bet nesėkmingai – nors ir turėjo palankų teismo sprendimą, tačiau antstoliai atsisakė pagelbėti – esą jie neišieško skolų iš Norvegijoje gyvenančių asmenų.

Tačiau skolos neatgaunančiai moteriai vilties suteikė „Turtuvos grupė“, kuri rajoniniuose laikraščiuose skelbėsi, kad skolas išieško ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kai į ją kreipėsi Aldona, tradiciškai netrukus su ja susisiekė teisininkas Eimantas.

„Jis man pavardės nenorėjo sakyti, sakė, kad nenori, jog jo ieškotų televizija – jis nesireklamavo, jog dirba su „Turtuvos grupe“, – moteris taip ir nesuprato, ką advokatas jai tuo norėjo pasakyti. – Sutarėme, kad nusiųsiu visus dokumentus, o kai juos bendrovė gavo, Eimantas pasakė, kad imsis skolos išieškojimo, tik reikės pasirašyti teisinių paslaugų sutartį – ją man į Šiaulius atveš jo padėjėja Agnė.“

Moters teigimu, tai nebuvo vienintelė sutartis su „Turtuvos grupe“ – jai buvo pasakyta, kad ji privalo skolų išieškojimo bendrovei perleisti skolą, nes kitaip jie esą negalės perimti pinigų.

„Šį dokumentą vėl man į namus atvežė Agnė – ji liepė greit pasirašyti, bet aš norėjau sužinoti apie sutarties terminus ir sąlygas, tačiau ši atkirto, kad tai tik formalumas ir reikia kuo greičiau pradėti vykdyti išieškojimą, – Aldona vėliau sužinojo, jog dukros 21,4 tūkst. Eur skolą perleido vos už 100 Eur. – Vėliau Eimantas visą laiką man sakydavo, kad tik niekam nepasakočiau apie mūsų bendradarbiavimą, nes esą apie tai gali išgirsti skolininkas, kuris iš karto parduos savo turtą. Aš tylėjau – niekam neprasitariau.“

Aldona Eimantas visą laiką man sakydavo, kad tik niekam nepasakočiau apie mūsų bendradarbiavimą, nes esą apie tai gali išgirsti skolininkas, kuris iš karto parduos savo turtą. Aš tylėjau – niekam neprasitariau.

Vėliau moteriai paskambinęs Eimantas pranešė džiugią naujieną – jau kurį laiką bendrauja su teisininku Norvegijoje, kuris išsiaiškino, kad jos dukros skolininkas turi daug turto. Bet vėliau vyras „pakeitė plokštelę“ – esą skolininkas turi labai daug skolų ir neturi turto.

„Tada jis pradėjo siūlyti įsigyti žemės sklypą už skolą – sakė, kad gali parduoti žemės sklypą ir tą žemės sklypą iš manęs nupirks A. Stafeckienė“, – prisiminė Aldona. Už žemę moteris per kelis kartus sumokėjo 15 tūkst. Eur, o vėliau A. Stafeckienė jį žadėjo nupirkti net už 45 tūkst. Eur. Moteris net buvo išrašiusi skolos vekselius.

„Antanina sakė, kad yra labai tikinti, mane ramino, kad nebijočiau, viskas bus gerai, ji man sumokės vekseliuose nurodytą sumą iki gegužės 1 d.“, – prisiminė Aldona. Bet pažado neištesėjo, todėl Eimantas žadėjo kreiptis į teismą, o spalio mėnesį atvažiavęs į jos namus pranešė, kad Antanina mirė.

„Jis buvo labai susirūpinęs, sakė, kad jam vekselius reikia aktyvuoti per teismą, todėl reikės sumokėti 2 tūkst. 669 Eur, nes kitaip negalės areštuoti A. Stafeckienės turto“, – kalbėjo Aldona.

Šią sumą ji sumokėjo, o vėliau iš Vilniaus miesto apylinkės teismo gavo sprendimą dėl 3 tūkst. Eur skolos priteisimo iš A. Stafeckienės.

Aldona Tiesiai šviesiai Eimanto ir paklausiau – kaip A. Stafeckienė prisikėlė iš numirusiųjų? Eimantas pasimetė.

„Supratau, kad skola man po truputį bus sugrąžinta, į antstolius nesikreipiau, nes, kaip sakė Eimantas, A. Stafeckienė mirusi, todėl turto areštas užtruks“, – sakė šiaulietė. O praėjus mėnesiui Eimantas pareikalavo dar 400 Eur, nes esą vėl dėl vekselių reikia kreiptis į teismą, nes kitaip jie nebus įteisinti.

„Tada Eimantas pasakė, kad A. Stafeckienė labai serga, tvarkosi dokumentus paramai gauti, nori kuo greičiau sutvarkyti žemės sklypą, – Aldona neslėpė, kad šie žodžiai jai sukėlė tikrą šoką – kaip tvarkosi dokumentus, juk ji mirusi. – Tada tiesiai šviesiai Eimanto ir paklausiau – kaip A. Stafeckienė prisikėlė iš numirusiųjų? Eimantas pasimetė, o paskui ėmė teisintis, kad neva ji sunkiai sirgo, todėl negalėjo susisiekti. Supratau, kad meluoja – Eimantui pasakiau, kad neturiu iš kur pasiskolinti pinigų, todėl geriau būtų, jeigu šis manęs daugiau ir neprašytų.“

Advokatu Eimantu apsimetinėjęs A. Raziūnas moterį paliko ramybėje – suprato, kad susimovė, kai dar gyvą palaidojo jo aferų teatre vaidinusią A. Stafeckienę. Bet tai nė kiek neguodė Aldonos, kuri norėjo atgauti pinigus.

„Po dviejų mėnesių jam paskambinau ir paklausiau, kaip klostosi reikalai su A. Stafeckiene, ar atgausiu savo pinigus, bet Eimantas į kalbas nesileido, sakė, viskas bus gerai“, – Aldonos teigimu, faktas, kad ji iš tikrųjų buvo patekusi į nusikaltėlio spąstus, išryškėjo vos po kelių savaičių, kai ji per televiziją pamatė sulaikytą Eimantą. Bet ten iš tikrųjų buvo A. Raziūnas.

Aldona Eimantas buvo įgijęs mano pasitikėjimą – juk jis buvo teisininkas, visada kalbėjo dalykiškai, kultūringai, naudojo teisinę terminologiją, sakė, kad teisę studijavo 4 metus. Jis visada buvo pasipuošęs, važinėjo tiek jis, tiek jo padėjėja Agnė prabangiais automobiliais, ta pati Antanina visada prabangiais drabužiais buvo apsirengusi, sudarė turtingos verslininkės įvaizdį.

„Vis tiek negalėjau patikėti tuo, ką mačiau, todėl dar bandžiau skambinti ir jam, ir į „Turtuvos grupę“, tačiau niekas telefono nekėlė, – teigė nukentėjusioji. – Eimantas buvo įgijęs mano pasitikėjimą – juk jis buvo teisininkas, visada kalbėjo dalykiškai, kultūringai, naudojo teisinę terminologiją, sakė, kad teisę studijavo 4 metus. Jis visada buvo pasipuošęs, važinėjo tiek jis, tiek jo padėjėja Agnė prabangiais automobiliais, ta pati Antanina visada prabangiais drabužiais buvo apsirengusi, sudarė turtingos verslininkės įvaizdį.“

Aldona prisipažino, kad kreipdamasi į „Turtuvos grupę“ buvo beviltiškoje padėtyje: dukra iš banko yra paėmusi paskolą būstui, jos pensija nedidelė, dukra užsienyje irgi nedaug uždirba, todėl skolos išieškojimas joms būtų buvęs labai naudingas.

„Eimantas su savo kalbomis suteikė vilties atgauti prarastus dukros pinigus“, – moteris teigė, kad susidėjusi su „Turtuvos grupe“ ji ne tik neatgavo dukros skolos, bet ir dar prarado 15 tūkst. Eur.

Ūkininko žirniai

Dar didesnių nemalonumų turėjo Telšių rajono ūkininkas Valius Keinys ir jo sūnus Darius.

Ūkinininkas į „Turtuvos grupę“ kreipėsi norėdamas susigrąžinti pinigus iš bendrovės „Agrokontrakt“, kuri buvo skolinga už nupirktą žirnių produkciją. Nors pinigų V. Keinys ir neatgavo, tačiau netrukus iš bendrovės advokato Eimanto sulaukė pasiūlymo įsigyti esą paslėptus skolininkui priklausančius žemės sklypus.

„Eimantas siūlė juos perpirkti, aiškino, kad esamos skolos žemei įsigyti neužtenka ir reikia dar primokėti daugiau kaip 40 tūkst. Eur, – teigė Valius. – Advokatas sakė, kad žemė yra kažkur Anykščių ar Zarasų rajonuose. Šis variantas pasirodė tinkamas, nes norėjau susigrąžinti savo prarastą turtą, todėl sutikau – kreipiausi į Kredito uniją ir gavau 40 tūkst. Eur paskolą. Šiuos pinigus vėliau perdaviau Eimantui „Turtuvos grupės“ būstinėje – jis paėmė pinigus ir iškart pasidėjo pas save į seifą. Tuo metu jokių dokumentų nepasirašiau, nes Eimantas jau buvo įgijęs mano pasitikėjimą, tuo labiau jis sėdėjo labai prabangiame kabinete, prisistatė advokatu, jo kabinetas buvo vienoje patalpoje su „Turtuvos grupe“.

Valius Eimantas paaiškino, kad reikia kuo skubiau pirkti tą žemės sklypą, kadangi jau turi patikimą pirkėją Antaniną, kuri yra 85 metų – didelė verslininkė, labai protinga, turi daug turto, ji, pasak Eimanto, – milijonierė, taip pat dalyvauja Europos paramos programoje.

Eimantas paaiškino, kad reikia kuo skubiau pirkti tą žemės sklypą, kadangi jau turi patikimą pirkėją Antaniną, kuri yra 85 metų – didelė verslininkė, labai protinga, turi daug turto, ji, pasak Eimanto, – milijonierė, taip pat dalyvauja Europos paramos programoje, kur projektai remiami Europos Sąjungos lėšomis. Jis tikino, kad moteris taip pat nori įsigyti šį žemės sklypą, nes jis yra šalia jos žemės, be to, ji turi suspėti pateikti paraišką europiniams pinigams gauti.“

Ūkininkas džiaugėsi, kad advokatas jam pagelbėjo, nors tuo metu net jokių žemės sklypo dokumentų nematė.

Į apsimetėlio spąstus patekęs Valius buvo melžiamas it karvė – netrukus sumokėjo 2 tūkst. Eur už geodezinius matavimus.

Nors Eimantas gyveno Kaune, tačiau nuolat ėmė lankytis ūkininko namuose Telšių rajone.

„Kartą atvažiavęs jis pasakė, kad sklypui reikia atlikti melioraciją, nes tik tada pirkėja pirks žemę, – prisiminė ūkininkas. – Eimantui pasakiau, kad savo ūkyje turime ekskavatorių ir patys galime atlikti melioraciją, tačiau jis ėmė aiškinti, kad jau susitarė su įmone, kuri atlieka melioracijos darbus, kad mums labai toli važiuoti ir transportuoti tą ekskavatorių. Jis sakė, kad pirkėja Antanina turi labai daug pinigų, net neturi kur jų dėti ir tikrai pirkdama žemės sklypą sumokės visus mano investuotus pinigus.“

Valius Eimantas sakė, kad pirkėja Antanina turi labai daug pinigų, net neturi kur jų dėti ir tikrai pirkdama žemės sklypą sumokės visus mano investuotus pinigus.

Taip per keletą kartų už įvairius darbus ūkininkas į „Turtuvos grupę“ pervedė apie 10-12 tūkst. Eur.

„Eimantas vis atvažiuodavo ir sakydavo, kad reikia atlikti dar kai kuriuos darbus, padaryti kelio privažiavimą, kasimo darbus – advokatui Eimantui dar padaviau 4 tūkst. Eur už žvyro užpylimą ant melioracijos vamzdžių“, – pareigūnams nurodė vyras.

Būsimasis partijos pirmininkas

Kartais į jo namus užsukdavo ir A. Raziūnė – juk tuo metu advokatas Eimantas kalėjo Pravieniškėse, o iš jų į laisvę atostogų būdavo išleidžiamas tik kartais per metus kelioms dienoms.

Žinomas Telšių rajono ūkininkas prisipažino, kad nors ir mokėjo didžiulius pinigus, tačiau žemės sklypo, į kurį investavo, net nebuvo nuvažiavęs apžiūrėti.

„Esu ūkininkas ir nelabai galiu išvažiuoti iš namų, tačiau aš pasitikėjau advokatu Eimantu – jis važinėjo prabangiu „Audi Q7“ automobiliu, sudarė verslaus žmogaus įvaizdį“, – sakė Valius.

Pasak jo, Eimantas vis sugalvodavo įvairių priežasčių pinigams išlupti – kartą pareiškė, jog reikia mokėti už miško įvertinimą.

Valius Advokatas Eimantas džiaugėsi, kad Antanina turės milijoninį pelną, nes miškė auga ąžuolai, kuriuos galima kirsti.

„Sumokėjau 2 tūkst. Eur, o tada jis džiaugėsi, kad miškas buvo įvertintas net apie 70 tūkst. Eur – pasak jo, Antanina turės milijoninį pelną, kadangi ten auga ąžuolai, kuriuos galima kirsti, – sakė ūkininkas. – Kai įvertino mišką, Eimantas pasakė, kad reikia dar išpirkti 20 arų miško, nes kai atliko geodezinius matavimus, jie nesutapo su preliminariais matavimais ir miško plotas didesnis nei preliminarūs matavimai. Todėl reikia išpirkti tą miško dalį. Už tai Eimantui sumokėjau dar 5 tūkst. Eur. O paskui atvažiavęs jis ėmė aiškinti, kad dabar reikia nubrėžti ribas, gauti dėl ribų kaimynų sutikimą, bet vienas kaimynas nesutinka, todėl jis esą kreipėsi į buvusį Seimo narį ir Kauno merą Vytautą Šustauską, kuris sutvarkys visus reikalus.“

Kaip tarė, taip padarė – prie ūkininko paskambino ubagų karaliui ir suderino susitikimą prie Kauno prekybos centro „Mega“.

„Į susitikimą važiavau kartu su savo sūnumi Dariumi, – pasakojo Valius. – Kai atvažiavome prie parduotuvės, pamatėme vaikštantį Šustauską. Priėjome prie jo, o jis mums iš karto pasakė: „Sveiki žemaičiai, kaip Žemaitija gyvena?“ Tada ir padaviau jam 7 tūkst. Eur. Tada V. Šustauskas nuėjo prie savo automobilio, o mes – prie savo.“

Valius Kai atvažiavome prie parduotuvės, pamatėme vaikštantį Šustauską. Priėjome prie jo, o jis mums iš karto pasakė: „Sveiki žemaičiai, kaip Žemaitija gyvena?“ Tada ir padaviau jam 7 tūkst. Eur.

Vėliau paaiškėjo, kad A. Raziūnas ir jo žmona ne vienerius metus palaikė draugiškus santykius su V. Šustausku, šis garsųjį nusikaltėlį net ne kartą lankė įkalinimo įstaigoje. Be to, A. Raziūnas planavo tapti V. Šustausko įkurtos partijos vedliu.

Po susitikimo su V. Šustausku ūkininkas ir toliau buvo maitinamas pažadais, kad žemę pavyks parduoti Antaninai – kartą advokatas net atvežė tris šios moters iš anksto pasirašytus vekselius, o pinigus pažadėjo sumokėti iki 2016 m. pabaigos.

Ir tada į Eimanto aferas buvo įtrauktas Valiaus sūnus Darius – kartą paskambinęs Eimantas gyrėsi, kad turi daug pažinčių, bet kaip advokatas negali turėti didelės vertės turto, todėl pasiūlė įkurti panaudotų automobilių laužyną.

„Jis žinojo, kad man nuosavybės teise priklauso angaras, todėl pasiūlė ardyti automobilius, kuriuos jis parūpins, o po to jų dalis pardavinės Kaune“, – prisiminė ūkininkas.

Tokia idėja patiko Valiaus sūnui – jis ryžosi perpirkti bendrovę „Baltijos pramonės grupė“.

„Eimantas sakė, kad ši bendrovė bus mūsų šeimos, bet pelną turėsime dalintis su juo“, – prisiminė ūkininkas. Jo teigimu, Eimantas taip pat įkalbėjo išnuomoti 30 tūkst. Eur vertės traktorių, kuris esą buvo išvežtas darbui į Vilnių. Tačiau jo Valius daugiau taip ir nematė.

Kai ūkininko sūnus Darius tapo oficialiu bendrovės savininku, nors dokumentų taip ir negavo, netikėtai jam paskambino nepažįstama mergina ir prisistatė esanti iš Vilniaus ekonominės policijos.

Valius Vakare paskambino Eimantas ir pasakė: „Yra blogiau nei blogai“. Ir liepė mano sūnui paimti 8 tūkst. Eur, o kitą dieną kartu važiuoti į Vilnių.

„Ji teigė, jog dėl nesumokėtų mokesčių areštuos „Baltijos pramonės grupę“, – prisiminė Valius. – Paskambinau Eimantui ir papasakojau apie šią situaciją. Jis liepė nesinervinti, žadėjo viską išsiaiškinti. O vakare paskambino ir pasakė: „Yra blogiau nei blogai“. Ir liepė mano sūnui paimti 8 tūkst. Eur, o kitą dieną kartu važiuoti į Vilnių.“

Vilniuje Darius laukė automobilyje, kai Eimantas su pinigais užėjo į policijos komisariatą. O kai po maždaug pusvalandžio išėjo, pasidžiaugė, kad visus reikalus pavyko sutvarkyti – pinigai gali išspręsti bet kokias problemas.

Bet tai buvo dar viena apgaulė – vėliau vyras sužinojo, kad įsigyta įmonė jokios veiklos nevykdė ir nusižengimų nepadarė, todėl ir jokios sankcijos negrėsė, tuo labiau jokio tyrimo policija nevykdė. Iš viso ūkininko Valiaus šeima apsukriam advokatui Eimantui atidavė turto už maždaug 200 tūkst. Eur.

Valius Kad žmona buvo teisi, supratome, kai Eimantą pamatėme per televiziją – juk jis yra sukčius. Vėliau jis man dar laišką iš izoliatoriaus parašė – tikino, kad viskas bus gerai, liepė sunaikinti vekselius.

„Mano žmona įtarė, kad kažkas negero vyksta ir siūlė nutraukti bendradarbiavimą su Eimantu, be to, tiek pinigų investavome, bet jokios grąžos negaudavome, – neslėpė vyras. – Ir kad ji buvo teisi, supratome, kai Eimantą pamatėme per televiziją – juk jis yra sukčius. Vėliau jis man dar laišką iš izoliatoriaus parašė – tikino, kad viskas bus gerai, liepė sunaikinti vekselius. Su manimi buvo susisiekusi ir Antanina – sakė, kad Eimantas turi daug pinigų, kad ji labiausiai yra nukentėjusi, tačiau tuo pačiu tikino, jog Eimantas greitai išeis į laisvę ir viskas bus gerai.“

Spąstuose – net brolis

Bet Eimantas į laisvę greitai neišėjo – dėl sukčiavimo, turto prievartavimo ir net tyčinio nužudymo baudžiamojon atsakomybėn patrauktam vyrui gresia laisvės atėmimas iki 20 metų arba net įkalinimas iki gyvos galvos. Vis dėlto, jeigu teisme nebūtų įrodyta, kad jo rankos suteptos vilnietės medikės krauju (apie tai skaitykite pirmojoje „Skolų valdovo užburti“ dalyje), jam, kaip ir A. Raziūnei bei A. Stafeckienei grėstų įkalinimas iki 8 metų.

A. Raziūno brolis Aidas Ražanauskas policijos pareigūnams prisipažino, kad taip pat buvo įveltas į nešvarius „Turtuvos grupės“ sandorius, bet kai tik suprato, jog daugybę kartų teistas brolis nori juo pasinaudoti, iš karto su bendrove nutraukė santykius. Jis buvo įdarbintas į šią skolų išieškojimo bendrovę, tačiau, kaip pats sakė, jokio darbo nedirbo, tik turėdavo pasirašyti dokumentus dėl žemės sklypų įgijimo ir perleidimo.

Aidas Andrius man iš įkalinimo įstaigos parašė laišką, kuriame rašė, kad nieko blogo nėra, viskas buvo daroma teisėtai, esą viskas bus gerai. Bet aš jam neatrašiau – tai jo bėdos, nenoriu su juo bendrauti.

„Kai sužinojau, kad Andrius yra suimtas dėl sukčiavimo, patyriau didžiulį šoką – negalėjau patikėti, jog jis apgaulės būdu iš tiek žmonių įgijo pinigus, – sakė jis. – Man net nebuvo kilusi mintis, kad brolis manimi taip galėtų pasinaudoti ir man nežinant įtrauks į savo daromus nusikaltimus. Andrius man iš įkalinimo įstaigos parašė laišką, kuriame rašė, kad nieko blogo nėra, viskas buvo daroma teisėtai, esą viskas bus gerai. Bet aš jam neatrašiau – tai jo bėdos, nenoriu su juo bendrauti, jis man pridarė daug nemalonumų.“

Kad „Turtuvos grupę“ valdę Raziūnai buvo pinigų vergai, patvirtino ir A. Raziūnės bendraklasė Brigita Gerulaitienė.

„Agne Raziūnę (buvusią Lukošiūtę) pažįstu nuo mokyklos laikų, ji buvo mano klasiokė, kartu mokėmės iki 9 klasės, – pasakojo liudytoja. – Po mokyklos baigimo su ja nebendravau, bet 2009 m. mes netyčia susitikome parduotuvėje ir nuo to laiko pradėjome kiek artimiau bendrauti – kartą nuėjome pažiūrėti krepšinio, susitikdavome pasišnekėti, sudalyvavome keliuose vakarėliuose. Buvau Agnės paprašiusi paskolinti pinigų – ji sakė, kad pati neturi, bet gali paskolinti jos draugas. Sutikau – Agnė iš savo sąskaitos per kelis kartus man pervedė apie kelis tūkstančius litų. Po metų ar dvejų norėjau šiuos pinigus grąžinti, bet ji pasakė, kad jos draugas Andrius serga leukemija, dabar gydosi, todėl liepė palaukti, kai grįš, galėsiu jam pačiam ir gražinti. Man buvo smalsu ir aš „pasigūglinau“ apie šį asmenį – sužinojau, kad jis yra sukčius, apie jį rašė spaudoje. Supratau, kad jis tuo metu nesigydė, o sėdėjo laivės atėmimo įstaigoje.“

Teisinių paslaugų ir skolų išieškojimo bendrove teisėsaugos pareigūnai susidomėjo, kai Delfi paviešino nuo „Turtuvos grupės“ nukentėjusių žmonių istorijas.

Moteris sakė, kad vėliau prasidėjo dar įdomesni dalykai – nors su buvusia bendraklase nebuvo sudariusi paskolos sutarties, maždaug 2014 m. į namus jai buvo atsiųsti pranešimai iš „Turtuvos grupės“ dėl skolos grąžinimo.

„Man taip pat telefonu skambindavo ir Agnė, ir Andrius, bet jie prisistatydavo kitais vardais, tačiau sakydavo, jog yra iš „Turtuvos grupės“ – aš jų balsus pažįstu, jiems tai ir pasakia, bet šie tai neigė, – kalbėjo Brigita. – Paskambinę jie ragindavo atiduoti pinigus, tačiau aš nepasitikėjau, nežinojau kas čia skambina, todėl pradėjau aiškintis, ar tie pinigai tikrai pasieks tikrąjį skolininką A. Raziūną. Kai išsiaiškinau, kad „Turtuvos grupė“ yra jo įmonė, pervedžiau pinigus atgal, bet suma jau buvo išaugusi, priskaičiuoti delspinigiai – man buvo atsiųsti dokumentai, kuriuose buvo nurodyta, jog Agnė pardavė savo turėtą skolą „Turtuvos grupei“.

Kad A. Raziūnė savo vadovaujamoje bendrovėje neturėjo balso, patvirtino ir čia įsidarbinusi administratorė. Jos teigimu, visus reikalus „Turtuvos grupėje“ tvarkė Eimantas, kuris net nuo darbuotojų slėpė tikrąjį savo vardą ir pavardę bei kad yra susituokęs su A. Raziūne.

„Kiek esu pastebėjusi, ji visą laiką bendraudavo į ausį įsikišusi ausinę, net akivaizdžiai matėsi, kad kažkas ją kontroliuoja“, – teigė liudytoja.

Teisinių paslaugų ir skolų išieškojimo bendrove teisėsaugos pareigūnai susidomėjo, kai Delfi paviešino nuo „Turtuvos grupės“ nukentėjusių žmonių istorijas. Po šių straipsnių ir politikų įsikišimo teisėsauga pagaliau ėmė aiškintis, kuo iš tikrųjų užsiima Kauno centre veikianti ir įvairiose žiniasklaidos priemonėse dažnai reklamos skelbimus publikuojanti įmonė. Be to, paviešinta informacija privertė atsikvošėti ir kitus žmones, kurie tik įtarė, kad galėjo patekti į gerai iš anksto apgalvotą sukčiavimo schemą.

Kol teismas nenustatė, baudžiamojon atsakomybėn patraukti A. Raziūnas, A. Raziūnė ir A. Stafeckienė laikomi nekaltais.