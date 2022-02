„Savo kaltę pripažįstu visiškai ir labai gailiuosi, savo veiksmus vertinu labai kritiškai“, – ikiteisminio tyrimo metu pareigūnams nurodė Tomas Š.

Anksčiau neteistas ir reikalų su teisėsauga neturėjęs vyras turėjo raudonuoti iš gėdos dėl slaptų pomėgių viešojoje erdvėje – jis lankėsi įvairiuose socialiniuose tinkluose ir kartu su kitais uždarų grupių nariais žiūrėjo nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose yra vaizduojami seksualiai išnaudojami mažamečiai vaikai ir nepilnamečiai asmenys.

Tai paaiškėjo po policijos tyrimo, kuris buvo pradėtas gavus pareiškimą iš Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) įsikūrusio Dingusių ir išnaudojamų vaikų nacionalinio centro. Jo darbuotojai nurodė, kad dar praėjusių metų liepos 21 d., 6.47 val. Lietuvos laiku, socialinio tinklo „Snapchat“ paskyros naudotojas įkėlė elektroninę bylą su pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas.

Šią informaciją patikrinę policijos pareigūnai nustatė interneto vartotoją, o paskui Tomo Š. namuose atliko kratą, kurios metu paėmė kompiuterinę įrangą bei mobiliojo ryšio aparatus. Viename jų – „Samsung Galaxy S9 Plus“ pareigūnai ir aptiko dvidešimt nuotraukų bei vaizdo įrašų, kuriuose yra nufotografuoti bei nufilmuoti seksualiai išnaudojami vaikai. Vieną tokių nuotraukų su berniuku Tomas Š. buvo patalpinęs į „Snapchat“.

Ekspertai konstatavo, kad vaizdo įrašuose ir nuotraukose yra atvirai ir detaliai rodomi asmenų, kurie yra vaikai arba pateikiami kaip vaikai iki 18 metų amžiaus, lytiniai organai, ir tai yra pagrindinis tokios informacijos tikslas.

Iš pradžių Tomas Š. policijoje buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas. Pareigūnams jis pasakojo, kad su drauge kelerius metus gyvena nuomojamame bute, čia įrengtu internetu naudojasi tik jis ir jo draugė.

„Apie 5 metus naudojuosi socialiniu tinklu „Snapchat“, čia susirašinėju ir bendrauju su draugais, – sakė vyras. – Neprisimenu tiksliai kada, tačiau maždaug prieš metus laiko susikūriau dar vieną „Snapchat“ paskyrą, prie jos jungdavausi tik iš savo telefono. Šią paskyrą susikūriau, nes norėjau pabendrauti ir su kitais žmonėmis, tačiau tai norėjau padaryti nežinant mano draugei.“

Kad turi kitą paskyrą, Tomas Š. nesakė ne tik savo draugei, bet ir draugams.

„Prie šios paskyros prisijungdavau gana retai, šioje paskyroje buvusių asmenų aš nepažįstu, jie visi buvo atsitiktiniai asmenys, su jais susirašinėdavau įvairiomis temomis, – sakė Tomas Š. – Kartais taip nutikdavo, kad mane atsitiktinai pridėdavo į įvairias jau sukurtas grupes – jose matydavau, kad yra daug žmonių, bet jų aš nepažinojau. Ten vykdavo susirašinėjimai, vieni kitiems siųsdavo įvairių internetinių puslapių nuorodas. Pasižiūrėdavau iš smalsumo – man buvo įdomu, kodėl mane pridėjo į tokią grupę ir kas ten yra gero.“

Anot Tomo Š., į grupės paskyrą taip pat buvo talpinamos įvairios nuotraukos, vyko susirašinėjimas.

„Šiose grupėse buvo talpinamos ir pornografinio pobūdžio nuotraukos, kiek teko matyti, būdavo įkeltų ir nuotraukų, kuriose vaizduojami nuogi vaikai, matydavosi jų lytiniai organai, – prisipažino jis. – Tačiau daugiau būdavo talpinama suaugusių nuogų asmenų nuotraukų – tiek vyrų, tiek moterų. Šias nuotraukas tik pasižiūrėdavau, jų neišsisaugodavau. Vėliau esu radęs tokio pobūdžio nuotraukų savo telefono galerijoje, tačiau iš karto ištrindavau, nežinau, kodėl jos išsisaugodavo, gal tai nutikdavo automatiškai, dėl nustatymų programėlėje.“

Vyras svarstė, kad kai kurios nuorodos galėjo būti ir platinančios virusus, todėl nuotraukos telefone išsisaugodavo jam nežinant.

„Jeigu kokią nuotrauką išsisaugodavau, tai tik laikinai, neturėjau tikslo platinti ar kaip nors kitaip jomis dalintis“, – Tomas Š. per apklausą tikino, kad niekuomet nebuvo išsisaugojęs nuotraukų, kuriose nufotografuoti seksualiai išnaudojami vaikai.

Vėliau, kai ekspertai patvirtino, kad Tomo Š. telefone rastos nuotraukos ir vaizdo įrašai yra pornografinio pobūdžio, o vieną tokių nuotraukų, kurioje yra užfiksuotas mažametis berniukas, jis išsiuntė į uždarą „Snapchat“ grupę, jis pakeitė poziciją ir prisipažino, jog vis dėlto ją buvo išsiuntęs, tik neprisiminė kam.

„Greičiausiai siunčiau kam nors iš grupės dalyvių, kurių nepažįstu, bet siuntimo priežasties negaliu nurodyti“, – sakė jis.

Be to, jis pažymėjo, kad kartais grupėje kitų narių atsiunčiamas nuotraukas buvo galima pažiūrėti jas atidarius tik per kelias sekundes, todėl joms atsidarius, jis padarydavo ekrano kopiją, nes esą norėjo „nuotrauką apžiūrėti įdėmiau“.

„Dažniausiai tokias nuotraukas pažiūrėjęs ištrindavau“, – baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vyras prisipažino, kad buvo prisijungęs į įvairias grupes ne tik „Snapchat“, bet ir „Telegram“ programėlėje.

„Ten taip pat įvairiose grupėse būdavo panašaus pobūdžio nuotraukų“, – sakė jis.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose vaizduojami seksualiai išnaudojami mažamečiai vaikai ir nepilnamečiai amenys, ekspertai aptiko tik Tomui Š. priklausančiame mobiliojo ryšio telefone. Tuo metu jam priklausančiame kompiuteryje buvo rasti 28 pornografinio turinio įrašai, bet juose užfiksuoti pilnamečiai asmenys, dėl to vyrui nebuvo taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Tomui Š. iškeltą baudžiamąją bylą išnagrinėjusi Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aušra Ragelienė nurodė, kad baudžiamoji atsakomybė tenka tam, kas pagamino, įgijo, laikė, demonstravo, reklamavo, siūlė arba platino pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, arba pasinaudodamas informacinėmis ir ryšių technologijomis ar kitomis priemonėmis įgijo ar suteikė prieigą prie pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas.

„Baudžiamajai atsakomybei atsirasti pakanka bent vienos iš alternatyvių veikų – pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, pagaminimo, įsigijimo, laikymo, demonstravimo, reklamavimo, siūlymo arba platinimo“, – teismas pažymėjo, kad ši nusikalstama veika gali būti padaryta tik tiesiogine tyčia.

Byloje surinktus įrodymus įvertinęs teismas pažymėjo, kad Tomo Š. kaltė yra įrodyta.

„Iš esmės kaltinamasis Tomas Š. pripažino jam kaltinime inkriminuojamas aplinkybes, nors ir negalėjo nurodyti detalių kiekvienos nuotraukos ar vaizdo įrašo atsisiuntimo aplinkybių“, – pažymėjo teismas.

Anot jo, be kaltinamojo prisipažinimo ir duotų parodymų ikiteisminio tyrimo metu, jo kaltę patvirtina ir policijos vyriausiojo tyrėjo tarnybinis pranešimas, kuriame nurodyta, kad JAV Dingusių ir išnaudojamų vaikų nacionalinio centro duomenų bazėje aptiktas pranešimas, kuriame nurodoma, jog socialinio tinklo „Snapchat“ paskyros naudotojas įkėlė elektroninę bylą su pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas.

„Atlikus vaizdo failų tyrimą, remiantis Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos eksperto (specialisto), teikiančio išvadas dėl visuomenės informavimo priemonių ir (ar) jų turinio priskyrimo erotinio, pornografinio ir (ar) smurtinio pobūdžio kategorijoms, išvada, nustatyta, kad telefone rastuose vaizdo dokumentuose esanti vaizdinė medžiaga laikytina informacija, kurioje atvirai ir detaliai rodomi lytiniai organai ir tai yra pagrindinis tokios informacijos tikslas, – pabrėžė teismas. – Tai atitinka Visuomenės informavimo įstatyme pateiktą pornografinio turinio informacijos apibrėžimą ir šiai informacijos kategorijai priskirtus požymius, todėl yra pornografinio pobūdžio.“

Tuo tarpu remiantis Valstybinės teismo medicinos tarnybos medicinos kriminalistikos laboratorijos specialistas nurodė, kad viename įraše yra užfiksuotas mažametis vaikas iki 14 metų, 5 įrašuose – nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų amžiaus, o 18 – asmenys yra vaikai arba pateikiami kaip vaikai iki 18 metų amžiaus.

Tomui Š. iškeltą baudžiamąją bylą ikiteisminiam tyrimui vadovavęs prokuroras pasiūlė užbaigti baudžiamojo įsakymo priėmimu, kaltinamasis su tuo sutiko, tačiau prašė leisti baudą sumokėti dalimis.

„Teisme buvo gautas kaltinamojo Tomo Š. prašymas, kuriame jis nurodė, kad savo kaltę pripažįsta visiškai ir labai gailisi, savo veiksmus vertina labai kritiškai, sutinka, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, tačiau prašo skirti mažesnę bausmę, negu siūlo prokuroras, – baudžiamajame įsakyme pabrėžė teisėja A. Ragelienė. – Kaltinamasis nurodė, kad jis dirba, jo atlyginimas į rankas yra 850 Eur. Jis gyvena nuomojamame bute ir turi sumokėti nuomos mokestį bei apmokėti komunalinius mokesčius (per mėnesį apie 400 Eur), pirkti maistą ir kitus būtinus reikmenis, todėl tokio dydžio piniginė bauda jam turėtų itin neigiamą poveikį.“

Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė, kad Tomas Š. yra jauno amžiaus, įgijęs aukštąjį išsilavinimą, dirba, neteistas, praeityje baustas administracine tvarka vieną kartą, už smulkų Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimą, paskirta bauda sumokėta, galiojančių nuobaudų neturi.

„Teismas sprendžia, kad baudžiamajame įstatyme numatyta bausmės paskirtis bus pasiekta kaltinamajam už padarytą nusikalstamą veiką paskyrus švelniausią įstatymo sankcijoje numatytą bausmę – baudą, kurios dydis nustatytinas artimas įstatyme numatytam šios bausmės minimumui, skirtinam už apysunkio nusikaltimo padarymą“, – Tomui Š. buvo skirta 70 MGL (3,5 tūkst. Eur) bauda.

Ją teisėja leido sumokėti per metus. Be to, iš jo buvo konfiskuotas nusikaltimo įrankis – mobiliojo ryšio telefonas „Samsung Galaxy S9 Plus“.

Delfi.lt rašė, kad Lietuvos teismuose kasmet išnagrinėjama keliasdešimt baudžiamųjų bylų dėl neteisėto disponavimo pornografinio pobūdžio įrašais, kuriuose vaizduojami vaikai. Dažniausiai tai būna užsienyje nufilmuoti vaikai, tačiau pareigūnai yra užfiksavę ir tokių atvejų, kai mažametės arba nepilnametės įkalbėtos arba net savo noru iškrypėliams, dažniausiai apsimetinėjantiems taip pat mergaitėmis, siunčia savo nuotraukų.

„Nors vaikų pornografijos įrašų laikymas yra lengvesnis nusikaltimas nei platinimas, tačiau pats faktas, kad žmogus domisi tokiais dalykais, jau yra rimtas signalas – būtina juo pasidomėti, ką mes ir darome“, – sakė pareigūnai.

Anot jų, Lietuvos pareigūnams įkliuvę vaikų pornografijos „mėgėjai“ dažniausiai pateikia įvairiausių pasiteisinimų, tačiau tikrosios tiesos, kodėl siuntėsi, laikė ar net platino pornografiją, garsiai neišdrįsta pasakyti.

Kalbėti apie tai, kokį košmarą tenka išgyventi seksualinių iškrypėlių aukoms, pastarosios nėra linkusios ir dažniausiai visus išgyvenimus laiko savyje, o į tokias situacijas gali pakliūti bet kuris vaikas, todėl apie tai reikia kalbėti jau mokyklos suole.

„Šiandien mums beveik to nesuvokiant, pornografijos pramonė baigia užkariauti pasaulį – jos kasmetinis pelnas yra didesnis negu viso profesionalaus sporto kartu sudėjus, – yra sakiusi Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė. – Lietuvoje nėra patikimų tyrimų šia tema, JAV skelbiama, jog 35 proc. visos internetu atsiunčiamos informacijos yra pornografinio turinio, o su virtualia pornografija vaikai susipažįsta vidutiniškai nuo 11 metų amžiaus. Amerikos psichologų asociacija dar tiesesnė – pornografija žaloja vaikus ir suaugusius, griauna šeimas ir visuomenę. Kalbėkime apie šį klastingą reiškinį su paaugliais dar mokyklos suole, padėkime jiems atpažinti tamsiąsias interneto grėsmes, nes iš jų išsivaduoti gali prireikti viso gyvenimo.“