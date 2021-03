Tuo metu Vilniaus apygardos teismas paskelbė, kad Maybacho elgesys viešojoje erdvėje peržengė leistinas ribas, pažeidė kitų žmonių teises ir interesus, nes jis vartojo ne tik necenzūrinius žodžius, keikėsi, bet ir rodė nepagarbius gestus.

„Pažeidimo padarymo vieta yra viešoji erdvė, į kurią turi teisę patekti kiti asmenys be kaltininko leidimo (šiuo atveju viešosiose erdvėse „Tik Tok“ programoje bei „Google“ bendrovės socialiniame tinkle „You Tube“), kuriose būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai, o būtent – gerbti ir nepažeisti kitų žmonių teisių, rimties“, – teismo teigimu, Maybachas savo neteisėtu elgesiu sutrikdė viešąją rimtį ar tvarką.

Dėl socialiniuose tinkluose paskelbtų įrašų Trakų policijoje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau vėliau pareigūnai jį nutraukė, bet L. Burovui pateikė kaltinimus padarius administracinius nusižengimus. Už juos socialiniuose tinkluose savo užgauliais pasirodymais išgarsėjusiam 30 metų vyrui buvo skirta 300 eurų bauda. Tai jau buvo antras kartas, kai dėl viešai patalpintų įrašų buvo nubaustas Maybachas.

Šokiruojantys vaizdo įrašai

Tyrimą pareigūnai pradėjo gavę skundą – vienas asmuo nurodė, kad L. Burovas socialiniuose tinkluose „šneka ir vaizduoja nepilnamečiams ir mažamečiams nepriimtiną turinį, šnekėdamas apie seksą, žemindamas moteris, pateisindamas oralinį seksą, kaip moters išsivadavimo elementą“.

„Filmuotos medžiagos turinys šokiruoja“, – nurodė skundą policijai pateikęs vyras.

Šie įrašai jau yra panaikinti, tačiau, anot pareigūnų, tai nė kiek nemažina L. Burovo atsakomybės.

Pinigine bauda nubaustas Maybachas nenorėjo mokėti pinigų į valstybės biudžetą, maža to, jis pareiškė, kad teisėsaugos pareigūnai neišmano socialinių tinklų specifikos ir jį nubaudė nepagrįstai. Policijos skirtą baudą L. Burovas apskundė teismams, tačiau šie vyrui priėmė nepalankų sprendimą.

Tuo metu L. Burovas teismui nurodė, kad vaizdo įrašų, dėl kurių yra nubaustas, neviešino, o visos jo „oficialios socialinių tinklų paskyros“ esą yra pažymėtos skiriamaisiais ženklais (S ir N-18), kurie perspėja, kad viešinama medžiaga gali daryti neigiamą įtaką nepilnamečiams ir yra skirta bei tinkamai griežtai suaugusiems žmonėms ir tik pilnamečiams.

„Prieš kiekvieną tiesioginę transliaciją visada žodžiu perspėju, kad turinys gali daryti neigiamą įtaką nepilnamečiams ir yra skirtas bei tinkamas griežtai suaugusiems žmonėms ir tik pilnamečiams“, – aiškino jis.

Maybachas tikino, kad vaizdo įrašai, dėl kurių jis patrauktas atsakomybėn, buvo paviešinti ne jo, o kitų asmenų.

Maybachas: esu vertas kompensacijos

„Negaliu mokėti baudų už nieką, negaliu prisiimti atsakomybės už kitų įkeltą medžiagą“, – vyras teismui aiškino, kad gyvena su tėvais, turi pinigų, todėl skirtas baudas galėtų sumokėti, nes „nemokės be įkalčių“. Be to, jis pridūrė, kad kartą jau buvo sumokėjęs baudą, kai jį už vaizdo įrašo paskelbimą nubaudė policija, tačiau esą tik vėliau suprato, jog be reikalo, nes pareigūnai esą neturėjo išsisaugoję vaizdo įrašo kopijos.

„Policijos pareigūnai yra šališki, neteisingi, neprofesionalūs, absoliučiai nieko nenusimanantys ir nesuprantantys socialinių tinklų klausimais, – nurodė save socialinių tinklų žvaigžde laikantis L. Burovas. – Viskas, ko jie nori, – tai, kad aš mokėčiau kosmines baudas už nieką, be jokių įrodymų. O aš dėl to jaučiu moralinį išsekimą, stresą ir psichologinius padarinius.“

„Esu baudžiamas antrą kartą tik dėl to, kad pareigūnai nieko nenusimano socialiniuose tinkluose, yra nepatyrę ir neprofesionalūs, jie nesupranta, kad socialinių tinklų paskyrą susikurti gali bet kas, tai nieko nekainuoja – reikia tik turėti interneto ryšį ir elektroninį paštą“, – aiškino skandalingai išgarsėjęs vyras.

Maybachas pridūrė, kad dėl iškeltos bylos jis „prarado daug vertingo laiko, jėgų, sveikatos“: „Manau, kad esu vertas kompensacijos dėl netinkamo tam tikrų teisėsaugos institucijų darbo ir akivaizdžių pažeidimų.“

Vyras taip pat pažymėjo, kad vaizdo įrašai, dėl kurių jis nubaustas, esą „yra aiškiai koreguoti, montuoti, falsifikuoti ir platinami neteisėtai“: „Taip pažeidžiamos tiek mano teisės bei privatumas, tiek griežtos „YouTube“ taisyklės.“

Be to, reaguodamas į jam keliamus priekaištus dėl viešai vartotų necenzūrinių žodžių, jis pareiškė, kad Lenkijoje yra gaminami saldainiai „Bibi“, kuriais Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje prekiauja šimtai parduotuvių.

„Reikalauju Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos išvadų, kad saldainiai „Bibi“ yra pavadinti necenzūriniu žodžiu ir už jų čiulpimą gresia griežtos administracinės nuobaudos, taip pat reikalauju Vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvadų, kad prie parduodamų saldainių „Bibi“ nėra jokių įspėjamųjų ženklų, kad jų čiulpimas užtraukia griežtą administracinę atsakomybę“, – aiškino jis.

Be to, jis pažymėjo, kad per vieną populiariausių Lietuvoje pokalbių šou „Kitokie pasikalbėjimai“ esą būna naudojami net vulgarūs žodžiai ar gestai, tai nėra uždrausta.

Keiksmai, necenzūriniai žodžiai, užgauliojimai

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad dar praėjusių metų balandį „Tik Tok“ ir „YouTube“ tinkluose buvo paskelbti du vaizdo įrašai, kuriuose Maybachas nusifilmavo su tuomete savo drauge Rita.

Viename įraše Maybachas savo draugės klausia, ar ši nori čiupačiupso, o kai ši atsako, kad nenori, vyras klausia, ko tuomet ji nori. O Rita jam atkerta: „Noriu, kad (...) mane per burną.“ Dar kitame įraše Maybachas, išgirdęs, kad jo draugė „nori ledų, moliuskų, rafaelo, krevečių ikrų, plaktos grietinėlės“, pareiškia, kad „su tokia pašalpa gali man nebent (...) pačiulpti“.

Keiksmai, necenzūriniai, įžeidžiantys, viešoje erdvėje nepriimtini vartoti žodžiai girdimi ir kituose teisėsaugos pareigūnų užfiksuotuose ir viešai platinamuose įrašuose.

Tuo metu „YouTube“ paskelbtame įraše yra išsaugotas tiesioginės transliacijos įrašas, kuriame ne tik vartojami necenzūriniai žodžiai, keiksmažodžiai, bet ir užgauliojamos, žeminamos moterys. Šiame vaizdo įraše kliuvo ir tiesioginę transliaciją žiūrintiems asmenims – Maybachas juos išvadino įvairiais įžeidžiančiais žodžiais, taip pat rodė vidurinį pirštą.

„Apygardos teismas sprendžia, kad L. Burovas necenzūriniais žodžiais ne tik siekė įžeisti jam nepalankius komentarus viešoje erdvėje parašiusius asmenis, bet tuo pačiu išsakė ir užgaulų, netoleruotiną ir cinišką požiūrį konkrečios socialinės grupės (pvz., kaimo žmonių) ar kitos seksualinės orientacijos žmonių (pvz., gėjų) grupės atžvilgiu, grasino susidorojimu“, – pažymėjo Maybachui iškeltą bylą išnagrinėjusi teisėja Aiva Survilienė.

Pasak jos, Strasbūro teismas yra pabrėžęs, kad diskriminacija, grindžiama seksualine orientacija, yra tokia pat rimta (sunki, pavojinga), kaip ir diskriminacija, grindžiama rase, kilme ar odos spalva.

„Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su pavojingais, priešingais teisei L. Burovo veiksmais, – teismo teigimu, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.

Pasak teismo, L. Burovas, vartodamas necenzūrinius bei įžeidžiančius, gerai moralei prieštaraujančius žodžius, suvokė savo veiksmų pavojingumą ir norėjo taip veikti. Be to, teismas pažymėjo, kad vienas įrašų buvo platinamas sparčiausiai augančiame ir tarp nepilnamečių populiariausiame socialiniame pramoginiame tinkle „TikTok“.

„Nepaisant to, jog, L. Burovo teigimu, jo viešose paskyrose populiariausiame tarp nepilnamečių socialiniame pramoginiame socialiniame tinkle „TikTok“ yra naudojami įspėjamieji ženklai, kad turinys skirtas tik suaugusiems, papildomų saugiklių, užtikrinančių, kad jo kuriami ir transliuojami vaizdo įrašai nebūtų pasiekiami nepilnamečiams, nėra“, – teisėjos A. Survilienės teisgimu, Maybacho įrašai buvo prieinami visiems žmonėms, nepaisant jų amžiaus, be to, jis šiuose vaizdo įrašuose vartojo necenzūrinius žodžius ir frazes, kurių vartojimas viešoje erdvėje pažeidžia gerą moralę ir viešąją tvarką.

Dėl viešosios tvarkos pažeidimo administracine tvarka buvo nubausta ir tuometė Maybacho draugė Rita, tačiau ji su nuobauda sutiko ir policijos nutarimo teismui neskundė.