Klausiama apie TS-LKD skyriuose kylantį nepasitenkinimą ir kardinaliai besiskiriančias vietos politikų bei partijos lyderių pozicijas, Vyriausybės vadovė teigia, kad konservatoriai visada pasižymėjo nuomonių įvairove ir tai, pasak jos, yra „nesibaigianti demokratijos šventė“.

„Mūsų partijoje visokių nuomonių visada yra labai daug. Tuo ši partija ir žavinga, kad tai yra nesibaigianti demokratijos šventė“, – penktadienį Seime susirinkusiems žurnalistams ironiškai atsakė I. Šimonytė.

Kaip ELTA pranešė anksčiau, įsisiūbavus vadinamajam „čekiukų“ skandalui, konservatorių prezidiumas nutarė siūlyti surengti naujus parlamento rinkimus. Visgi, ši iniciatyva TS-LKD gretose vertinama nevienareikšmiškai. Keletas Seimo narių patikino nepalaikysią Gabrieliaus Landsbergio siūlymų. Girdimi būgštavimai ir regionuose – reikalaujama šaukti partijos tarybos posėdį ir panaikinti prezidiumo sprendimus.

Penktadienį į partiečius kreipėsi ir konservatorių garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis, raginęs valdančiąją daugumą tęsti pradėtus darbus ir pamiršti mintis apie pirmalaikius rinkimus.

Paklausta apie šią V. Landsbergio kritiką, premjerė teatsakė, kad profesoriaus laiško dar neskaitė.

Be to, ji patikino, kad jos vadovaujamas Ministrų kabinetas tęsia savo darbus, o apie galimą atsistatydinimą bus galima kalbėti tik po to, kai Seimas apsispręs, ar šaukti naujus rinkimus.

„Dabar Vyriausybė dirba. Ir dirba Vyriausybė, ir dirbo, ir dirbs tol, kol dirbs. Aš dirbu savo darbą, mes ruošiame visus sprendimus, kurie yra reikalingi, o visos kitos diskusijos – po to, kai Seimas balsuos dėl pirmalaikių rinkimų“, – penktadienį nurodė I. Šimonytė.

Kilus skandalui dėl galimo savivaldos politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, konservatorių pirmininkas Gabrielius Landsbergis prakalbo apie visos politinės sistemos perkrovą. Pasak jo, pastaroji problema liečia ne tik savo išlaidų negalinčius pagrįsti ministrus, bet visas politines partijas. Todėl TS-LKD pasiūlė rugsėjo 10 d. Seimui surengti naujus rinkimus. Priešingu atveju, Vyriausybė atsistatydintų.

Premjerė Ingrida Šimonytė ne kartą patikino, kad, parlamente pritrūkus politinės valios ir nesušaukus naujų rinkimų, ji pasitrauks iš pareigų.

Skandalo įkarštyje švietimo, mokslo ir sporto ministrė J. Šiugždinienė pripažino negalinti dokumentais pagrįsti savo išlaidų, dirbant Kauno miesto savivaldybėje. Oponentams keliant spaudimą politikė nutarė trauktis iš posto.

Laikinosios sostinės taryboje dirbę ministrai Gintarė Skaistė bei Simonas Kairys taip pat nurodė, kad neturi kaip pagrįsti savo išlaidų. Visgi, finansų ministrė pranešė, kad susiklosčius tokiai situacijai ji Kauno savivaldybei pervedė dalį išnaudotų lėšų – beveik 14 tūkst. eurų.

Tuo metu Prezidentūra ragina parlamentarus tobulinti teisinę bazę ir nustatyti aiškesnį reglamentą dėl savivaldos tarybos narių veiklai skirtų lėšų naudojimo. Šalies vadovas Gitanas Nausėda tvirtino, kad iš galimos krizės šalį gali išvesti tiek pirmalaikiai Seimo rinkimai, tiek Vyriausybės „perkrovimas“. Visgi, tokiu atveju, pabrėžė Daukanto aikštės lyderis, naujai formuojamame Ministrų kabinete neturėtų būti į vadinamąjį „čekiukų“ skandalą įsivėlusių Vyriausybės narių G. Skaistės ir S. Kairio.