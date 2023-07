Tie šešeri metai, kuriuos nesusituokusi pora praleido kartu, virto skaudžia tragedija – dvejais metais jaunesnio vyro namuose apsigyvenusi Tatjana S. (g. 1968 m.) šiandien tik save kaltina dėl to, kad taip nutiko: juk sugyventinis jau ne kartą prieš ją smurtavo, dėl to net buvo nuteistas, tačiau ji vis tiek jį priimdavo, apkabindavo. Ir, prisipažino ji, net nesvarbu, kad jų net intymūs santykiai nesiejo – prie vyro ji buvo taip prisirišusi, kad viską jam atleisdavo. Net šį išlaikydavo – jis pastaruosius penkerius metus niekur nedirbo.

Taip Tatjana S. įsivaizdavo savo „laimę“. Ir už ją dabar yra priversta brangiai sumokėti – teisėjai nusprendė, kad moteris gindamasi nuo pavojingo sugyventinio kėsinimosi, bet peržengdama būtinosios ginties ribas, tyčia šį nužudė, todėl už grotų turės praleisti ketverius metus. Ji taip pat privalės Ligonių kasoms sumokėti daugiau kaip 2,3 tūkst. Eur – tiek kainavo jo gydymas.

Ligoninėje 51 metų vyras nepraleido nė paros – po sudėtingos operacijos jis buvo paguldytas į palatą, o dieną atsibudęs nuo savo rankų nutraukė kateterį ir bandė išlipti iš lovos. Ir vos tik atsistojęs nukrito ant grindų – iškviesti medikai jį dar bandė reanimuoti, bet jų pastangos jau buvo bergdžios: mirtis įvyko dėl dūrio į pilvą, vidaus organai buvo pernelyg sunkiai pažeisti. Prie mirties prisidėjo ir kiti du dūriai į klubą bei šlaunį.

Išgalvotas pavydas

Sakalaičių sodų g. gyvenanti Tatjana S. apie sugyventinio mirtį sužinojo iš medikų, kai šiems paskambino telefonu. Tuo metu ji slapstėsi nuo policijos pareigūnų – šiandien teisinasi, kad po įvykio buvo lyg nesava, net logiškai negalėjo mąstyti, todėl slapstydamasi vylėsi, jog išvengs susidūrimo su teisėsauga. Ir net ja pareigūnai nepatikėjo, kai ji, sulaukusi policijos tyrėjos skambučio telefonu, pažadėjo atvažiuoti į komisariatą – nustatę, kad moteris sugrįžo į namus, jie atvyko jos sulaikyti.

Tačiau ir tada ji dar nenorėjo pasiduoti – pareigūnams teko išdaužti stiklą, tik tada jie pateko į namus ir savo sugyventinio mirtimi įtariamą moterį išvežė į komisariatą. Čia ji praleido beveik pusantros paros – po apklausos, kurioje ji prabilo apie nuolat namuose kentėtą smurtą, buvo nuspręsta nesikreipti į teismą dėl griežčiausios kardomosios priemonės paskyrimo.

Jeigu po pirmųjų smurto atvejų Tatjana S. būtų išėjusi ir daugiau į savo sugyventinio namų durų daugiau taip ir neatvėrusi, šios tragedijos nebūtų nutikę. Ir moteris tai šiandien jau supranta, tik, deja, nieko negali padaryti – dar niekas nesugebėjo laiko atsukti atgal.

„Sugyventinis labai dažnai prieš mane smurtaudavo – aš jam atleisdavau, nes jis paskui gailėdavosi, atsiprašydavo, žadėdavo, kad tai daugiau nebepasikartos, – moteris pati save ne kartą kaltino, kad tikėjo tuo melu. – Tos situacijos būdavo standartinės – jis būdavo apsvaigęs nuo alkoholio, pirmiausiai konfliktai prasidėdavo nuo keiksmažodžių, žeminimo, paskui jis smurtaudavo. Dėl to ne kartą kviečiau policiją, buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai ir jis buvo du kartus teisiamas. Po teismų porą mėnesių būdavo ramu, bet paskui jis išgerdavo ir viskas prasidėdavo iš naujo. Ne kartą buvau jį palikusi – ir pas tėvus bėgdavau, savaitėmis negrįždavau, bet jis vis tiek mane susirasdavo, atėjęs atsiprašinėdavo, maldaudavo, kad grįžčiau, žadėjo, kad daugiau taip nebus. Ir aš vis juo tikėjau – grįždavau.“

„Mylėjau, galvojau, kad apsiramins“

Tatjana S. sakė, kad dažniausiai naktimis nebūdavo namuose – viename Vilniaus naktiniame bare dirbo barmene, todėl vienas likęs sugyventinis „švęsdavo“.

„Kai po naktinio darbo grįždavau namo, beveik kasdien rasdavo jį jau išgėrusį ir jis nuolat priekaištaudavo, įžeidinėdavo bei keldavo pavydo scenas, – pasakojo moteris. – Nežinau, kodėl, gal dėl to, kad lytinio gyvenimo pas mus nebuvo visus tuos šešerius metus, kiek kartu gyvenome, nes jis buvo nepajėgus. Gal dėl to jis manęs pavydėjo ir prieš mane smurtavo. O aš mylėjau, galvojau, kad apsiramins. Be to, man buvo jo gaila, dėl to ir gyvenau kartu.“

Būtent dėl pavydo ir kilo tas dabar jau tragiška mirtimi pasibaigęs konfliktas. Na, ne tik dėl nesitvardymo su savo emocijomis – pagrindinį vaidmenį suvaidino besaikis alkoholio vartojimas.

„Tą dieną į mūsų namus atėjo draugas, kuris atsinešė degtinės butelį – aš jiems padariau užkandos, o kol jie girtaudami bendravo, nuėjau tvarkyti buities reikalų, vėliau antrajame namo aukšte žiūrėjau televizorių, – pasakojo Tatjana S. – Po kiek laiko į kambarį atėjo ir sugyventinis – jis atsigulė pamiegoti, sakė, kad draugas atsigulė apačioje, nes taip pat buvo labai girtas.“

Kelias valandas pamiegojusi moteris nutarė keltis ir pagaminti valgyti.

„Netrukus į virtuvę nusileido ir sugyventinis, kuris pamatęs, kad ten ir jo draugas miega, pradėjo man priekaištauti, kad aš jau spėjau su tuo draugu permiegoti, – konflikto pradžią prisiminė moteris. – Jis ėmė mane keikti, vadinti „šliundra“... Tuo metu stovėjau ir su peiliu pjausčiau daržoves, kai jis pradėjo su kumščiu man daužyti į nugarą. Sudavė keletą kartų. Paskui, griebęs už plaukų, mane apsuko į savo pusę ir pradėjo daužyti man į veidą, taip pat kumščiu smogė į lūpas bei smilkinį. Net nežinau, kiek tų smūgių buvo – gal trys, gal keturi...“

Gyvenimus pakeitusios sekundės

Tai sukėlė didžiulį skausmą ir bejėgiško jausmą.

„Nežinau, kaip viskas nutiko, bet aš automatiškai to stumdymosi metu su rankoje laikytu peiliu dūriau jam – negaliu pasakyti, kiek smūgių sudaviau peiliu, gal du, gal tris kartus, iki šiol net neatsimenu, kaip laikiau peilį tuo metu, kai dūriau, – apie dviejų žmonių gyvenimus pakeitusias sekundes kalbėjo moteris. – Tada niekur nesitaikiau, tiesiog dūriau į šoną žemiau liemens. Ir tada atsikvošėjau – labai išsigandau, kai supratau, ką padariau.“

Tokio atsako sugyventinis nesitikėjo – po dūrių peiliu jį ištiko šokas, jis, susiėmęs už šono, apsisuko ir nuėjo į kambarį antrajame namo aukšte.

„Nežinojau, ką daryti, buvau labai pasimetusi – apsirengiau ir išėjau į lauką, paskambinau pagalbos telefonu ir prašiau iškviesti greitąją pagalbą“, – sakė Tatjana S.

Bet tada moteris nebuvo nuoširdi – nežinia, ar dėl ištikto šoko, ar norėdama išvengti atsakomybės už savo veiksmus ir tikėdamasi, kad šios sugyventinis neišduos ir nepapasakos tiesos.

„Dūrimai vyras kraujuoja, prašau kuo greičiau atvykti“, – Bendrojo pagalbos centro (BPC) operatorei susijaudinusi sakė ji. Bet ši norėjo sužinoti daugiau detalių – kokie „dūrimai“, kas dūrė, kuo ir kodėl.

„Jam kažkas dūrė peiliu ir išbėgo, jis kraujuoja dabar“, – Tatjana S. taip ir neišdrįso prisipažinti, kad būtent ji sužalojo savo sugyventinį ir BPC operatorei nurodė, jog jokių detalių negali pasakyti, esą žino tik tiek, kad sužalotas kaimynas. O ir pati prisistatyti nenori.

Po kelių minučių BPC operatoriai sulaukė dar vieno skambučio – tik šįkart skambino vyras. Jis prisipažino, kad yra nukentėjusiojo kaimynas – šis pats jam paskambino ir paprašė iškviesti pagalbą.

„Kaimynas prašė iškviesti ir policiją, ir greitąją – buvau užbėgęs pasižiūrėti, kraujo ten ne per daug, bet jis yra pakraujavęs, jam durta kažkur prie kepenų, į pilvo sritį, bet tiksliai negaliu pasakyti“, – šio pokalbio metu skambinantysis taip pat užsiminė, kad sužalotojo sugyventinė pabėgo iš namų, greičiausiai ji kaimynui ir sudavė tuos smūgius peiliu.

Bijojo, kad pasodins į kalėjimą

Greitosios pagalbos medikai ir policijos pareigūnai netrukus atsidūrė Salininkuose – dėl vidaus organų sužalojimo vyro būklė vis labiau sunkėjo, todėl jis reanimobiliu buvo išvežtas į ligoninę. Čia jam buvo nustatytas net 3,79 promilių girtumas.

Tuo metu namuose buvęs draugas, dėl kurio Tatjaną S. apkaltino šios sugyventinis, apie kruviną konfliktą nieko negalėjo pasakyti – pažadintas vyras stebėjo, kad kažkas panašaus galėjo įvykti, nors ir pripažino žinojęs, jog draugas anksčiau yra smurtavęs prieš moterį, su kuria kūrė bendrą gyvenimą.

„Jis būdavo labai agresyvus“, – pridūrė vyras.

Tą vakarą Tatjana S. į namus nesugrįžo – nežinojo, ką daryti, buvo labai išsigandusi, kol galop nuėjo pas vieną draugą. Iš čia vėl paskambino pagalbos telefonu – norėjo sužinoti, į kokią ligoninę buvo išvežtas Salininkuose peiliu sužalotas vyras. Tik ir vėl neprisipažino, kad būtent ji yra tos tragedijos kaltininkė, teisinosi, jog nebuvo šalia, tik nori sužinoti, į kokią ligoninę jis buvo išvežtas.

„Buvau labai išsigandusi, todėl ir nepasakiau, jog būtent aš tai padariau – bijojau, kad mane pasodins į kalėjimą, tuo metu dar nesupratau, kokios gali būti pasekmės, – prisipažino ji. – Tą vakarą išėjau pas pažįstamą, kur buvau iki ryto ir gėriau degtinę, nors paprastai negeriu, tik per šventes. O kitą dieną grįžau į namus – skambinau į ligoninę, gydytoja man pasakė, kad sugyventiniui užsiuvo žaizdą, bet jis labai dreba, pripūtė daug promilių, todėl planavo jį perkelti į toksikologijos skyrių. Bet paskui, po pietų, man paskambino ir pasakė, kad jis mirė.“

Netrukus ji sulaukė skambučio ir iš policijos tyrėjos: „Sutarėme, kad aš pati nuvažiuosiu į policiją ir kai kitos dienos rytą išsikviečiau taksi, net jo nesulaukiau – iš karto atvažiavo policijos ekipažas ir mane suėmė. Atvykę policijos pareigūnai išdaužė stiklą, nes durų rakto prie savęs neturėjau, o kol ieškojau ir ketinau atrakinti, į vidų jau buvo užėję policijos pareigūnai.“

Moteris gailėjosi dėl to, kas nutiko – tebūnie, visko gyvenime, bet ji tikrai nenorėjo nužudyti savo sugyventinio. Tiesiog pirmą kartą surado drąsos gintis nuo smurto.

„Nežinau, man sunku tai paaiškinti, buvau labai išsigandusi, juk šalia buvo kirvis, kurį jis galėjo pagriebti – su šiuo kirviu jau ne kartą buvau sužalota, be to, praeityje jis yra buvo boksininkas, todėl galėjo ir kumščiais mane uždaužyti, jeigu tuo momentu būčiau rankoje turėjusi keptuvę, turbūt būčiau su ja sudavusi“, – bandė teisintis ji.

Supjaustytų daržovių namuose nerado

Baudžiamojon atsakomybėn dėl sugyventinio tyčinio nužudymo patraukta Tatjana S. ir šią ginantis advokatas teisme bandė įrodyti, kad vyro gyvybė buvo atimta veikiant būtinosios ginties situacijoje ir neperžengiant būtinosios ginties ribų – juk sugyentinis tą vakarą kaip reikiant buvo apsvaigęs nuo alkoholio, apimtas nevaldomo pavydo dėl tariamos neištikimybės, itin agresyviai nusiteikęs.

„Jis sudavė smūgius Tatjanai S. į galvos, veido, nugaros sritį, sugriebė už plaukų, specialisto išvadoje yra nurodyta, kad jai buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas“, – advokatas pažymėjo, kad moteris smurtą prieš sugyventinį panaudojo siekdama nutraukti pavojingą, realų, akivaizdų kėsinimąsi į jos pačios gyvybę ir sveikatą. Ir net nesvarbu, kad sugyventinis tuo metu rankose neturėjo jokių pavojingų, žalojančių daiktų, kuriuos galėtų panaudoti prieš sugyventinę.

Anot jo, moteris tuo metu negalėjo kitaip atremti pasikėsinimą, adekvačiai pasipriešinti ir apsiginti nuo fiziškai stipresnio, buvusio boksininko bei neblaivaus, nekontroliuojamo pavydo apimto sugyventinio.

Vis dėl to tokiai pozicijai nepritarė net dviejų instancijų teismai, konstatavę, kad Tatjana S. peržengė būtinosios ginties ribas, o jai skirtos laisvės atėmimo bausmės ketveriems metams nėra pagrindo švelninti.

Teisėjai suabejojo moters papasakota versija – juk įvykio vietą dar tą patį vakarą apžiūrėję pareigūnai savo dokumentuose neužfiksavo, kad virtuvėje būtų pjaustytos daržovės, o pjaustymo lenta buvo vertikalioje padėtyje, atremta į sieną, įvykio vietoje nerastas ir peilis.

Pasak jų, moters sugyventiniui peiliu buvo padaryti trys trauminiai poveikiai, po pirmojo dūrio ji savo veiksmų nenutraukė, tačiau dar dūrė mažiausiai du kartus.

„Suduodama smūgius peiliu Tatjana S. suprato savo nusikalstamos veikos pobūdį, numatė, kad savo veiksmais gali sunkiai sužaloti nukentėjusįjį ar net sukelti jo mirtį, – teisėjų teigimu, tokią išvadą patvirtina panaudotas pavojingas įrankis (peilis), nusikaltimo padarymo mechanizmas, sužalojimų lokalizacija. – Tatjana S. teigė, kad smūgiavo peiliu nesitaikydama, tačiau jos parodymų patikrinimo metu nurodytas rankos su peiliu aukštis ir vieta stovinčio nukentėjusiojo atžvilgiu smūgių metu patvirtina, kad ji suvokė, jog smūgiuoja pilvo srityje, tai yra į vietą, kur yra gyvybiškai svarbūs žmogaus organai. Byloje nustatyti smūgių metu sužaloti kūno organai leidžia spręsti, kad mirtį lėmusio smūgio metu peilis buvo įsmeigtas pavojingai giliai, o tai leidžia daryti ir apie pakankamai stiprų smūgį.“

Teismo teigimu, moteris numatė, kad durdama peiliu neišvengiamai sutrikdys nukentėjusiajam sveikatą ar atims gyvybę, tačiau savo sąmonėje to nedetalizavo: „Jai buvo priimtini galintys kilti įvairaus sunkumo padariniai (sveikatos sutrikdymai ar gyvybės atėmimas), tokiu atveju kaltininkas atsako už atsiradusius padarinius.“

„Tatjana S. savo parodymuose nenurodė didelio sumišimo ar išgąsčio kaip savo smurtinių veiksmų priežasčių, -ji tvirtino, kad smūgiavo peiliu gindamasi, neišlaikiusi eilinių sumušimų, jai trūko kantrybė, didelį išgąstį ir šoką įvykio metu ji siejo tik su suvokimu, ką padarė, – teisėjos Aušros Bielskės pirmininkaujama kolegija, pažymėjo, kad nuteistajai paskirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė yra perpus mažesnė nei sankcijoje numatytas bausmės minimalus dydis, ir šioje situacijoje nelaikytina aiškiai per griežta. – Paskirta bausmė yra proporcinga padarytos nusikalstamos veikos bei nuteistosios asmenybės pavojingumui, atitinka bausmės tikslus, bendrąsias bausmės skyrimo taisykles, yra teisinga, tinkamai individualizuota, neprieštarauja teisingumo, proporcingumo principams ir bausmės paskirčiai, ją keisti ar dar labiau švelninti nėra pagrindo.“