Po Lietuvą talžiusios audros – dešimtys iškvietimų: medžiai virto ant automobilių, kai kur buvo sunkiai pravažiuojama

Liepos 11-oji buvo kol kas neramiausia diena šiais metais

Ketvirtadienis pasižymėjo kontrastingais orais. Norisi pradėti nuo to, jog diena dalyje šalies buvo labai karšta. Druskinininkuose oras įkaito net iki 34,9 °C. Tai yra aukščiausia oro temperatūra šiais metais. Be to buvo pakartotas liepos 11-osios aukščiausios oro temperatūros rekordas, kuris paskutinį kartą prieš 18 metų buvo išmatuotas Varėnoje (2006-07-12).