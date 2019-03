Administracinių nusižengimų kodekso pataisos numato, kad neatvykimas į laikinosios Seimo tyrimo komisijos posėdį ar atsisakymas teikti medžiagą jai grėstų 150–600 eurų bauda, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – 300–900 eurų bauda. Pakartotinis pažeidimas juridinių asmenų vadovams ar atsakingiems asmenims grėstų bauda iki 5 tūkst. eurų. Pataisas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas „valstietis“ Vytautas Bakas kartu su kitais komiteto nariais registravo dar pernai, tačiau jos į Seimo darbotvarkę įtrauktos, kai į „valstietės“ Agnės Širinskienės vadovaujama komisija savo posėdyje nesulaukė konservatorių vadovo Gabrieliaus Landsbergio sutuoktinės. Privačių mokyklų ir darželių tinklą turinčią Austėją Landsbergienę Seimo komisija norėjo apklausti dėl naujo mokyklos pastato statybų. Susiję straipsniai: Austėja Landsbergienė su Širinskienės komisija nebendrauja, į kitą posėdį kvies Landsbergį Tyrimo komisija ketina išklausyti Landsbergienės paaiškinimų Karalienės Mortos mokykla prieš posėdį paskelbė pranešimą, kad mokykla politikoje nedalyvauja, o visus klausimus dėl naujo pastato statybos komisijai jau atsakė tai finansuosiantis fondas. „Valstiečių“ atstovai konservatorių vadovą G. Landsbergį dėl jo sutuoktinės verslo susitarimo su investiciniu fondu „BaltCap Infrastructure Fund“ kaltina atstovavus pensijų fondų interesams, kai inicijavo skundą į Konstitucinį Teismą dėl pensijų reformos. V. Bako vadovaujamas komitetas pataisas dėl baudų už Seimo komisijų ignoravimą įregistravo pats nesulaukęs kelių kviestų liudytojų tyrime dėl neteisėto poveikio politiniams procesams.

