Laidoje dalyvavę asmenys tikina, kad diskusija buvo tiesiog nevaldoma, stebino, kad žiūrovams liepta ploti tik išgirdus komandą, o, žiūrint į galutinį produktą, akis neva badė montažo klaidos.

Tiesa, laidos prodiuseris Edvardas Žičkus su tokiais kaltinimais nesutinka ir tikina, kad ne visi, „trokštantys gyventi be smurto ir melo, yra prilyginami Hitleriui ir Stalinui“.

Nustebino nelygus pasiskirstymas, plojimai pagal komandą ir vedėjos elgesys

Bene pirmoji dėmesį į aptariamą laidą atkreipė juvelyrė Jurga Lago. Savo feisbuko paskyroje ji pastebėjo, kad, nors vyko diskusija, jėgos nebuvo lygios – galiausiai nutiko taip, kad ji viena turėjo ginti savo poziciją prieš kone aštuonis puolančius.

„Dalyvavau diskusijoje nejaukia tokia tema, o šalia sėdėjo žiūrovai ir plojo griežtai pagal komandą, kurią duodavo kažkokia išsitiesusi mergina, kai kalbėdavo mano oponentai. Kai kalbėdavau aš, ploti buvo negalima, nebent žiūrovai patys susivokdavo“, – stebėjosi ji.

Pasak juvelyrės, laidos vedėja auditorijos tiesiog nesuvaldė, tad jos pareigas greitai perėmė viena aktyvesnė diskusijos dalyvė.

Sulaukė papiktinusių žinučių

DELFI J. Lago sakė besitikėjusi, kad eina į rimtą diskusijų, o ne pramoginę laidą. Rimtos diskusijų laidos, pozicija dalijosi pašnekovė, gali trukti ilgiau, tačiau jos neturi būti karpomos, montuojamos, o laidos vedėjas privalo suvaldyti auditoriją.

„Aš pasiruošiau rimtai diskusijų laidai, bet radau pramoginį formatą, kirpyklos pokalbį, atsiprašant“, – pripažino J. Lago.

Nustebino ją ir tai, kokios reakcijos iš laidos atstovų teko sulaukti išsakius kritiką viešai. Po J. Lago įrašu feisbuke komentarais pasidalijo ir E. Žičkus, ir laidos vedėja Živilė Kropaitė.

„Neturėtų jis po to man rašyti žinučių viešai į feisbuką, ką jis apie mane ad hominem galvoja. Pavyzdžiui, kad aš jam – negraži, nepatinku. Tai yra jo asmeninė nuomonė, tai nėra profesionalu. E. Žičkus tiek metų dirba žurnalistinį darbą, rašyti taip savo pašnekovui... Jis man galėjo padėkoti, sureaguoti profesionaliai, bet ta žinutė, kurią parašė feisbuke, tik patvirtina, kiek tai neprofesionalu. Tai yra vaikų darželio lygis ir pramoginėms laidoms tinkantis reklamos būdas“, – aiškino pašnekovė.

Jurga Lago © P.Zaborskio nuotr.

Parodė, kad išėjo, bet neparodė, kodėl išėjo

Viešos kritikos laidai pažėrė ir filosofė Nida Vasiliauskaitė. Ji laidoje dalyvavo, tačiau filmavimo metu iš studijos išėjo.

„49 minutės pagamintos iš daugiau nei 3 valandų filmavimo, kruopščiai iškarpant viską, dėl ko buvo išeita, bet paliekant patį išėjimą (taip, kad atrodytų nemotyvuota, „nei iš šio, nei iš to“) su lydinčiu vienos mandagios dalyvės komentaru „Emocijų katilai!“.

Realiai, emocijos buvo tokios: pirmą valandą pralaukiu be galimybės ištarti bent vieną žodį, klausausi absoliučiai nemoderuojamo chaoso, kuomet toji dalyvė, perėmusi vedėjos funkcijas, visus nuolatos pertraukinėja, kamantinėja žiūrovus salėje, užgrobinėja eterį, rėkauja, vaiposi Jurgai kalbant, neleidžia užbaigt minties, taikosi ją įžeidinėti, kitų dalyvių fizionomijos ir kūno kalba irgi jai antrina – laukiu ir nieko nesakau, bet galvoju, kad laukti nėra prasmės, nes tada toji „mūsų visuomenės“ užengta, bet #MeToo įgalinta, moteris mesis ir ant manęs, o ir taip nežinau, kam mane čia pakvietė (pasėdėti ir patylėti?).

Galop gaunu progą, čia pat – „provokacinį“ klausimą („Tai jūs norite, kad tos merginos tylėtų? Tai jūs norite, kad PR nebūtų?“), nebaigiu atsakyti, kai įstoja dar viena dalyvė: „Tai jūs manote, kad moterys turi sėdėt prie puodų!“. „Aš taip manau? Čia jūs man?“, – perklausiu. „Nepertraukinėkit manęs!“, – suklinka toji. Va tada ir išėjau“, – paaiškino ji.

Pasidalijo laidos užkulisiais

Pasak N. Vasiliauskaitės, keista jai pasirodė visa bendra laidos atmosfera – esą diskusija buvo kone visiškai nevaldoma.

„Buvo visa eilė mikro ir makro agresijų, kurios stabdė kalbėjimą, nuolat stūmė į kažkokias keistas situacijas, kurių metu turėjai gintis teiginių, kurių net nesakei, o dar nuolat pertraukinėjama. Be to, kelios dalyvės nuolat kalbėjo už visus, vedėja diskusijos visiškai nemoderavo, leido vykti tam, kas vyksta, niekaip to laiko nepaskirstydama“, – laidos filmavimo užkulisiais su DELFI pasidalijo filosofė.

N. Vasiliauskaitė aiškino dalyvavusi ne vienoje panašioje laidoje, tačiau niekur nepastebėjusi tokio akivaizdaus žiūrovų auklėjimo. Be to, LRT ji tikino kėlusi visai kitus standartus.

„Dar prieš laidą buvo kažkokios plojimo žiūrovams pratybos, viena iš laidos komandos narių stengėsi jiems išaiškinti, kaip gerai yra ploti, apskritai, rodė pratimus, po to jiems buvo parodoma, kada ploti. Pavyzdžiui, kai kalbėjo ne J. Lago, o jos oponentai, parodoma „Dabar plojimai“. Štai toks žiūrovų dresavimas“, – stebėjosi ji.

Atkreipė dėmesį į montažą

Emocinga – ir tapytojo Algimanto Černiausko reakcija. Laidai pasirodžius eteryje jis pasidalijo trumpu komentaru, kad ji – nuvylė ir aiškino daugiau neisiantis į „iškarpomus pokalbius“.

Tiesa, vėliau A. Černiauskas patikslino supratęs, kad neverta kalbėti tik emocijomis – eteris juk trumpas, o kalbėtojų daug, tad natūralu, kad ne visiems „lieka vietos“.

„Kokia laida yra, tokia yra. Pasidarė tokį kvailą šou... Natūralu, kad N. Vasiliauskaitė piktinasi... Bandžiau paskui feisbuke atsiprašyti, išreiškęs nusivylimą ta laida, nes nusprendžiau, kad man pačiam asmeniškai neverta jos taip sureikšminti“, – DELFI aiškino menininkas.

Jis patvirtino, kad laidos filmavimas vyko maždaug 3 valandas, žiūrovai iš tiesų buvo skatinami ploti. Be to, kūrėjas turėjo pastabų ir dėl montažo – esą laida buvo iškarpyta gremėzdiškai, galiausiai neliko ir nieko naujo, kas anksčiau nebuvo girdėta.

„Ta laida nebuvo labai profesionali, vedėja nesuvaldė, visi šaukė, vieni kitus pertraukinėjo... Įraše matosi, kad pokalbis – nenatūralus. Filmavo, karpė – toks, greičiausiai, tiesiog metodas“, – įžvalga pasidalijo A. Černiauskas.

Nieko neįprasto negirdėjo ir nematė

Tiesa, pavyzdžiui, laidoje taip pat dalyvavęs viešųjų ryšių specialistas Arijus Katauskas DELFI sakė spėjantis, kad šurmulys kilo dėl to, kad aptariami asmenys ne taip jau dažnai dalyvauja panašiose laidose.

„Pokalbių laidos paprastai yra filmuojamos pakankamai ilgai, diskusijos yra talpinamos į tam tikrą laiką – laidos režisieriai sprendžią ką ir kaip dėti, kas atitinka laidos formatą, o kas – ne, kurie pasisakymai reikalingesni, nereikalingesni... Laida filmuojama apie 2-3 valandas, o gryno eterio – 45 minutės“, – aiškino jis.

Nieko neįprasto, tikino A. Katauskas, ir kad žmonėms pasakoma, kada ploti.

„Aš ir savo klientams visuomet pasakau: „Jums visą laiką atrodys, kad Jūs kalbėjote ne taip, Jus netiksliai pacitavo arba „iškirpo“ kažką iš konteksto, tačiau iš tikrųjų taip nėra“. Kai žiūri šiek tiek iš šono, viskas atrodo kitaip. Aš kažko kito, kas būtų neįprasta kitoms pokalbių laidoms, tikrai negirdėjau ir nemačiau“, – sakė viešųjų ryšių specialistas.

Diskutavo karštai

Pasak A. Katausko, aptariamos diskusijos natos buvo pakankamai aukštos, o atmosfera – įkaitusi, tad ir N. Vasiliauskaitė, spėja jis, greičiausiai iš studijos išėjo ne dėl vieno ar kito konkretaus pasisakymo, o dėl to, kad pajuto negalinti išsakyti ir apginti savo pozicijos. Taigi to nebūtų galima laikyti montažo klaida.

„Aš esu kitoks žmogus – stengiuosi ginti savo poziciją ir prisiderinti prie aplinkybių, jei pašnekovas yra toks, o ne kitoks. N. Vasiliauskaitė galbūt nusprendė, kad taip diskutuoti yra per žema. Man nepasirodė, kad būtų kažkoks įvykis, arba aš jį praleidau“, – pripažino laidos dalyvis.

A. Katausko teigimu, galima sutikti, kad kai kurie žmonės, dalyvavę diskusijoje, daugokai sau leido, galima kelti klausimų dėl stiliaus, tačiau laidos vedėja esą turi patirties ir radijuje, ir televizijoje.

„Atsižvelgiant į žmogų, kaip jaučiasi pati Ž. Kropaitė dabar, tikrai norėčiau ją apginti. Tai, ką ji galėjo ten daryti, ką ji darė, to būtų visiškai užtekę, tiesiog galbūt visi dalyviai buvo pernelyg karšti ir neįvertino, kiek jie, sakykime, patys turėtų valdytis. Šiek tiek per karšta tema ir per daug, mano nuomone, radikaliai skirtingų pozicijų besilaikantys pašnekovai“, – diskusiją įvertino jis.

Pašnekovo teigimu, kol laidos vedėja bandydavo užgesinti laužą vienoje pusėje, iš kitos į jį buvo pilamas degusis skystis.

„Ar nėra kampuotumo? Galbūt kai kuriose vietose tas pertrūkis, kampuotumas buvo matyti – tarkime, nutrūkstantys pasisakymai, bet čia aš vis dėlto išsakyčiau pastabą laidos dalyviams. Ir sau ją išsakiau – kad ir kokia karšta diskusija, agresyviai nusiteikę pašnekovai, pats nesusivaldytum, vis tik yra televizija, reikia suvokti, kur esi, o kitu atveju būsi „iškirptas“, – mintimis dalijosi jis.

Mano, kad negali spręsti, kiek vyko filmavimas

Savo ruožtu E. Žičkus DELFI sakė, kad televizijos eteris matuojamas ne jį kuriant sugaištu laiku, o gaunama kokybe.

„N. Vasiliauskaitė iš studijos nusiplėšusi mikrofoną išėjo 55-ąją minutę, todėl vargu, ar gali spręsti, kiek laiko vyko filmavimas, o tris valandas jis tikrai netruko. Kita vertus, televizijos eteris matuojamas ne jį kuriant sugaištu laiku, o gaunama kokybe. Visas epizodas, kaip ir dėl ko N. Vasiliauskaitė išbėgo iš studijos, buvo įdėtas į laidą. Jei kyla kokių nors klausimų, visada galima laidą dar kartą pažiūrėti LRT mediatekoje“, – užtikrino jis.

Pasak E. Žičkaus, Ž. Kropaitė – puiki žurnalistė, kuriai patikima ne tik vesti laidas, bet ir moderuoti aukšto lygio diskusijas.

„Tai, kad N. Vasiliauskaitei nepatiko kitos „Svarbių detalių“ filmavimo viešnios reakcija į kai kuriuos jos teiginius, nė trupučio nemenkina Ž. Kropaitės sugebėjimų. Kita vertus, tai – tik N. Vasiliauskaitės nuomonė. Televizijos žiūrovai savo nuomonę išreiškia kiekvieną ketvirtadienį įsijungdami laidą“, – aiškino prodiuseris.

Minėjo Hitlerį ir Staliną

E. Žičkaus teigimu, kiekvienas laidos filmavimo dalyvis atstovavo tam tikrai pozicijai, kurią nesunkiai galėjo pastebėti laidos žiūrovai, tad negalima teigti, kad J. Lago buvo palikta viena prieš visus.

„Filmavime turėjo dalyvauti ir vienas iš seksualiniu priekabiavimu apkaltintų vyrų, tačiau, pasitaręs su teisininkais, jis išvakarėse pakeitė nuomonę. To, kad N. Vasiliauskaitė išeis iš filmavimo, niekas prognozuoti negalėjo. Tačiau, ir prieš jai paliekant studiją, ir J. Lago (ar bet kuriam kitam diskusijos dalyviui) buvo suteikta galimybė išdėstyti savo poziciją. Vieni tai sugeba padaryti sklandžiau, kitiems reikia daugiau laiko“, – svarstė jis.

Teiginius, kad studijoje susirinkusių žiūrovų buvo prašoma ploti pagal komandą, jis vadino visiška netiesa.

„Studijoje susirinkę žiūrovai laisvi plojimais ir komentarais palaikyti bet kurią diskusijos pusę. Bet, matyt, J. Lago sunku susitaikyti, kad ne visi, trokštantys gyventi be smurto ir melo, yra prilyginami Hitleriui ir Stalinui“, – nurodė E. Žičkus.

Anot jo, laidos tema buvo seksualinis priekabiavimas, tad, kiek A. Černiauskas pasisakė apie tai, tiek į laidą ir buvo įdėta.

„Deja, bet labai įdomiems dailininko pasakojimams apie kitas VDA problemas ir Jono Gasiūno darbus eteryje laiko tiesiog neužteko. Ponui Algimantui ir visiems kitiems filmavimo dalyviams „Svarbių detalių“ kūrybinė komanda yra labai dėkinga už tai, kad skyrė laiko ir išdėstė savo nuomones“, – sakė laidos prodiuseris.