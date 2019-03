Kovo mėnesį teismų sistema pasitikėjo 15,8 proc. apklaustųjų – 11,4 procentiniais punktais mažiau nei vasarį, atskleidė „Vilmorus“ apklausa, kurią skelbia „Lietuvos rytas“. Nepasitikinčiųjų teismais išaugo dvigubai – nuo 21 proc. iki 43 proc. Teismai pasitikėjimo institucijomis vertinime atsidūrė trečioje vietoje prie menkiausiai palaikomų – po partijų ir Seimo, kuriais nepasitiki daugiausiai gyventojų, atitinkamai 60,4 proc. ir 55,6 proc. Ši apklausa vyko jau prasidėjus teisėjų korupcijos skandalui, kai įtarimai buvo pareikšti aštuoniems teisėjams. „Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys sako, kad toks pasitikėjimo smukimas – katastrofiškas ir nubloškia teismus dešimtmečiu atgal. „Tai didžiulis, katastrofinis šuolis. Kažkada taip yra buvę: prieš dešimt ar septynerius metus. Teismai turėjo neigiamą reitingą, bet po truputį jie gerino įvaizdį ir jau keleri metai balansas buvo teigiamas“, – sakė jis. Susiję straipsniai: Advokatų taryba nusprendė nestabdyti įtariamų advokatų veiklos Po teisėjų korupcijos skandalo rekordinis nepasitikėjimo teismais augimas: sociologas gerų prognozių nežada „Turbūt reikės ne vienerių metų, kol sugrįš į buvusį lygį“, – pridūrė sociologas. Jis pastebėjo, kad Lietuvoje teisėsaugos institucijos visuomenės pasitikėjimą lėtai ir sunkiai stengėsi užsitarnauti nuo pat nepriklausomybės pradžios. Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ gyventojų apklausą atliko kovo 7-15 dienomis.

