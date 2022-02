Po Kremliaus sprendimo – kertinis klausimas: ar tai jau invazija ir kaip gali reaguoti Vakarai

„Pirmiausia savęs paklauskime, ar yra koks nors dokumentas, kuris rašo, kad Luhanskas ir Doneckas yra ne Ukraina. Mes suprantame, kad tai yra Ukraina, o tai reiškia, kad Rusija įvedė savo karines pajėgas jau tiesiogiai ir atvirai į Ukrainą. Tai dabar sau ir atsakykime į klausimą – tai invazija ar ne, ar tai karas, ar ne. Be abejo, visi suprantame, kad tai yra to aštuonerius metus besitęsiančio karo naujas etapas“, – pirmadienį „Delfi TV“ sakė L. Kasčiūnas.

Jo vertinimu, tik laiko klausimas, kada rusų pajėgos susidurs su ukrainiečių kariais.

„Ypač turint galvoje, kad šių vadinamųjų respublikų pripažinimas – nusikalstamų susivienijimų, greičiau tariant, – yra administracinėse Luhansko ir Donecko sričių ribose. Mes žinome, kad okupuotos apie pusę tų sričių, tai legitimizuoja ėjimą į priekį ir užprogramuoja tolesnę eskalaciją“, – akcentavo politikas.

Dėl to dabar, anot NSGK pirmininko, itin svarbi Vakarų reakcija.

„Tai yra invazija, o karas įgyja tas formas tada, kai yra mūšiai. Iki mūšių, matyt, yra laiko klausimas. Be abejo, tai priklausys nuo Vakarų reakcijos. Jeigu vakarai būtų principingi ir jau dabar kirstų labai rimtomis, žlugdančiomis Rusijos politinę sistemą ir ekonomiką sankcijomis, tai galbūt būtų vienoks Putino sprendimas.

Jei bus tokios sankcijos „dėl veido išsaugojimo“, tai tada mes, matyt, galime turėti ir tam tikrą tolesnė eskalacijos scenarijų“, – tvirtino L. Kasčiūnas.

Parlamentaras teigė, kad sankcijos turėtų būti nukreiptos ne tik į Luhansko ir Donecko vadinamąsias respublikas.

„Esminis dalykas yra tai, kas susiję su Rusija. Jei mes kalbame apie esminį sankcijų modelį, sužlugdantį sankcijų modelį – jei ten nebus energetinių žaliavų išteklių eksporto ribojimo ir embargo, esminio poveikio Rusijos sprendimams mes nepadarysime. Mes juk žinome, kad Rusija „sėdi ant energetinės adatos“. Tai yra jos ir trūkumas, ir privalumas“, – sakė NSGK pirmininkas.

Jis atkreipė dėmesį, kad įprastai energetika yra apsaugota nuo sankcijų, tačiau kartu pabrėžė, kad Lietuva turi bent teorinę alternatyvą priklausomybei nuo Rusijos nutraukti – suskystintų gamtinių dujų terminalą.

„Ar Vokietija turi tokias laisvas rankas, ar ji turi bent vieną suskystintų gamtinių dujų terminalą, ar ji turi galimybę apsirūpinti be Rusijos dujomis? Galbūt, yra įvairūs skaičiavimai. (…) Jei mes kaltume per dujų sektorių, tai čia jau pajamos visam Rusijos biudžetui, smūgis ir visam elitui“, – teigė L. Kasčiūnas.

Jo teigimu, labai svarbios ir finansinės sankcijos, tačiau esmė, akcentavo politikas, vis tik yra energetika.

„Pagalvė susiformavo dėl to, kad nebuvo taikomos sankcijos energetikai. Jei mes pritaikytume rimtas sankcijas energetikai, kol dar jie nepersiorientavo visiškai į Kiniją, tai būtų didžiulis svertas, poveikis Rusijos vidaus politikai ir ta pagalvė greit išnyktų“, – tvirtino Seimo narys.

L. Kasčiūnas taip pat teigė, kad stiprinti pajėgas reikia ir Baltijos šalyse, ir pačioje Ukrainoje.

„Ukrainiečių tauta turi valią priešintis. Didelė dalis – pusę milijono žmonių – tautos praėjo karą. (…) Jiems reikia padėti, kad jie turėtų gynybinius ginklus, jog jie galėtų priešintis agresoriui. Ši kryptis privaloma“, – sakė parlamentaras.

„Be abejo, Rytinis flangas NATO – akivaizdu, tai irgi yra Rusijos interesų zona. Tą Putinas deklaravo oficialiai, viešai ultimatumuose. Mums reikia nuolatinio JAV karinio buvimo Lietuvoje, dar stipresnio NATO planavimo mūsų regione – jau yra padarytų dalykų, reikia dar daugiau ir aš manau, kad tai atsitiks“, – teigė L. Kasčiūnas.

Lietuvoje lankosi JAV kongresmenai. L. Kasčiūno teigimu, kol kas nėra vertinama, kad Lietuva šiai minutei yra taikinys.

„Kad galime būti kažkada, jei nesustabdysime Putino Ukrainoje, neuždėsime jam apynasrio, tai galbūt intencijos patestuoti NATO kai kuriuose regionuose, tame tarpe – ir Baltijos šalių, gali rastis. Tai jie supranta ir mes tai sakome. Gerai, kad yra vizitai, stipri strateginė komunikacija, bet norėtųsi ir tokių dalykų kaip stipresnis karinis buvimas, stipresnė atgrasymo architektūra mūsų regione. Manau, kad tai įmanoma padaryti“, – pridūrė L. Kasčiūnas.

Ragina stabdyti „Nord Stream 2“

Europarlamentaras Andrius Kubilius pirmadienį tviteryje teigė, kad po Kremliaus sprendimo pripažinti vadinamąsias Donecko ir Luhansko Respublikas, Vakarai turėtų iškart nutraukti bet kokią dujotiekio „Nord Stream 2“ tolesnę perspektyvą.

„Kremliaus „pripažinimas“ Donecko ir Luhansko „nepriklausomybių“ turėtų reikšti, kad Vokietija ir ES nedelsiant „nepripažins“ „Nord Stream 2“. Amžinai!“, – rašė politikas.

“Recognition” of Doneck and Luhansk “independence” by Kremlin should mean immediate “non recognition” of Nord Stream 2 by Germany and EU. For ever!