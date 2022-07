Po kraupaus paauglės nužudymo Šiauliuose kaimynai negali atsigauti: įtariamieji net neatrodė agresyvūs, bet kaip įžūliai melavo

„Nelabai protingi tie vaikinai buvo, keisti, bet neagresyvūs. Jie gyveno su mama, nors pastaruoju metu jos nematydavau. Ji lyg kažkur išsikraustė su mažesniu sūnumi. Čia liko du sūnūs, jau pilnamečiai. Vienas vis ateidavo su nedidelio ūgio mergaite. Nelabai juos pažinojau, nors kartais ateidavo pagalbos paprašyti. Tikrai nesuprantu, kas turėjo šauti į galvą: nei girtaudavo ar kokius vakarėlius keldavo. Dar ne iškart supratau, kad čia jie. Pirma pamačiau nuotraukas internete, tada atpažinau konteinerius netoli namo“, – atviravo vienas kaimynystėje gyvenantis vyras.

„Tos, kuri sulaikyta, patėvis labai gerdavo. Nežinau, kokia mama, bet gal vaikas be meilės augo, kad taip nutiko. Nesuprantama. Dar patys paskambino policijai, vaidino, kad rado kilimą, kai išnešė šiukšles. Aiškino, kad yra liudininkai, įžūliai melavo. Turi būt kažkas ne taip galvoj, kad šitaip padarytų ir dar meluotų. Kiek girdėjau, vienas policijos apklaustas kaip liudininkas pasakė, kad dokumentai namie, jį pareigūnas palydėjo ir namuose kilo įtarimų, nes nebuvo kilimo. Gal ir tiesa, tik girdėjau. Daug dabar žmonės kalba: ir kad narkotikus vartojo, ir kad nesveiki jie“, – dalijosi šiaulietė.



Anot kaimynystėje gyvenančių žmonių, nužudyta paauglė neturėjo socialiai saugios aplinkos, jai tekę gyventi pas globėjus. Nepritapo ji kažkodėl. Viena moterų svarstė, kad gal pati ir nebuvo labai blogo būdo, visgi pakanka turėti netinkamų draugų, netinkamą kompaniją ir gali nutikti visokių žiaurių dalykų. O apie teistą brolių draugą, kuris įtariamųjų sąraše, kaimynai teigė irgi ne ką galintys pasakyti.

„Mes ramiai gyvenom. Jokio triukšmo. Ir į tą butą niekas nuolat lyg nevaikščiodavo. Ir mamai padėdavo tie vaikinukai reklamas nešiot. Savotiški, bet jokios agresijos nerodė. Net nežinojau, kad čia socialinis būstas, iki tol, kol tą mergaitę nužudė“, – sakė dar viena toje pačioje laiptinėje gyvenanti kaimynė.

Nuo laiptinės, iš kurios merginą keturi įtariamieji nešė iki konteinerių, – vos per šimtą žingsnių. Kaimynai sako, kad dauguma žmonių naudojasi liftu, tad nestebina, jog įtariamieji galėjo nieko nesutikti. Be to, jau buvo vakaras, tad vieni žiūrėjo televizorių, kiti žaidė kompiuterinius žaidimus, o kitų nė nebuvo namuose.

Viena moterų negailėjo kritikos ir socialinį būstą gavusiai mamai, kuri ne visai adekvačiai besielgiančius vaikus paliko gyventi vienus.

„Gal ir galvojo, kad vaikai jau dideli, gali gyventi vieni, bet tai gydyt juos reikėjo, jei kažkas buvo ne taip, o čia motina sugalvojo tiesiog išsikraustyt, vienus palikt. Ji lyg ir draugą rado. O dabar štai. Negali būti visai sveikai mąstantis žmogus, kad taip darytų. Ir kaip jie dar tą kilimą su mergaite išnešė, juk net nebuvo sutemę“, – savo mintimis dalijosi moteris.

Sukrėsti kaimynai sako laukiantys žinių, o savo vaikus ėmė dar labiau saugoti.

„Aišku, kad baisu, juk bet kas gali susidėti su tokia kompanija. Ramiai gyvenome, o čia... Dvi globėjų šeimas turėjo, bet kas nors gal nesiklostė, tai jau kaip ir turėjo į globos namus grįžt. Baisus likimas – tokia jauna, dar visas gyvenimas prieš akis buvo“, – sakė netoliese gyvenanti mama.

„Mačiau tą kilimą, vedžiojau šuniuką. Nebūčiau dėmesio atkreipusi, bet pamačiau daug policijos, tai pasižiūrėjau, koks ten sujudimas. Tada ir pamačiau. O tie, kuriuos sulaikė, visą laiką stovėjo prie pareigūnų, kalbėjo su jais. Tik po kiek laiko policija atėjo į butą ir visus iš ten išsivedė“, – sakė nužudymu įtariamų jaunuolių kaimynė.

Delfi.lt primena, kad į kilimą susuktas paauglės kūnas su žaizda galvoje rastas liepos 4 d., pirmadienio vakarą, apie 21.30 val. Gegužių gatvėje.

Įtariamieji – nepilnametė (g. 2007 m.), vyras (g. 2004 m.), vyras (g. 1999 m.) ir vyras (g. 2001 m.) – uždaryti į areštinę. Įtariamajai merginai šiuo metu yra 14 metų, nuo tokio amžiaus nepilnamečiai Lietuvoje jau gali būti teisiami dėl nužudymo.