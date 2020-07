„Sudėtinga pasakyti, kiek ta grėsmė didelė. Iš tos informacijos, kurią turime iki šio momento, grėsmė lokalizuota, kalbame apie vieną įmonę, jos darbuotojus, atvykusius asmenis. Jei vykdant epidemiologinį tyrimą nepaaiškės tokių aplinkybių, kad buvo nesilaikoma kažkokių tvarkų, jei nebuvo bendrauta su kitais asmenimis, tai grėsmė bus vertinama kaip lokali, kaip lokalus atvejis. Jei, kaip sakiau, nepaaiškės naujų aplinkybių“, – Delfi kalbėjo ministras A. Veryga.

Nustačius beveik dvi dešimtis naujų atvejų įmonėje „Hegelmann Transporte“, tiriami dar 200 įmonės darbuotojų, aiškinamasi, kokių kontaktų galėjo turėti užsikrėtę asmenys.

Jei tokie atvejai kartosis, ar gali būti, kad antra banga užplūs anksčiau nei prognozuojama? „Sudėtinga pasakyti, ar buvo kažkas, kas keltų papildomą grėsmę. Ar tie asmenys, kurie buvo atvykę, buvo kur nors išėję, ar bendravo su vietos gyventojais, ar buvo nuėję į kažkokias vietas, kur žmonės masiškai renkasi ir būna. Jei tokio dalyko nebuvo, ta grėsmė yra kol kas nedidelė. Tai lokalūs atvejai ir židiniai. Jų tikrai bus, – kalbėjo ministras. – Ir darbuotojai atvyks, ir mūsų šalies gyventojai parvyksta iš šalių, kur turi laikytis tam tikrų tvarkų, turi laikytis saviizoliacijos. Jei nebus kažkokių pažeidimų, ta grėsmė bus pakankamai ribota, bet ji išlieka, ji reali.“

Specialistai prognozuoja, kad antra banga gali kilti rudenį. Ministras A. Veryga teigia, kad sunku prognozuoti, kada ji kils, bet nereiktų manyti, kad antros bangos nebus.

„Kada galime tikėtis, priklausys nuo to, kaip laikysimės rekomendacijų, reikalavimų ir kiek būsime drausmingi. Nuo to priklausys, ar ji bus. Bet tam tikro skaičiaus augimo sulauksime, nes esame atvira šalis, nesame užsidarę sienų. Ir nors iš kai kurių šalių negalima atvykti ne mūsų piliečiams, bet mūsų piliečiai gali išvykti, gali keliauti, – kalbėjo A. Veryga. – Nuo to priklausys, kada bus ligų skaičiaus augimas, bet tikėtis, kad jo visiškai nebus, būtų naivu.“

Jo teigimu, matyti, kad susirgimų skaičius kils, galima tikėtis ir žvelgiant į kitas Europos šalis. „Tai tikrai neleidžia mums atsipalaiduoti, – kalbėjo ministras. – Tokios šalys kaip Kroatija, kur, atrodo, buvo labai blogai, o dabar matome augimą. Tai verčia sunerimti, būti budriems ir ruošti tiek savo sistemą, tiek būti pasirengus grįžti prie tam tikrų priemonių.“

Delfi primena, kad po nustatytos situacijos Kaune, trečiadienio rytą buvo surengta ir speciali spaudos konferencija.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė spaudos konferencijoje teigė, kad susirgę asmenys, turimais duomenimis, nekontaktavo su kitais asmenimis, todėl susirgimų skaičius neturėtų augti.

NVSC Kauno departamento Užkrečiamų ligų valdymo skyriaus vedėja Orina Ivanauskienė pasakojo, kad iki liepos 2 dienos į įmonę jau buvo atvykusių ir daugiau darbuotojų iš Uzbekijos. Iš viso į įmonę dirbti atvyko 24 darbuotojai iš šios šalies.