„Kaip iš koncentracijos stovyklos grįžęs, pasižiūrėkite“, – apie senolio būklę LNK žinioms sakė giminaitis.

Kovo mėnesį 88 metų vyras pateko į Marijampolės ligoninę, tuo metu kaip tik ten įsiplieskė koronaviruso židinys.

Vyro anūkė Aušra Vasiliauskaitė sakė, kad jam buvo nustatytas šlapimo takų uždegimas.

„Viskas buvo pradžioje gerai. Vėliau, balandžio 6 dieną, mums paskambino ir pasakė, kad jis yra pasigavęs koronavirusą, jį išvežė į Kauno infekcinę ligoninę“, – LNK žurnalistams pasakojo vyro anūkė.

Marijampolės medikai sako, kad vyrui virusas nustatytas jį perkeliant į kitą skyrių. Marijampolės ligoninės I–ojo vidaus ligų skyriaus vedėja Irena Kunevičienė teigė, kad

„Visiškai atsitiktiniu būdu tyrimai buvo atliekami tiems, kurie tuo metu karščiavo. Ir rasta būtent minėtam pacientui infekcija, kartu trims pacientams“, – pasakojo ligoninės atstovė.

Anūkė sako, kad iš Kauno klinikinės ligoninės visą laiką gaudavo padriką informaciją, o lankymas – uždraustas.

Iš ligoninės senolis grįžo sublogęs ir be protezų. LNK

„Viena rezidentė telefonu sakė, kad guli ir nekalba (senelis, aut. p.). O kita, kai atsiliepdavo, sakydavo, kad kalba, atsisėda, pavalgo. Kiek daktarų, tiek nuomonių“, – kalbėjo artimoji.

Senolis oficialiai pasveiko nuo koronaviruso. Žentas Arvydas Mockus sakė negalėjęs patikėti jį išvydęs.

„Taip ir pakirto kojas. Baisu, sulysęs, apžėlęs. Neatskirčiau tarp kitų“, – tikino jis.

Pirmiausia garbaus amžiaus vyras paprašė, kad jam duotų pavalgyti.

„Žmogus nualintas, nemaitintas, iš karto valgyti prašė. Klausiau, ar maitino, sakė, kad tik vieną kartą per dieną – ryte košės duodavo“, – kalbėjo žentas.

Kauno klinikinė ligoninės atstovas Saulius Tvirbutas tvirtina, kad pacientu buvo rūpinamasi. Seselės jį reguliariai maitindavo.

„Negali būti išbadėjęs. Yra skiriamos kelios dietos pagal ligos pobūdį, gydymo kursą. (Maitinimas, aut. p.) pilnavertis, apskaičiuotos kalorijos, porcijų dydžiai“, – LNK žurnalistams kalbėjo ligoninės atstovas.

Pacientas artimiesiems skundžiasi, kad buvo pririštas, bet ligoninės atstovas negali to patvirtinti.

Be viso to senolis į namus iš ligoninės grįžo be protezų. Neaišku, kur jie galėjo pasimesti.

Marijampolės ligoninė tikina, kad senukas išvyko su dantimis, gydymo įstaigoje gaudavo netrintą maistą ir jį suvalgydavo, visi ligoniui priklausantys daiktai buvo surinkti labai atidžiai, sudedami į maišus.

„Kelionėje maišai gali ir suplyšti. Nežinau, negaliu pasakyti kaip jie nukeliavo“, – sakė ligoninės atstovė.

Kauno klinikinės ligoninės atstovas sako, kad dingusių daiktų niekas nerado.

„Mes negalima prisiimti atsakomybės už visus kaltinimus, kuriuos kas nors sugalvos. (…) Šitoje vietoje jaučiamės labai teisūs, mes tikrai nevogėme jokių daiktų iš pacientų, galiu užtikrinti už savo personalą“, – tvirtino Kauno klinikinė ligoninės atstovas S. Tvirbutas.

Po visų kančių artimieji turi tik vieną prašymą – grąžinti senoliui protezus.