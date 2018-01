Viena garsiausių Lietuvoje hiphopo grupių „G & G Sindikatas“ pasirodymo metu pademonstravo, ką iš tiesų mano apie dviprasmiškai pagarsėjusias politiko iniciatyvas. Milžiniškame ekrane buvo parodytas R. Karbauskio atvaizdas, kuriame jis – it klounas – papuoštas cirko artistų įvaizdį primenančiu grimu bei balionu. Šiame R. Karbauskio įvaizdyje daugelis atpažino klouną iš kultinės Steveno Kingo siaubo knygos „IT“ (It: Chapter One).

Šis jų poelgis neliko nepastebėtas paties R. Karbauskio ir kitų jo bendražygių. Šeštadienio popietę politikas savo „Facebook“ paskyroje išdėstė nuomonę apie tokį pramogų pasaulio atstovų elgesį ir pasmerkė juos už patyčias.

„Akivaizdu, jog kai kuriems žmonėms labai trūksta dėmesio ir įvertinimo, todėl jie bando tą trūkumą kompensuoti naudodamiesi mano žinomumu. Man tikrai negaila.

Pasirinktas kelias man įkąsti, jokio poveikio man nepadarys, bet to paties negaliu pasakyti apie vaikus ir paauglius. Jiems tai matant televizijos ekranuose ima atrodyti, jog patyčios yra normalu. Jie mato, kaip rimti dėdės ant didelės scenos patyčių pagalba demonstruoja savo „kietumą“. Liūdna, jog Lietuvoje vis dažniau suaugusieji nesupranta, kaip jų elgesys veikia vaikus ir jaunimą.

Dar liūdniau, kai to nesupranta tie, kurie lipa ant scenos ir pretenduoja tapti sėkmės pavyzdžiais jaunimui.

Kai Lietuvos žiniasklaida mirga antraštėmis – „Lietuva išlieka pirmaujanti pagal patyčių paplitimą tarp paauglių“, „Kraupi statistika: patyčias Lietuvoje patiria kas antras vaikas“ ir .t.t., o nevyriausybinės organizacijos deda visas išgales tai pakeisti – man nei kiek nepanašu, kad socialiai atsakingais save prisistatantys žinomi asmenys ir paauglių „dievukai“, kurie dažnai tampa tokių programų ambasadoriais, bandytų patyčių situaciją keisti veiksmais realiame gyvenime“.

Palaikymas iš bendražygių

R. Karbauskio bendražygiai netruko prisijungti prie savo lyderio palaikymo: savo „Facebook“ paskyrose „valstiečiai“ Robertas Sarknickas ir Aušra Papirtienė paviešino savo pačių nuotraukas, kuriose jų veidai nugrimuoti kaip klounų. Prie nuotraukų jie nurodė grotažymę #PatyčiomsNE.

Robertas Šarknickas © Facebook