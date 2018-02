Pasak Seimo pirmininko, V. Sadauskas „neišlaikė neutralumo egzamino“. „Jis neišlaikė neutralumo egzamino vertinti savo pareigas aukščiau nei piliečio norą dalyvauti procesuose“, – žurnalistams po Seimo valdybos susitikimo su V. Sadausku sakė parlamento vadovas. „Aš neabejoju, kad jis turėtų atsistatydinti, kad jis galėtų atsistatydinti“, – pridūrė jis. Seimo valdyba pavedė akademinės etikos kontrolieriaus veiksmus įvertinti Seimo Švietimo ir mokslo komitetui. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių skiria visas parlamentas Lietuvos mokslo tarybos teikimu. V. Sadauskas pasiūlė 1 tūkst. eurų už mokslinį darbą apie „žydų tautybės asmenis, kurie žudė žmones, prisidėjo prie trėmimų ir kankinimų“. Atsistatydinti akademinės etikos kontrolierių paragino ir Seimo vicepirmininkas Gediminas Kirkilas. „Jeigu tu laisvas žmogus, kelk ką nori. Siūlyk pinigus, rink, taip toliau ir panašiai. Bet etikos kontrolierius – tai yra valstybės institucijų hierarchija ir panašiai“, – kalbėjo politikas. Pats kontrolierius tvirtina trauktis neketinantis, nes teigia nieko neįžeidęs. „Žmogus atsistatydina, jeigu yra padaręs ką nors neteisingo, neigiamo arba blogo. (...) Aš nemanau, kad esu įžeidęs, nuskriaudęs, sumenkinęs“, – kalbėjo V. Sadauskas. Jis teigė, kad idėja sumokėti pinigus už tyrimą apie žydų nusikaltimus gimė jo interneto svetainėje kilus diskusijai apie kolektyvinę tautų atsakomybę už kelių jos atstovų veiksmus. „Ir buvo klausimas: kodėl taip yra traktuojama? Juk jeigu vienas ar keli lietuviai žudė, tai gali būti žydšaudžių tauta lietuviai. Jeigu klausimas, kad keli žydai žudė, kodėl traktuojama, kad žydai lietuvius žudė visi?“ – sakė kontrolierius. Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky akademinės etikos kontrolieriaus veiksmus pavadino antisemitizmu. „Mes negalime negirdėti tos pusės, kuri jautriausiai į tai reaguoja“, – kalbėjo Seimo pirmininkas. V. Sadausko kandidatūrą 2013 metais pateikusios Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas Dainius Haroldas Pauža ragina iki galo išsiaiškinti situaciją, tačiau teigia, kad kontrolierius savo tiesiogines pareigas atlieka gerai. „Mes labai greitai skubame kažką nuteisti. Vis tiek reikėtų pirmiausia išsiaiškinti iki galo, kas čia buvo norėta pasakyti“, – BNS sakė profesorius. V. Sadausko kadencija baigiasi šių metų birželį.











