Po kalinio skundo Pravieniškėse teks keisti tvarką: prižiūrėtojai negalės trukdyti meilei

Kiekvienas kalinys turi teisę dukart per metus parą privačiai praleisti su savo sutuoktine. Tačiau vienas Pravieniškėse bausmę atliekantis nuteistasis pasipiktino, kad dukart per parą prižiūrėtojai sudrumsčia pasimatymą ir nepaiso jo privatumo. Dėl to jis pateikė skundą Seimo kontrolieriui ir pasiekė savo.