Po istorinių NATO sprendimų – ne vien džiugesys: kodėl britai jau dabar kalba apie mobilizaciją

Tai, kad Lietuvai pavyko pasiekti savo tikslų NATO viršūnių susitikime Madride, dabar jau skamba kaip palengvėjimo gūsis. Karas Ukrainoje vis dėlto, regis, suvienijo Aljansą, kaip niekada anksčiau.

Nors dar prieš susitikimą būta būgštavimų, kad nei lyderių galutinėje deklaracijoje, nei strateginėje koncepcijoje nebus įrašyta viskas, ko troško Baltijos šalys – kad Rusija yra svarbiausia grėsmė Aljansui, į ką reikia adekvačiai reaguoti stiprinant NATO pajėgumus Rytiniame sparne, viskas, regis, baigėsi netgi geriau. Vien ko vertas malonia staigmena taps Turkijos bei NATO kandidačių – Suomijos ir Švedijos nesutarimų užglaistymas, pasirašant bendrą dokumentą. Dar daugiau – JAV atskirai įsipareigojo stiprinti savo pajėgas būtent NATO Rytų sparno šalyse, tarp jų ir Lietuvoje.

Tiesa, politinės deklaracijos, rašytiniai įsipareigojimai ar kiti dokumentai – nors ir svarbi, ne šiaip simbolinė, bet ir strateginę kryptį, toną užduodanti ir valią imtis specifinių užduočių numatanti susitikimų dalis, ne mažiau svarbu ir tai, kas kelia nerimą.

Sąjungininkai žada rimtus pastiprinimus

Paprastas pavyzdys: dar prieš susitikimą Madride paskelbtas uždavinys stiprinti NATO Greitojo reagavimo pajėgas jas išplečiant nuo 40 tūkst. iki 300 tūkst. gali pasirodyti, kaip įspūdingas pasiekimas. Regis, visos tos pajėgos tiesiog ims ir išdygs prie rytinių Aljanso narių sienų, kartu su pažadėtosiomis brigadomis – čia pat ir žaibiškai.

Iš tikrųjų tokie procesai negali įvykti greitai – prireiks ne vienerių metų nuoseklaus darbo, investicijų, pratybų ir įsipareigojimų vykdymo, tiek iš sąjungininkų, tiek iš paramą priimančių šalių, tokių kaip Lietuva, kuri jau atsilieka su savo projektais priimti sąjungininkų brigadą.

Kad tokios popierinės pajėgos, jei prireiktų, virstų realiomis, kai Rusija įvardyta realia grėsme, būtinos ne tik deklaracijos ir pažadai, bet ir realūs veiksmai. O kai kalbama apie konkrečius dalykus, daugiausiai aiškumo kyla vertinant amerikiečių planus Europoje.

JAV prezidentas Joe Bidenas Madride paskelbė apie priemonės, kuriomis bus stiprinama sąjungininkų gynyba Europoje: pirmiausiai išskiriami nuolatiniai amerikiečių pajėgumai kaimyninėje Lenkijoje – čia jau yra apie 10 tūkst. karių, o anksčiau rotaciniu principu kurta 5-ojo korpuso vadavietė taps nuolatine.

Tokia štabo struktūra leis efektyviau vadovauti regione esančioms amerikiečių pajėgoms, jas koordinuoti bei užtikrinti sklandų ir greitą reikalingų pastiprinimų atvykimą.

Būtent atskiru punktu išskirtas sustiprintas „rotacinių pajėgų dislokavimas Baltijos regione, įskaitant šarvuotąsias, aviacijos, priešlėktuvinės gynybos bei specialiųjų operacijų pajėgas“ galėjo atkreipti lietuvių, latvių ir estų dėmesį. Lietuvoje jau dislokuotas JAV šarvuotasis batalionas ir signalai, kad jis bus pastiprintas dar vienu atrodo svarbiausia žinia.

O iš tikrųjų daug svarbesnis punktas yra „sustiprinta galimybė greitai išplėsti mūšiui parengtą gynybą“. Kitaip sakant ne vienerius metus Lietuvos akcentuojamas siekis JAV karių buvimą paversti nuolatiniu šiuo atveju nebe toks svarbus, kai amerikiečiai žada stiprinti ne šiaip rotacines pajėgas.

Europoje bus dislokuota dar viena papildoma JAV brigada, papildomi du karo laivai prie esamų 4, dar dvi moderniausių 5-os kartos naikintuvų F-35 eskadrilės Jungtinėje Karalystėje prie jau esamų dviejų, bet ir galima tikėtis iš anksto dislokuojamos įrangos bei ginkluotės „Baltijos regione“. Kur jos atsiras – derybų, diskusijų klausimas.

Tokių diskusijų netrūks ir su vokiečiais, kurie Lietuvoje vadovauja NATO priešakinėms pajėgoms. Tai, kad jos bus išplėstos iki brigados, kuriam reikės papildomos infrastruktūros – kareivinių, poligonų, amunicijos ir kuro sandėlių, iš anksto dislokuotos įrangos – yra laiko klausimas.

NATO viršūnių susitikimo deklaracijoje netgi gana aptakiai konstatuota, kad kovinės grupės bus padidintos iki brigados dydžio vienetų ten „kur ir kada reikės“ – o tai reiškia dvišalius susitarimus tarp paramą priimančių ir NATO brigadoms vadovaujančių šalių, pavyzdžiui, tarp Lietuvos ir Vokietijos.

Taikos metai baigėsi

Vis dėlto niekam ne paslaptis, kad būtent laikas yra esminis veiksnys. Karas Ukrainoje parodė jo svarbą – kiek ilgai su kokiomis pajėgomis gali atsilaikyti šalis prieš Rusiją. Valia priešintis, gebėjimai išnaudoti turimas priemones ir savalaikė, kritinė sąjungininkų parama yra labai svarbūs veiksniai.

Tačiau ilgesnėje perspektyvoje bet koks konfliktas ir didesnė sėkmės tikimybė jame pirmiausiai yra paremtas turimų išteklių, gamybos pajėgumais ir gebėjimais juos laiku panaudoti karo reikmėms. Paprastai kalbant, didelio intensyvumo kare niekas nesikeičia jau šimtmetį – taktinės pergalės mūšiuose gali būti įspūdingos ir labai svarbios, tačiau karus laimi pranašesnės ekonomikos, kurios gali pagaminti daugiau karui reikalingos produkcijos ir ją pristatyti kariaujantiems žmonėms.

Būtent tai yra vienas esminių NATO uždavinių – sukaupti realius pajėgumus bei jiems reikalingas priemones – amuniciją, šaudmenis, sviedinius, raketas, technologijas ir visam tam reikalingą pramonę bei reikalingų įgūdžių turintį personalą.

Volodymyras Zelenskis ir ne tik jis nuolat kartoja, kad jei Ukraina kris, ateis Vakarų, pirmiausiai Baltijos šalių eilė. Ir nors šiuo metu tuo patikėti, regis, sunku – Rusija Ukrainoje patyrė didelių gyvosios jėgos, technikos, ginkluotės ir įrangos nuostolių, kuriuos kompensuoti prireiks daug laiko, žvelgiant tolyn į ateitį dėliojasi ne toks optimistinis paveikslas.

Tai pripažįsta ir Aljansas, ir jo narės. Pavyzdžiui, vien pats NATO suvokimas, kad taikos metas baigėsi, kad Rusija tapo realia karine grėsme, o Aljanso naujoje strateginėje koncepcijoje pirmą kartą per tris dešimtmečius pasirodęs sakinys, jog „negalime atmesti atakos prieš sąjungininkų suverenumą ir teritorinį vientisumą“ rodo, kad „Rusijos grėsmė“ jau nebėra vien pavienių šalių, tokių kaip Lietuva nuolat keliamas klausimas – tai pripažįsta visos 30 NATO narių.

Su prieškario Europa – stulbinantys panašumai

Bet ir šis pripažinimas nublanksta prieš naujojo Jungtinės Karalystės ginkluotųjų pajėgų vado, generolo Patricko Sanderso kalbą, išsakytą prieš pat NATO viršūnių susitikime Madride.

"This is our 1937 moment. We are not at war but we must act rapidly so we aren't drawn into one."