Baltarusė Darya Slizh – trečią savaitę Vilniuje. Iš Baltarusijos išvyko sužinojusi, kad jos ieško.

„Specialiosios pajėgos atėjo į mano namus. Buvau parduotuvėje, namie buvo draugai. Jie atėjo, pasakė mano vardą ir pavardę, kad manęs ieško. Namo daugiau nebegrįžau, man perdavė pasą, pinigų. Ir po dviejų dienų palikau šalį“, – LNK kalbėjo baltarusė.

Darya sako, kad Rusijai užpuolus Ukrainą, represijos sustiprėjo.

„Draugė dabar yra sulaikyta dviem mėnesiams, nes buvo Ukrainoje – slidinėjo“, – kalbėjo ji.

Jei A. Lukašenkos pareigūnai randa tuščius namus, būna kad ir įsilaužia.

„Girdėjau apie tai tūkstančius kartų. Kai tai nutinka, supranti, kad atėjo ne dėl to, kad būtum nesusimokėjęs už bilietą autobuse“, – sakė Darya.

Anot merginos, dabar Baltarusijoje žmonės į kalėjimą siunčiami net už vieną feisbuke paspaustą „patinka“.

„Yra naujas įstatymas – jeigu du kartus skiriamas administracinis sulaikymas, tai trečias kartas – baudžiamoji atsakomybė, kalėjimas. Jie ateina neva prevenciškai, neprisistato, tikrina telefonus, socialinius tinklus, kokius informacijos kanalus skaitai“, – kalbėjo LNK pašnekovė.

Darya sako numananti, kodėl sulaukė persekiojimo. Vasario pabaigoje Baltarusijoje vyko referendumas – Rusijai leista Baltarusijoje laikyti branduolinius ginklus. Anot merginos, daugybė baltarusių gadino biuletenius, viešai reiškė nepritarimą.

„Esu tikra, kad dauguma visuomenės yra prieš karą. Ne 100 procentų, bet dauguma. Net jei balsavai už A. Lukašenką, dabar supranti, kad kažkas blogai“, – sakė ji.

Darya Baltarusijoje dirbo informacinių technologijų įmonėje. Šioje šalyje – dešimtys tūkstančių aukštos kvalifikacijos programuotojų, šimtai įmonių.

Bet absoliuti dauguma dirbo klientams vakaruose. Ir jau prieš daugiau nei metus baltarusių programuotojai pradėjo keltis iš Baltarusijos, didelė dalis – į Lietuvą.

„Dalis tų įmonių buvo išvaryta iš patalpų, už tai, kad jos padėjo protestams, dalyvavo protestuose“, – LNK sakė ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Pastarąjį mėnesį programuotojų srautas iš Baltarusijos dar sustiprėjo. Anot ministrės A. Armonaitės, naujos baltarusių įmonės Lietuvoje dabar nėra kuriamos.

„Naujų įmonių registracija nevyksta. Vyksta jau persikėlusių įmonių darbuotojų perkėlimas čia“, – sakė ji.

Yra sakančių, kad tarp baltarusių programuotojų gali atvykti ir Lietuvai pavojingų asmenų.

„Siūlo, kad į IT sektorių galėtų ateiti iš priešiškų valstybių asmenys? Karas Ukrainoje ir be jokios abejonės grėsmės yra didelės. Bet kai kurie žmonės, ypač tie, kurie dabar valdžioje, tiesiai sakau – A. Armonaitė. Tai žmonės be patirties ir praktikos.

Jie turbūt realiai nesuvokia tų grėsmių, kas tai yra. Ir IT sektorius, nes kalbame ne tik apie žmones, bet ir apie technologijas. Jos kelia grėsmę“, – LNK sakė opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos atstovas Dainius Gaižauskas, dirbantis Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK).

Ministrė A. Armonaitė sako, kad atvykstantys baltarusiai yra tikrinami.

„Yra migracija, pasienis, yra kitos struktūros. Žinoma, kad visą lauką jos stebi“, – sakė ministrė.

Ir ekonomikos ir inovacijų ministrės A. Armonaitės kolega Laisvės partijoje, Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius sako, kad dabartinių tikrinimo procedūrų nepakanka.

„Esu matęs signalų, kur nepagrįstai nesudaromos galimybės pabėgti žmonėms nuo represijų. Ir esu matęs signalų, kai jau kelis metus žmonės gyvena Lietuvoje ir visiška ne tokių yra vertybių. Ne tokių, kurios keltų pasitikėjimą“, – LNK kalbėjo Vilniaus miesto meras R. Šimašius.

R. Šimašius siūlo, kad visi atvykstantys iš Rusijos, Baltarusijos pildytų anketas, ar jie nėra susiję su Kremlių remiančiais politikais, propaganda, prokremliškais renginiais. Nustačius, kad bent į vieną klausimą sumeluota – žmogus nebūtų įleidžiamas.

„Talentams ir Kremliaus priešininkams toks tikrinimas atvažiuoti visiškai nesutrukdytų. O visuomenės saugumui užtikrinti tai tikrai labai padėtų“, – tikino jis.

Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad migracijos sistema jau dabar yra apkrauta.

„Jau ir dabar tas administracinis iššūkis yra nemažas. Ir darbo institucijos turi daug“, – sakė ji.

Nuo vasario 24 dienos į Lietuvą pasiprašė gyventi apie 1,5 tūkstančio baltarusių, apie 300 rusų ir apie 38 tūkstančius ukrainiečių.

Valstybės saugumo departamentas (VSD) pernai patikrino daugiau nei 69 tūkstančius migrantų iš vis pasaulio. 38 iš jų buvo pavojingi Lietuvai.

Visą LNK reportažą žiūrėkite čia: