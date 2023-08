Apie tai generolas kalbėjo trečiadienį laidoje „Info diena“.

„Sistemos gadinimo atvejų fiksuota ir anksčiau. Tiesa, reikia pripažinti, kad kurį laiką tokių incidentų prie sienos mes nefiksavome – paskutinis toks įvykis buvo praeitais metais, kai buvo bandoma gadinti mūsų stebėjimo sistemą Varėnos rinktinės ruože“

Vadas patikino, kad šiuo metu visa sistemos veikla yra atstatyta ir funkcionalumai veikia.

„Galima būtų teigti, kad nuostoliai buvo minimalūs. Stebėjimo sistema buvo sukurta taip, kad vienos, dviejų ar net daugiau kamerų fizinis sunaikinimas netrukdo sistemai pilnai veikti“, – patvirtino pašnekovas.

Visgi tokį provokatyvų elgesį, kaip sakė R. Liubajevas, tarnyba prognozavo.

„Man pačiam viešojoje erdvėje teko minėti, kad vienas iš galimų provokacijos pasireiškimų gali būti mūsų infrastruktūros gadinimas – arba fizinio barjero, arba stebėjimo sistemos“, – prisiminė pasieniečių vadas.

Dabar, pasak jo, planuojama stiprinti VSAT objektų apsaugą.

„Be jokios abejonės, vertinsime dabar situaciją, bet papildomų veiksmų mes, ko gero, imsimės – apsaugoti mūsų infrastruktūrą, bet ateity tikrai neatmesčiau, kad tokių provokacijų gali būti“, – sakė R. Liubajevas.

Kodėl pasirinkta būtent vieta Čepkelių raisto ruože, VSAT vadas nespėliojo, bet sakė, kad dėl incidento pradėtas ikiteisminis tyrimas.

„Šitas ruožas yra ypatingas – tai yra rezervatas. Bet kokia vika šiame rezervate yra ribojama, patekimas į šį ruožą yra labai sudėtingas dėl ifnrastruktūros nebuvimo, dėl to, kad ten iš tikrųjų yra rezervatas. Ten fizinio barjero ir koncertinos – gmtinės sąlygos yra labai sudėtingos. Be to, patekimas į tą ruožą yra apsunkintas“, – paaiškino generolas.

Šiuo metu, anot jo, tiriamos įvairios įvykio versijos.

„Pradedant nuo Lukašenkos režimo provokacijos, iki tokių galimų kontrabandininkų gadinimų atvejų. Iš tikrųjų tas ruožas naudojamas ir kontrabandos gabenimui. Šiuo metu tikrai turime nemažai informacijos – su ja dirbama. Manyčiau, kad artimiausiu metu galėsime ir nustatyti, koks buvo tikslas ir kas dalyvavo, organizuojant šitą provokaciją arba incidentą“, – komentavo R. Liubajevas.

VSAT vadas pažymėjo, kad provokacijų gali būti ir daugiau – pavyzdžiui, didesnių migrantų grupių įstūmimas į Lietuvos teritoriją ar panašus techninės infrastruktūros gadinimas.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda © DELFI / Julius Kalinskas

„Reikia skirti tikrai daugiau dėmesio sienos stebėjimui, dislokuoti daugiau pareigūnų, kas šiuo metu daroma – buvo dislokuotos papildomos pajėgos būtent tame ruože. Sienos stebėjimas buvo vykdomas kitomis priemonėmis. Noriu atkreipti dėmesį, kad sienos stebėjimo sistema nėra vienintelė priemonė užtikrinti stebėjimą – yra ir kitų priemonių“, – akcentavo generolas.

Svarstoma, kad toks provokatyvus išpuolis galėjo būti daromas norint „pasitikrinti“ Lietuvos sienos apsaugą, kai buvo uždaryti du pasienio su Baltarusija punktai.

„Tokia yra viena iš tiriamų versijų. Galimai būtų galima taip vertinti, tačiau atsakymus, matyt, pateiks ikiteisminis tyrimas. Be jokios abejonės, mes pasidalinsime su visuomene mūsų tyrimo rezultatais“, – patikino R. Liubajevas.

Generolas taip pat atkreipė dėmesį, kad tarnyba bendrdarbiauja su Lietuvos kariuomene.

„Šiuo metu ne tik VSAT pareigūnai atlieka veiksmus prie sienos su Baltarusija – yra ir kitų institucijų atstovai. Šiomis dienomis kaip tik planuojame organizuoti pratybas ir patikrinti mūsų sąveiką su kitomis institucijomis, tarp jų – ir su Lietuvos kariuomene“, – kalbėjo pasieniečių vadas, paaiškinęs, kad kariuomenę VSAT gali pasitelkti bet kada, esant poreikiui.

Visą LNK reportažą žiūrėkite čia: