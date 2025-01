Po incidento netoli Vokietijos – skubus raginimas dėl Baltijos jūros

Budrys: turime kontroliuoti, kas vyksta mūsų jūroje

„Mes turime kontroliuoti, kas vyksta mūsų jūroje. Viskas prasideda nuo to, koks mūsų santykis. Ar tik matome grėsmes, ar norime jas užkardyti. Į Baltijos jūrą patekti galima tik per NATO valstybių vandenis. Ir mes turime kontroliuoti, kas ateina pas mus į jūrą. Ir jeigu tai yra pavojingi laivai. O kaip taisyklė tai laivai be draudimo ar su blogomis sąlygomis, tai yra su neveikiančia įranga, nekvalifikuotomis įgulomis ir kapitonais, tai rizika savaime“, – antradienį po susitikimo su Seimo liberalų frakcija žiniasklaidai teigė K. Budrys.