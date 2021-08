„Mes šiandien informavome Baltarusiją, kad įvykis yra fiksuotas, kad jis kelia didelį susirūpinimą. Mes tai laikome dar viena provokacija ir temperatūros kėlimu ganėtinai įtemptoje situacijoje. Raginame susilaikyti nuo įvykių, kurie net galėtų būti traktuojami kaip provokacija. Taip pat informuojame mūsų partnerius NATO ir ES“, - teigė G. Landsbergis žurnalistams prieš Vyriausybės posėdį.

Lietuvos diplomatijos vadovas patvirtino, kad Lietuva įteikė Baltarusijai notą.

Manau, kad į tokius sienos kirtimus labai atsakingai turėtų pažiūrėti teisėsauga.

„Dėl to, kad tai yra identifikuojami žmonės. Juos galima identifikuoti. Tai nėra atsitiktiniai žmonės, perkelti iš Irako prie Lietuvos ir Baltarusijos pasienio, tai yra Baltarusijos pareigūnai, kurių daugelį, įtarčiau, mūsų pasieniečiai atpažįsta, dėl to, kad su jais daug laiko yra dirbę per tą labai nedidelį pasienio atstumą. Ta informacija galbūt gali būti perduota ir prokuratūrai, ir pradėtas tyrimas dėl neteisėto sienos kirtimo“, - sakė G. Landsbergis.

Pasak užsienio reikalų ministro, tokie tyrimai pradedami net ir migrantų atvejais, jeigu nėra suteikiamas pabėgėlio statusas.

„Šiuo atveju šie žmonės, mano žiniomis, nepaprašė pabėgėlio statuso Lietuvoje. Tokiu atveju jie yra neteisėtai kirtę Lietuvos sieną. Negalime nieko paprašyti prokuratūros, bet galbūt jie gali atkreipti į tai dėmesį“, - sakė G. Landsbergis.

Užfiksuota provokacija

Kaip jau skelbta, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) trečiadienį išplatino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuoti 4 Baltarusijos provokatoriai, einantys į Lietuvos teritoriją ir laukiantys pasieniečių. Sulaukę VSAT pareigūnų minėti provokatoriai surengia tikrą spektaklį.

„Štai taip Baltarusijos pareigūnų paruošti 4 migrantai – provokatoriai įeina į Lietuvos teritoriją, tačiau niekur neskuba. Paaiškėja, kad jie lūkuriuoja Lietuvos pasieniečių, kurie pasirodo netrukus.

Provokatoriai grįžta atgal į Baltarusijos pusę ir čia prasideda spektaklis. Baltarusijos pareigūnų filmuojami „nuskriausti“ migrantai emocingai pasakoja, „kaip juos mušė ir žalojo Lietuvos pareigūnai“. Eilinį „įrodymą apie Lietuvos pasieniečių žiaurumą“ užfiksavę Baltarusijos pareigūnai kartu su aktoriais pasišalina į savo teritorijos gilumą“, - rašoma oficialioje Valstybės sienos apsaugos tarnybos feisbuko paskyroje.

Pasieniečiai kartu su šiuo įrašu pasidalino ir video medžiaga.