Prieš porą savaičių iš Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS - LKD) narių pašalintas Seimo narys Mantas Adomėnas šeštadienį pasidalino mįslingu įrašu, iš kurio galima spręsti, kad jis palieka TS – LKD frakciją Seime, tačiau iš paties Seimo – nesitraukia.

Tekstas surašytas pakankamai mįslingomis užuominomis, bet pabandžius paklausti paties M. Adomėno, ar įrašą reiktų suprasti kaip išėjimą iš frakcijos, politikas su žiniasklaida nebendrauja.

Priekaištai konservatorių vadovybei

„Kelias su Tėvynės Sąjunga baigėsi anksčiau, nei tikėjausi, tačiau politinė veikla dabar suteikia galimybę gyvenime kažką nuveikti. Buvau konservatoriumi žymiai anksčiau, negu tapau partijos nariu. Turbūt nuo Sąjūdžio laikų niekuo, išskyrus konservatoriumi, nebūčiau galėjęs savęs pavadinti“, – rašo M Adomėnas.

Vėliau Seimo narys išvardija savo nuopelnus partijai ir konservatyvizmo raidai Lietuvoje, nepamiršdamas asmeniškai paminėti to, kaip jis vertino prof. Vytautą Landsbergį, partijos Garbės pirmininką, ir kad į partiją atėjo konservatorių Andriaus Kubiliaus Vyriausybei „pačiu juodžiausiu metu“.

Toliau politikas nesikuklindamas rašo, kad „per tuos aštuoniolika metų, manau, daviau Tėvynės Sąjungai daugiau, negu iš jos gavau. Nors gal ir neatsiras mane pažįstančio partiečio, kuris ryšis viešai tai pasakyti – kad neužsitrauktų vadovybės rūsčio. Politikos turinio, konservatizmo ideologijos plėtojimas ir programinių nuostatų kūrimas, reformų planai, inovatyvių rinkimų kampanijų praktikų įdiegimas, vadovavimas rinkimų kampanijoms 2008 ir 2012 metais, šešeri metai stiprinant ir puoselėjant Vilniaus Sueigą, darbas su jaunimu ir su visais, kurie tik norėjo mokytis ir daugiau sužinoti. Visa tai skamba kažkaip oficialiai ir sausai, ir niekaip neatspindi tos svaiginančios, entuziazmo ir bemiegių naktų kupinos tikrovės, kai atrodė, kad politiką Lietuvoje galima pastatyti ant naujų bėgių, pakeisti iš esmės, išsiveržti iš beviltiškų pasikartojimų ciklo“.

Adomėnas savo įraše nemažai priekaištų išsako TS – LKD Priežiros komiteto nariams – pirmininkui Valdui Benkunskui ir Andriui Navickui, sakydamas, kad sprendimas pašalinti jį iš partijos buvo priimtas „net neišklausius paaiškinimų“.

„Skaudina menkumas ir veidmainystė. Priežiūros komiteto pirmininkas Valdas Benkunskas – kurį dažnai palaikiau ir ne kartą, aukodamas savo reputaciją, gyniau nuo politinių oponentų, – nesugebėjo net paskambinti ir kaip vyras asmeniškai pasakyti. Viskas, ką tepajėgė – liepti sekretorei pasiųsti trijų žodžių SMS. Šleikštoka būti teisiamam konservatorių moraliniu autoritetu per naktį tapusio Andriaus Navicko, kuris iki šiol nėra viešai atsiprašęs už savo vaidmenį stumiant ir stiprinant „Drąsos kelią“. Daug kas teiraujasi – ir nesupranta – kas įvyko, kaip demokratiškiausia save vadinanti partija gali „nuteisti“ savo narį, tik politiniam vėjui papūtus, „pagal žiniasklaidoje pasirodžiusius faktus“. Naivoka būtų galvoti, kad sprendimas priimtas dėl to, kas formaliai buvo įvardinta. Komitetas, atrodo, tiesiog pasinaudojo pretekstu atsikratyti neparankiu nariu. Nes to, kas vyko Priežiūros komitete, teisingumu pavadinti neįmanoma. Veikiau jau ten sėdėdamas patyriau, kaip veikia „troikos“ teismas (tik šiuo atveju reikėtų jį pavadinti „šestiorkos“ teismu – tiek narių balsavo už mano pašalinimą). Teisingumo kriterijai yra objektyvumas, proporcingumas ir nešališkumas. Objektyvumo nebuvo, nes sprendimas rėmėsi ne nepaneigiamais faktais, o jų tendencinga interpretacija ir prielaidomis“, – nuoskaudą feisbuke išliejo M. Adomėnas.

Nesilankė posėdžiuose Seime

Šeštadienio žinutė buvo pirmoji po ilgos tylos. Mat nuo birželio 12-osios, kai TS – LKD Priežiūros komitetas sprendimu pašalino Adomėną iš parijos, politikas nei vieną dieną nedalyvavo nei Seimo plenariniuose, nei komitetų posėdžiuose, su niekuo nebendravo, neatsakinėjo į skambučius net artimiausiems konservatorių partijos bičiuliams.

Jei Adomėnas paliks konservatorių frakciją Seime ir nesijungs prie kitos Seimo frakcijos, jis automatiškai taps Seimo Mišrios grupės nariu – kartu su liberalų byloje teisiamu Gintaru Steponavičiumi, į nesantuokinio vaiko skandalą įsivėlusiu Petru Gražuliu.

Beje, pats M. Adomėnas taip pat yra liudytojas vadinamoje MG Baltic korupcijos byloje.

Išmetė dėl ryšių su MG Baltic

TS – LKD Priežiūros komiteto pirmininkas Valdas Benkunskas, reaguodamas į Adomėno įrašą, sako, kad tai – trumparegiškas kerštas partijai, nenorint pripažinti tyrime nustatytų faktų bei melavimo pačiam Priežiūros komitetui.

„M. Adomėnas savo paaiškinimuose TS-LKD priežiūros komitetui paneigė, kad jo sprendimą dalyvauti partijos pirmininko rinkimuose įtakojo koncernas „MG Baltic“. Tačiau M. Adomėnas negalėjo paaiškinti kokiais būdais ir formomis koncernas palaikė jo kandidatavimą. Taip pat negalėjo paaiškinti kodėl ir kokiais tikslais koncernas „MG Baltic“ kišosi į TS-LKD partijos pirmininko rinkimų eigą. M. Adomėnas patvirtino, kad nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, siekdamas įspėti TS-LKD vadovybę apie verslo koncerno siekį įtakoti TS-LKD partijos pirmininko rinkimų eigą, nes nemanė, kad tokie siekiai yra kažkuo blogi. Priešingai – noriai ir pakankamai aktyviai dalinosi informacija, aptarinėjo galimus rinkimų scenarijus ir antrame rinkimų ture palaikė koncerno pasirinktą kandidatą.

M. Adomėnas savo paaiškinimuose TS-LKD priežiūros komitetui nurodė, kad kai susitikimo metu išgirdo R. Kurlianskio prašymą balsuoti už Š. Gustainio pataisą, iki to jau buvo pats apsisprendęs šią pataisą palaikyti. Tačiau savo pasirašytame liudijime STT pareigūnams, tuo patvirtindamas, kad liudijimas yra užrašytas iš jo žodžių, M. Adomėnas nurodė, kad būtent R. Kurlianskio argumentai – neva pataisa kompromisinė – lėmė apsisprendimą patenkinti R. Kurlianskio prašymą ir palaikyti Š. Gustainio pataisą. Taip pat M. Adomėnas negalėjo paaiškinti kodėl dienraščiui „Lietuvos rytas“ 2017 m. vasario mėn. pasidomėjus apie jo apklausą STT ir konkrečiai apie R. Kurlianskio prašymą dėl Vartojimo kredito įstatymo pataisos, tuo metu atsakė,kad niekada su R. Kurlianskiu neaptarinėjo jokių įstatymų pataisų. Tokiais savo veiksmais jis padarė partijai didelę politinę žalą, pažeidė partijos įstatus, todėl sprendimas buvo pašalinti jį iš partijos narių“, – sakė V. Benkunskas.

Purvą išpylė, bet sprendimo neskųs

Nors partijos Priežiūros komiteto sprendimą pašalinti jį iš konservatorių gretų M. Adomėnas pagal įstatus galėtų skųsti TS – LKD Prezidiumui, pats politikas teigia to nedarysiąs.

„Neketinu to daryti. To neleidžia nei orumas, nei sveikas protas, nes Prezidiumas – dar labiau politizuota instancija, negu Priežiūros komitetas, ir naivu tikėtis, kad jis gali ką nors išteisinti prieš lyderio, kuris jaučiasi tapęs sąmokslo auka, norą. Jeigu Gabrielius Landsbergis mano, kad Priežiūros komitetas priėmė neadekvatų sprendimą, jis pats turi visas galimybes į Prezidumą kreiptis. Jei ne – bus akivaizdu, kad partijos Priežiūros komitetas tiesiog tiksliai atliepė jo lūkesčius“, - teigia M. Adomėnas.

TS – LKD Prezidiumui pirmininkauja G. Landsbergis. DELFI paprašytas pakomentuoti buvusio partijos bendražygio įrašą, TS – LKD pirmininkas G. Landsbergis sakė, kad įrašą perskaitė, tačiau komentuoti nenori.

Jis teigė kad kaip TS – LKD frakcijos Seime seniūnas, kuriai priklauso ir M. Adomėnas, neturi gavęs jokių prašymų palikti frakcijos grretas, taip pat sakė per visą šį laikotarpį nebendravęs su M. Adomėnu.

Tuo tarpu DELFI kalbintas Seimo Mišrios grupės vadovas, Seimo narys Bronislovas Matelis teigė, kad Adomėno įrašas – tai „nesusitaikančio su partijos sprendimu asmens kerštas ir nuoskauda“.

Pasak Matelio, Adomėnas savo protu ir širdimi greičiausiai dar yra parijoje ir nesuvokia, koks sprenimas jo atžvilgiu priimtas.

Tačiau Matelis sako, kad jei Adomėnas klaustų jo patarimo, jis siūlytų sprendimą skųsti ir tokiu būdu bandyti grįžti į konservatorių gretas.