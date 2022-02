Po grėsmingų įspėjimų ir vaizdų pasienyje – didelio karo Ukrainoje nuojautą patvirtinantys ženklai

2014-ųjų rugsėjo 3-ąją tuometinis JAV prezidentas Barackas Obama stovėjo Talino centre ir rėžė kalbą, kaip jo šalis, o ir visa NATO yra įsipareigojusi ginti Baltijos šalis.

Tada B. Obama išvyko į Vašingtoną, o mažiau, nei po 48 valandų Rusijos saugumiečiai pasienyje su Estija pagrobė estų žvalgybininką Estoną Kohverą ir apkaltino jį šnipinėjimu – 15 metų nelaisvės nuteistas E. Kohveras po metų buvo iškeistas į rusų šnipą, prieš tai sučiuptą Estijoje.

Šis epizodas pademonstravo, kad Rusija, siekdama sau naudos, ne šiaip viską atidžiai seka ir nebijo rizikuoti netgi NATO šalies teritorijoje, bet ir daro tai simboliškai, nepraėjus daug laiko po to, kai ten lankėsi galingiausios pasaulio valstybės lyderis ir žadėjo paramą.

Tad trečiadienį, kai Ukrainos sostinėje lankėsi ir paramą Kijevui žadėjo Lenkijos ir Lietuvos – bene ištikimiausių Ukrainai NATO šalių lyderiai, pajėgas šalia Ukrainos sienų ir jos okupuotose teritorijose sutelkusi Rusija, galėjo viską atidžiai sekti. Ir planuoti artimiausius veiksmus. Mat Andrzejus Duda ir Gitanas Nausėda iš Kijevo išskrido, o karo grėsmė iš Ukrainos nedingo.

Šiomis dienomis vykstanti Rusijos diplomatinių atstovybių evakuacija iš Ukrainos, kur skubiai deginami slapti dokumentai – ne vienintelis ženklas, kad dalį Ukrainos teritorijų atplėšti padėjusi ir jas nepriklausomomis pripažinusi Rusija ruošiasi lemiamai atakai. Pastarųjų savaičių provokacijos, kaltinimai Kijevui ir dezinformacijos banga sutampa su paskutine pasiruošimo stadija.

Atviros žvalgybinės informacija blokada

Tai, kad Rusija gali bet kada pradėti puolimą, jau kurį laiką pakartotinai įspėjo didžiųjų Vakarų šalių lyderiai bei NATO vadovas. Ir nors Ukraina bei jos rėmėjai atkerta, kad karas šiaip jau tęsiasi 8 metus, nepaisant formalių Minsko susitarimų, dabar jau akivaizdu, kad šias paliaubas Kremlius ne tik sulaužė, bet ir ruošiasi tolimesniems veiksmams. Ir tai jau gali būti ne pastaruosius 8 metus sporadiški apšaudymai kontakto linijoje Donbase, o puolimas visomis turimomis priemonėmis palei visą perimetrą – nuo Baltarusijos, kur dislokuoti rusų kariai iki okupuoto Krymo.

Kokios karinės operacijos ir jos tikslų galima laukti tebėra svarstymų objektas, tačiau, kad ji neišvengiamai artėja, rodo tam tikri ženklai. Pirmiausiai, kaip pastebi atvirų šaltinių žvalgybos (OSINT) analitikai, rinkėjai, stebėtojai bei šiaip mėgėjai, iki šiol pastaruosius mėnesius regėtas milžiniškas informacijos srautas staiga nuslopo, tarsi kas būtų išjungęs mygtuką.

At this point I have confirmed 5 OSINT Twitter accounts that were locked at the same time last night — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 23, 2022



Jei nuo pernai lapkričio prasidėjęs masinis Rusijos pajėgų telkimas prie Ukrainos sienų ir jos okupuotose teritorijose buvo atidžiai stebimas – geležinkelių pervažas kertantys traukiniai su karine technika, šarvuotosios pajėgos, judančios civiliniais keliais ir laukais įvairiose Rusijos ir Baltarusijos vietovėse buvo fiksuojami nevaržomai, net pasienio teritorijose, tai pastaruoju metu

ši informacija tapo nebeprieinama.

Baltarusijoje tai padaryta tyčia – iki tol veikusios kelių stebėjimo kameros, per kurias beveik realiu lauku fiksuotas masinis rusų karinių kolonų judėjimas šalies pietuose buvo atjungtos – vaizdai nuo šios savaitės pradžios daugiau nebeatnaujinami.

#Exclusive: About 24 hours ago, INTELLI TIMES monitoring noticed that #Belarus cut off the updates images from the road cameras that actually, in case of invasion, can record the movement of vehicles from the Russian border to the border with northern Ukraine.#UkraineCrisis pic.twitter.com/3tPLgwbqjA — אינטלי טיימס - Intelli Times (@IntelliTimes) February 20, 2022



Tačiau tai, kas nutiko su socialiniu tinklu „Twitter“ kelia dar didesnį nerimą. Nuo vasario 22-osios „Twitter“, kur daugiausiai dalijamasi OSINT informacija, viena po kitos buvo užblokuotos kelių garsių, išsamiai atvirų žvalgybos šaltinių analitikų paskyros. Esą šie vartotojai pažeidė „Twitter“ taisykles, nors konkrečios priežastys nėra nurodomos, užblokavus paskyrą siūloma tik pradėti ilgą ir sudėtingą apeliacijos procesą.

Tokie blokavimai buvo vykdomi koordinuotai, tarsi ne vienerius metus rašę ir dešimtis tūkstančių ištikimų sekėjų surinkę skirtingi žmonės būtų staiga susitarę „pažeisti taisykles“.

Be to, tuo pat metu kaip tik suaktyvėjo vadinamųjų „botų“ – specialių automatiškai veikiančių kompiuterinių programų, imituojančių žmogų veikla. Ir nors trečiadienio popietę ir vakare dalis 12-os valandų blokavimą patyrusių paskyrų buvo atblokuota, botų atakos nesiliovė.

O pats „Twitter“ vėliau išplatino pranešimą, kuriame pabrėžta, jog dalis paskyrų esą blokuota „dėl klaidos“. Kokia ta klaida, taip ir nebuvo paaiškinta.

Fronto linijoje – įtartinos žinutės

Dar daugiau, Ukrainai smogė nauja kibernetinių atakų banga, rusų kariams koncentruojantis pasienyje.

BREAKING: Ukraine is likely under another cyber attack – websites of MFA, Cabinet of Ministers, and the parliament are down. — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) February 23, 2022



O Ukrainos kariai kontakto linijoje sulaukė trumpųjų žinučių, nors mobilusis ryšys būna ir iš viso blokuojamas.

„Dar yra laiko išgelbėti savo gyvybę ir palikti Jungtinių operacijų pajėgų zoną“, – rašoma vienoje grasinančioje žinutėje.

„Ukrainos kariai! Rusijos armija jau Donecke ir Luhanske. Grįžkite į namus, kol dar nevėlu!“, – rašoma kitoje. Tokių SMS žinučių ukrainiečių kariai yra sulaukę ir anksčiau – tai tarsi yra šiuolaikinė pasiduoti raginančių skrajučių ir kitų popierine forma platintų atsišaukimų forma.

Ukrainian soldiers in the Donbas "receive SMS messages that Russia is going to defeat our army in two days" - EW Leer-3 in action, long time no see https://t.co/yfT8IPgA92 — English Lugansk (@loogunda) February 22, 2022



Ukrainiečių kariai yra bauginami, grasinama jiems patiems, jų šeimos nariams, įvairių perspėjimų, patyčių sulaukia ir karių artimieji – tai savaime nėra naujiena. Išties, pirmieji tokie atvejai fiksuoti dar 2014-siais, tačiau dabar suaktyvėjęs platinamų žinučių tonas, kuris pirmą kartą per 8 metus yra toks tiesmukas, primena kryptingos psichologinių operacijų kampanijos dalį.



#Ukraine troops got these mysterious texts today: "You're nothing but meat to your commanders!" "Your body will be found when snow melts." pic.twitter.com/4h2Yh4ZIOX — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2017



O svarbiausia – tai, kad žinučių iš nežinomų siuntėjų sulaukia net ir patikimu mobiliuoju ryšiu kontakto zonoje pasigirti negalintys kariai rodo, kad naudojamos specialios technologijos. Pasak Ukrainos kibernetinės policijos, tokie mobiliojo ryšio bokštų imituojančių simuliatorių signalai yra elektroninės kovos priemones naudojančios Rusijos triukai.

Konkrečiai kalbama apie kontakto linijoje naudojamos elektroninės kovos sistemos „Leer-3“ įjungimas: vienas „Kamaz“ sunkvežimis prigrūstas jautrios elektroninės įrangos naudojamas kaip vadavietė ir kontrolės punktas, o iš jo valdomi trys bepiločiai orlaiviai „Orlan-10“ gali veikti iki 6 km atstumu.

„Leer-3“ gali slopinti mobilųjį ryšį ir imituoti jo signalus, taip ne tik skleidžiant dezinformaciją bei darant psichologinį spaudimą priešininkui, bet ir nustatant ukrainiečių buvimo tikslias vietas – tokia informacija naudinga rusų artilerijos daliniams.

Dirva paruošta – kada viskas prasidės?

Tuo metu Kremliaus kontroliuojamuose kanaluose paskutinėmis dienomis liejasi tulžingos melo upės apie „fašistinę Ukrainą“ ir, paradoksaliai – „ukrainiečių okupantus“, kurie esą yra „svetimose žemėse“ – Donecko ir Luhansko „liaudies respublikoms“ priklausančiose teritorijose.

Tokia dezinformacijos kampanija sutapo su Donecke permestų Rusijos propagandistų suaktyvėjimu – įprastai tai yra blogas ženklas, kad prasideda įvairios provokacijos, inscenizacijos ir priedanga karinei agresijai.

🇷🇺 propaganda trio ( WarGonzo, Anna News & GREY ZONE)is already forward deployed... pic.twitter.com/fdCXBPLyiq — Adam Lapszynski (@lapszynski) February 17, 2022



O Rusijos okupuotose teritorijose, ypač palei kontakto liniją Donbase kariams įsakyta laikytis radijo ryšio tylos. Tuo metu dar vienu ženklu, kuris nebuvo pastebėtas anksčiau ir kuris rodo, kad artimiausiu metu galima tikėtis veiksmų tapo Rusijos karinės aviacijos suaktyvėjimas bei Ukrainos teritorinės oro erdvės pažeidimas, siekiant iš provokuoti ukrainiečius įsivelti į kautynes.

Galiausiai Kremlius trečiadienį pranešė, kad Rytų Ukrainos separatistų lyderiai paprašė Rusijos prezidento V. Putino pagalbos atremti Kijevo vyriausybės pajėgų „agresiją“.

Russian aircraft actively probing Ukrainian air defenses and reaction times. Meanwhile Ukraine unable to scramble aircraft to defend their own air space because of concerns they will be shot down. https://t.co/sSOrYjrOz4 — Woofers (@NotWoofers) February 23, 2022



Ir jei tai būtų eilinės provokacijos, kaip per pastaruosius 8 metus, kai netrūko nei Kremliaus ruporų nuolatinių dezinformacijos srautų prieš Ukrainą, nei žvalgybinių ar provokacinių elementų pasirodymo kontakto linijoje, tai dabar kelias savaites, regis, tiesiog tvyranti maksimali įtampa, kuri vargina ir, galimai, atbukina, stebinčiųjų reakciją pasiekė aukščiausią tašką tuo metu, kai Rusija sutelkė gausiausias pajėgas prie Ukrainos sienos per dešimtmečius. Daugiau nei laukti nei ruoštis, regis, nebeliko prasmės – tik judėti pirmyn arba atgal.