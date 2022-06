Po galingo sprogimo Vilniuje – šokiruojantys pasakojimai apie pavydą ir siaubingą kerštą

Prieš dvejus metus Vilniuje, Minsko pl. esančio prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje nugriaudėjo galingas sprogimas – metalo laužu virto automobilis BMW. Iš karto po šio nusikaltimo pareigūnų akys nukrypo į kito BMW vairuotoją – būtent iš jo salono buvo išmestas sprogstamasis įtaisas, sunaikinęs kitą automobilį.

Tas vairuotojas – Vilniaus rajone gyvenantis Giedrius G., kuriam po sprogimo policijos pareigūnai pareiškė įtarimus ne tik dėl viešosios tvarkos pažeidimo, svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu ir net dėl pasikėsinimo nužudyti. Bet pareigūnai klydo ir savo klaidą ištaisė po trijų savaičių – iš tikrųjų Giedrius G. buvo tas, kuris turėjo būti nužudytas.

Tas, kuriam tik dėl staigios reakcijos pavyko išsigelbėti – būtent į jo vairuojamo BMW saloną kito BMW vairuotojas įmetė sprogmenį, kuris dar nebuvo suspėjęs susprogti, ir kurį jis dar spėjo išmesti atgal į kitą BMW. Jo vairuotojas, supratęs, koks galingas sprogmuo atsidūrė automobilio salone, greitai iššoko iš BMW – po akimirkos nugriaudėjo galingas sprogimas.

To kito BMW vairuotojas – prieš tai net trylika kartų teistas 37 metų Vilniaus rajono gyventojas Andrejus Salmanovičius (Andrej Salmanovič). Paaiškėjo, kad jis pasikėsino nužudyti Giedrių G. iš pavydo – buvo įsitikinęs, jog šis yra jo žmonos, su kuria tuo metu planavo skirtis, meilužis.

Bet Giedrius G. į šią istoriją pateko visiškai atsitiktinai – jam iš įkalinimo įstaigos paskambino draugas ir paprašė pagelbėti jo seseriai, kuri yra A. Salmanovičiaus žmona. Ji ilgą laiką kentė sutuoktinio smurtą ir tą dieną turėjo pasirašyti skyrybų dokumentus, bet važiuoti viena susitikti su A. Salmanovičiumi bijojo, todėl brolio ir paprašė surasti žmogų, kuris ją, jeigu prireiktų, apgintų.

Nieko blogo neįtaręs Giedrius G. sutiko pagelbėti – su A. Salmanovičiaus sutuoktine susitiko Minsko pl. esančio prekybos centro „Maxima“ automobilių stovėjimo aikštelėje. Netrukus čia pasirodė ir A. Salmanovičius – sutuoktiniai pasirašė skyrybų procesui reikalingus dokumentus. O tada moteris įsėdo į Giedriaus G. vairuojamą automobilį.

Tai pamatęs A. Salmanovičius privažiavo prie Giedriaus G. vairuojamo BMW.

„Atidaręs priekinių dešinės pusės durelių langą, jis rusų kalba man grubiai pasakė: „Tu toks pat ožys, kaip ir ji“, – prisiminė Giedrius G. – Iš pradžių aš jam nieko nesakiau, stengiausi nesivelti į konfliktą ir nekreipti į jį dėmesio, tačiau šis vyras ir toliau mane įžeidinėjo. Neištvėręs atsisukau ir jam pasakiau, kad čiuožtų iš čia. Tada tas vyras pavažiavo apie 5–7 metrus ir sustojo, pastovėjo porą minučių ir išvažiavo į Minsko pl. Su A. Salmanovičiaus žmona sėdėjome automobilyje, ji man papasakojo, kad sutuoktinis ją visą laiką mušdavo, net ką tik įvykusio susitikimo metu jai rėžė, jog gali ją kad ir dabar pripjauti. Ji nujautė, jog ir šį kartą gali būti sumušta, todėl ir paprašė pagalbos.“

Po maždaug 20 min. trukusio pokalbio A. Salmanovičiaus sutuoktinė persėdo į savo automobilį, nes šis trukdė eismui. Bet netrukus sugrįžo į Giedriaus G. vairuojamą BMW – teigė, kad ką tik pamatė, kaip pro degalinę pravažiavo jos sutuoktinis.

„Ji vėl ėmė pasakoti apie savo gyvenimą, man rodė telefone turimus vaizdo įrašus ir nuotraukas, kuriuose užfiksuoti jos sumušimai, ji sakė, kad dėl sumušimų kreipėsi į policiją, jos sutuoktinis yra maniakas, persekiotojas, kad jis net ir giminaičių automobilius yra sudeginęs, dėl tokių jo veiksmų buvo pradėtas ne vienas tyrimas, jam uždrausta artintis net prie savo tėvų, – pasakojo Giedrius G. – Tada ji manęs paprašė palydėti ją iki namų, nes bijojo, kad vyras gali sekti ir po to sumušti. Iš pradžių atsisakiau, nes žinojau, kad ji gyvena net už 40 kilometrų, bet pagalvojęs, kad vyras tikrai gali ją sekti ir sumušti, sutikau ją palydėti.“

Anot vyro, prieš išvykstant A. Salmanovičiaus sutuoktinė nuvažiavo apsipirkti į šalia esančią parduotuvę „Maxima“.

„O aš su savo automobiliu nutariau pravažiuoti ir apžiūrėti teritoriją prie parduotuvės „Norfa“, įsitikinti, ar tikrai šios vyras gali ją sekti, – sakė Giedrius G. – Vos pasukęs link parduotuvės „Norfa“ pamačiau stovintį automobilį BMW, 7 serijos. Supratau, kad tai gali būti A. Salmanovičius. Taip ir buvo – netrukus mane pamatęs jis įjungė atbulinę pavarą ir pradėjo po truputį važiuoti, galimai bandė pasislėpti. Aš važiavau toliau. Jeigu tik priartėdavau prie A. Salmanovičiaus BMW, šis pradėdavo važiuoti. O paskui, pravažiuodamas pro mane, sustojo. Tada jo ir paklausiau, kodėl žmonai neduoda ramybės. Jis kažką ėmė rėkti, jau net nepamenu, ką. Šio pokalbio metu jis visą laiką buvo nukreipęs žvilgsnį į apačią, kažkur sau į kojas, o rankos buvo nuleistos, kažkiek sulenktos alkūnių srityje ir nuolat judėjo.

Aš tada dar negalėjau suprasti, ką jis daro, man atrodė, kad tas vyras ketina lipti iš automobilio, gal nori su manimi muštis, todėl automobilio variklio nebuvau užgesinęs ir laikiau įjungtą pavarą, nes jeigu jis būtų mane puolęs, būčiau iš karto išvažiavęs. Po to A. Salmanovičius įjungė atbulinę pavarą, šiek tiek pavažiavo atgal, ir po to privažiavo labai arti mano automobilio – sustojo apie 1-1,5 metro atstumu. Jis vėl kažką rėkavo, o rankų judesiai ir toliau buvo tokie patys.

O paskui jo rankose pamačiau į medžiotojų dujinį balionėlį panašų daiktą, kuris buvo apie pusės litro talpos. Ir netrukus išgirdau kažkokį švilpimą – pamačiau, kad A. Salmanovičius į mano automobilio saloną įmetė tą daiktą, kurį laikė rankoje. Jis buvo nukritęs ant kilimėlio, mačiau, kad dega balionėlyje esantis knatas. Supratau, kad jis gali sprogti ir sugadinti ne tik automobilį, bet ir mane sužaloti, todėl staigiai sureagavau – griebiau balionėlį ir mečiau į lauką, net nežiūrėjau kur. Tiesiog norėjau apsaugoti save ir savo automobilį. Išmetęs balionėlį, paspaudžiau greičio pedalą ir išvažiavau iš tos vietos, o netrukus išgirdau sprogimą – pamačiau, prie automobilio BMW, apie 3 metrų atstumu stovi vyras, o automobilis yra baisiai apgadintas.“

Supratęs, kad šis sprogstamasis įtaisas turėjo sprogti būtent jo automobilyje, Giedrius G. ėmė ieškoti, ar aikštelėje yra vaizdo stebėjimo kameros. Laimei, jos veikė ir nufilmavo, kaip buvo susprogdintas A. Salmanovičiaus vairuojamas automobilis. Ir ne tik jis – nuo sprogimo smarkiai nukentėjo kito žmogaus šalia stovėjęs automobilis.

Anot jo, netrukus prie susprogdinto BMW privažiavo mikroautobusas, o A. Salmanovičaus su atvykusiais asmenimis stengėsi kuo greičiau jį išgabenti iš įvykio vietos.

„Jiems vis nesisekė jo prikabinti, bet jis paskui buvo patrauktas, bet jau nemačiau, kaip jie nuvažiavo“, – Giedrius G. sakė, kad A. Salmanovičiaus vairuojamas BMW buvo išvežtas į sprogimo vietą nespėjus atvykti policijos pareigūnnams.

Apie tai, kas įvyko, netrukus sužinojo ir A. Salmanovičiaus sutuoktinė – jai paskambinęs Giedrius G. pasakė, jog šios sutuoktinis į jo vairuojamą BMW buvo įmetęs sprogmenį, bandė jį nužudyti, todėl jis šios nelydės į namus. O vėliau, kai šiek tiek praėjo stresas, nutarė važiuoti į policiją. Bet pakeliui buvo sustabdytas – nors ir aiškino, kad važiuoja į komisariatą rašyti pareiškimo, net parodė gautus vaizdo įrašus iš sprogimo vietos, policininkai juo nepatikėjo ir neleido toliau važiuoti, buvo iškviesti net keturi policijos ekipažai, kurie vėliau Giedrių G. pristatė į komisariatą.

Anot Giedriaus G., tą patį vakarą jis buvo sulaikytas, jo namuose buvo atlikta krata ir pareikšti įtarimai dėl sunkių nusikaltimų padarymo. Per plauką išsigelbėjusio vyro padėtį dar labiau apsunkino sprogimą matęs kariškis – jis tyrėjams nurodė matęs, kaip būtent Giedrius G. iš savo automobilio išmetė sprogmenį, kuris vėliau apgadino kitas dvi transporto priemones.

Apie tai, kas nutiko, netrukus policijos pareigūnams papasakojo ir A. Salmanovičiaus sutuoktinė – tik po jos liudijimų ėmė aiškėti tikrasis šio baisaus nusikaltimo vaizdas. Bet vis tiek prireikė net trijų savaičių, kol Giedriui G. būtų panaikinti įtarimai – tuo metu nukentėjusiuoju laikytas A. Salmanovičius tapo įtariamuoju. Be to, Giedriaus G. padėtį pakeitė vaizdo įrašai, iš kurių buvo matoma, kad pirmiausiai į jo automobilį buvo įmestas sprogmuo.

A. Salmanovičiaus sutuoktinė pareigūnams sakė, kad su vyru gyveno apie dvejus metus, dar maždaug tiek pat laiko su juo bendravo iki vestuvių, o su juo susipažino, kai šis už įvykdytus nusikaltimus buvo įkalintas tuomečiame Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime.

„Viskas buvo gerai iki sutuoktuvių, tačiau susituokus A. Salmanovičius tapo agresyvus – jam pradėjo nepatikti, kad aš bendrauju su savo šeima, jam kliuvo net tai, jog aš turiu „Facebook“ profilį, – sakė moteris. – Kartą jis mane stipriai sumušė, mano veide ir burnoje buvo plėštinės žaizdos. Nuo to laiko mes kartu negyvenome, jis išėjo iš mano namų.“

Pasak moters, dėl jos sumušimo policijoje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, bet tada A. Salmanovičius ėmė dar labiau ją persekioti, net reikalavo, kad ši atsisakytų kaltinimų.

„Jis mane daug kartų persekiojo, vis skambindavo ir prašydavo susitikti, kartais atrodydavo, kad jis gražiai kalba, bet kai pasakydavau, jog nesusitiksiu, nes jo bijau, jis pasikeisdavo – grasindavo, kad vis tiek mane pagaus ir sužalos, net sakė, kad man nuims skalpą“, – nukentėjusioji teigė sulaukusi daugybės žinučių, kuriose jai buvo grasinama susidorojimu.

Dėl nesutarimų sutuoktiniai nutarė skirtis, bet, atrodo, skirtis nenorėjo A. Salmanovičius, nors jis, anot tuometės sutuoktinės, jau buvo neištikimas ir intymius santykius palaikė su kitomis merginomis.

„Kartą man paskambino brolis Marjanas Blaževičius (Marjan Blaževič), kuris šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, – sakė nukentėjusioji. – Aš jo paprašiau, kad surastų ką nors, kas galėtų su manimi nuvažiuoti į susitikimą su A. Salmanovičiumi, kad saugiai pasirašyčiau dokumentus. Jis sutiko pagelbėti – man paskambino vyras, kuris prisistatė Giedriumi, ir pasakė, kad mano brolis jo paprašė padėti. Liepiau jam atvažiuoti į „Emsi“ degalinę, sustoti taip, kad mane matytų, tačiau neliptų iš automobilio. Kai nuvažiavau į šią vietą, A. Salmanovičius manęs jau laukė – kai priėjau prie jo automobilio, jis atidarė keleivio pusės priekines dureles ir pasakė atsisėsti. Aš atsisakiau ir paprašiau duoti pasirašyti dokumentus. Kai pasirašiau, jis vėl ėmė man grasinti, kad jeigu aš nieko nepadarysiu, kad dėl mano sužalojimo vykstantis ikiteisminis tyrimas nebūtų nutrauktas, jis mane mane pagaus, supjaustys, padarys vargše. Aš jo labai bijojau, nes jis yra neadekvatus.“

Anot moters, po to A. Salmanovičius nuvažiavo, o ji nuėjo ir atsisėdo į Giedriaus G. vairuojamą automobilį.

„Po minutės ar kelių sekundžių A. Salmanovičius atbuline eiga privažiavo prie Giedriaus G., rėkė ant jo, kad jis toks kaip ir aš, kalbėjo negražius žodžius, – sakė nukentėjusioji. – Giedrius G. sėdėjo ramiai, valgė salotas, bet paskui jam nusibodo tylėti. Jis kažką pasakė A. Salmanovičiui, nelabai gražiai, ir šis išvažiavo, nemačiau kur. Aš likau Giedriaus G. automobilyje, man iš baimės visur vaidenosi A. Salmanovičiaus juodas BMW, tada aš Giedriui G. papasakojau, kad vyras mane mušė, nedavė ramiai gyventi. Paskui jo paprašiau mane palydėti į namus, Giedrius G. nenorėjo sutikti, bet man pavyko jį įkalbėti. Paprašiau jo palaukti, nes man dar reikėjo nueiti į parduotuvę. O vėliau jis man paskambino, visą laiką šaukė, kad pas jį yra du vaikai, mano vyras yra nenormalus, nes jam įmetė granatą į automobilį. Būdama prie „Máximos“ aš girdėjau garsą, bet pagalvojau, kad į kažkur atsitrenkė.“

Moteris teigė, kad ši žinia ją pribloškė – net neužėjusi į parduotuvę ji išvažiavo į namus.

„Nesu mačiusi ar girdėjusi, kad A. Salmanovičius gali turėti tokių dalykų kaip petarda, tai mane labai nustebino“, – sakė ji.

Tuo metu A. Salmanovičius tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu bandė įrodyti, kad jis yra ne nusikaltėlis, o nusikaltimo auka.

„Tai ne aš, o mane norėjo susprogdinti, tik aš spėjau iššokti iš savo automobilio, – sakė jis. – Viskas prasidėjo, kai aš nusprendžiau skirtis su savo žmona. Nebegalėjau su ja gyventi – ne kartą esu ją užtikęs internete susirašinėjančią su svetimais vyrais, ji buvo linkusi dažnai linksmintis, eiti su draugėmis gerti alkoholio, kartais ir viena gerdavo alkoholį namuose, tai matyti ir iš jos nuolat patinusio veido. Dėl šių priežasčių tarp mūsų kildavo konfliktai, tačiau žmonos aš nemušiau, apskritai jokio smurto jos atžvilgiu nenaudojau. O kai nusprendžiau skirtis, išsikrausčiau iš jos buto ir po to su ja bendraudavau tik dėl skyrybų. Ji iš pradžių vengė pasirašyti skyrybų dokumentus, bet vėliau sutiko – supratau, kad susirado kitą vyrą, todėl ir sutiko.“

Tas kitas vyras, A. Salmanovičiaus, ir buvo Giedrius G., su kuriuo ji atvyko pasiršayti skyrybų dokumentų. Šio susitikimo metu, A. Salmanovičiaus teigimu, šis vyras „kažką įmetė į mano automobilį, pataikė ant priekinės keleivio sėdynės ar kilimėlio“.

„Pajutęs grėsmę aš iš karto iššokau iš savo automobilio, spėjau nubėgti porą žingsnių ir įvyko sprogimas, – sakė A. Salmanovičius. – Sprogimas buvo labai galingas – mano automobilio priekinis stiklas nulėkė gal 15 metrų, sprogimas nuplėšė automobilio stogą, išdraskė visą saloną, sudegė visi automobilyje buvę dokumentai. Jeigu nebūčiau spėjęs iššokti, būčiau labai nukentėjęs ar net žuvęs.“

Per apklausą A. Salmanovičius net pareiškė, kad Giedrius G. sprogmenį į jo vairuojamą automobilį įmetė todėl, kad esą to galėjo paprašyti jo žmona.

„Manau, kad Giedrius G. yra dabartinis mano žmonos meilužis, ji man visą laiką grasindavo, kad su manimi susidoros, tai padaryti jai padės brolis su draugais“, – policijoje kalbėjo A. Salmanovičius.

Už įvykdytus nusikaltimus teismas A. Salmanovičiui skyrė 11 metų laisvės atėmimo bausmę.

„A. Salmanovičiaus įvykdytos nusikalstamos veikos nėra atsitiktinės, o dėsninga jo gyvenimo būdo pasekmė, jo asmenybės pavojingumas visuomenei yra labai didelis“, – nurodė keturioliktą kartą nuteisto A. Salmanovičiaus baudžiamąją bylą išnagrinėję teisėjai.

„Po sprogimo automobilio BMW stiklai ir įvairios detalės buvo rastos daugiau nei už 20 metrų, be to, buvo apgadintas ir už 5 metrų stovėjęs automobilis „Nissan Rogue“, – pabrėžė teisėjo Albino Bielskio pirmininkaujama kolegija. – A. Salmanovičius uždegtą petardą įmetė į Giedriaus G. automobilio salono vidų tuo metu, kai nukentėjusysis sėdėjo automobilyje, vairuotojo durys buvo uždarytos, taigi, jam pasišalinti iš automobilio būtų reikėję įveikti papildomas kliūtis. Be to, įvykio vietos vaizdo įraše užfiksuota, kad tik įmetęs sprogstamąjį įtaisą A. Salmanovičius iš karto bandė automobiliu pasišalinti, o Giedriui G. įmetus petardą atgal į nuteistojo automobilį A. Salmanovičius staigiai sustojo ir nedelsiant iš automobilio išlipo. A. Salmanovičius, apklaustas kitą dieną po sprogimo, nurodė, kad jeigu jis nebūtų spėjęs iš automobilio iššokti, būtų labai nukentėjęs ar net žuvęs. Tokiu atveju A. Salmanovičius neabejotinai suvokė paties turimos petardos sprogstamąją galią bei jos sukelto sprogimo pavojingumą žmogaus sveikatai ir gyvybei, todėl įmesdamas uždegtą petardą į uždaryto automobilio, kuriame sėdėjo Giedrius G., saloną A. Salmanovičius norėjo, kad šis gyvybei pavojingas įrenginys automobilyje sprogtų, tokiu būdu sukeldamas nukentėjusiajam itin sunkius, net ir mirtinus sužalojimus.“

Iš A. Salmanovičiaus teismas apgadinto automobilio „Nissan Rogue“ savininkui priteisė daugiau kaip 2 tūkstančius eurų patirtai turtinei žalai atlyginti. Tuo metu dabar jau buvusi A. Salmanovičiaus sutuoktinė ir jai pagelbėti bandęs Giedrius G. ieškinių nuteistajam nereiškė.