Po galimo pagrobimo vietiniai prabilo apie neaiškias kompanijas ir baimes

Trečiadienio vakarą pranešimą apie galimą mergaitės pagrobimą gavę policijos pareigūnai nurodytoje įvykio vietoje, absoliučiai neapšviestoje žaidimų aikštelėje, dirbo ir ketvirtadienio dieną. Didelės pajėgos buvo nusiųstos ir į netoliese esantį pasakų parką.

DELFI kalbinti vietiniai gyventojai tvirtino, kad tamsiu paros metu žaidimų aikštelėje jiems nėra tekę matyti vaikų, tik kompanijas, kurios suvažiuodavo automobiliais. Tiesa, šalia esančiuose garažuose kalbintas vyras tvirtino kitaip – jo teigimu, tamsiais vakarais berniukai dažnai žaisdavo karą, bėgiodavo vieni, be tėvų, tarp palakstyti paleistų didelių šunų. Beje, jo teigimu, ši vieta nėra saugi, ypač po to, kai nebešviečia miesto šviestuvas, dėl to kameros negali užfiksuoti vaizdo tamsiu paros metu.

Vyresnio amžiaus moteris tvirtino naujienas sužinojusi ketvirtadienio rytą, žiūrėdama žinias. „Gyvename Lazdynuose, bet praeiname. Nors retai, per mėnesį du ar tris kartus, – tvirtino moteris ir pridūrė, kad tamsoje čia nevaikšto. – Aš ryte praeinu, pasivaikštau, kiek man reikia, o vėliau niekur neinu: skaitau, žiūriu televizorių.“

Ji tvirtino, kad pirmą kartą girdi apie tokį įvykį: „Būna tik, kad kartais atvažiuoja automobiliai, vedžioja šunis. Buvo ramu ir gera iki šiol“.

Kita DELFI kalbinta praeivė tvirtino, kad tamsiu paros metu čia nevaikšto, tad ir nežino, kas vyksta, o rytais būna ramu. Beje, ji pridūrė, kad šią vietą šiltuoju metu ypač mėgsta mamos su mažais vaikais. „Dieną ramu, ryte labai mėgstu čia praeiti, būna ramu, žmonių nebūna, – pasakojo mergina. – Vasarą būna daug mamų su vežimėliais, žmonės pasitiesia.“

Tačiau visiškai kitaip kalbėjo dažnai netoli žaidimų aikštelės būnantis vyras. „Buvo saugu, nes yra kameros, bet tvarkė kabelius ir miesto žibintas nebedega. Žaidimų aikštelė neapšviesta, bet čia, prie įėjimo į garažus, buvo žibintas, tada kameros fiksuodavo, o dabar žibintas nebešviečia ir kameros nieko nebemato, – pasakojo vyras ir pridūrė, kad per kelis mėnesius dėl to jau nukentėjo ne vienas gyventojas. – Prieš kelis mėnesius mano mašinai išdaužė stiklus.“

Apšvietimas, vyro teigimu, didelė aplinkos problema. „Lapkričio mėnesį mano ir dar kažkieno mašiną apiplėšė, vasarą ant kalniuko mašina stovėjo, ją apvogė. Toks tamsus užkampis, o vaikai žaidžia. Užvakar buvo gal pusė šešių, berniukai aštuonių ar dešimties metų lakstė po garažus, žaidė karą. O juk tamsu, nėra jokio apšvietimo, čia ir šunis didelius vedžioja be antsnukių. Nežinau, kaip tėvai leidžia vaikams bėgioti tokioj vietoj“, – kalbėjo vyras.

Netoli gyvenanti pora teigė, kad pro žaidimų aikštelę, kurioje galimai buvo pagrobta mergaitė, patys nevaikšto ir kitiems nepataria. „Ta vieta negera. Anksčiau vaikščiodavau su šunimi, tai ten visko buvo galima pamatyti. Nesaugu, – teigė moteris. – O jei dar tamsu.“

Į žaidimų aikštelę galima pakliūti ir užlipus laiptais. Moteris teigė, kad ir toje vietoje yra buvę „visokių įvykių“.

Kita vietinė gyventoja tik patvirtino kaimynės žodžius. „Su baime einu, – į klausimą, ar tenka žaidimų aikštelę praeiti tamsoje, kalbėjo moteris. – Esu girdėjusi, kad buvo apiplėšta moteris. Ir ne kartą.“

Ji teigė, kad kartais ten mato stovinčius automobilius. O ar Karoliniškės – saugus rajonas? „Visko būna. Gal ne visai saugus“, – teigė moteris.

Žaidimų aikštelėje prie Televizijos bokšto vaikščiojusi mergina teigė, kad čia kartais ateina pasivaikščioti. Nejauku – taip ji apibūdino jausmą, jei tenka šioje vietoje pabūti tamsiu paros metu ir pridūrė, kad dabar gerai pagalvos, ar dar čia ateiti.

„Būna jaunuolių, klausosi muzikos“, – pasakojo mergina ir pridūrė, kad sutikus tokias kompanijas būna nejauku.

Karoliniškėse, prie pat Televizijos bokšto gyvenanti moteris DELFI sakė, kad pati turi 11 metų dukrą. Apie galimą mergaitės pagrobimą jai pranešė sesuo, klausdama, ar jos atžalai viskas yra gerai.

„Taip, mano sesutė man paskambino, labai vėlai, mes jau miegojome su dukra. Mano dukrai 11 metų, sesė klausė, ar viskas mano dukrai yra gerai. Pasakiau, kad taip, ir tada sesuo pasakė, kad yra toks įvykis“, – kalbėjo moteris.

Moteris žurnalistams pasakojo atkreipusi dėmesį į detalę, kurios vakar prie Televizijos bokšto nebuvo.

„Žiūrėkite, prie to keliuko, vakar iš ryto nebuvo mašinos pėdsakų, o šiandien – jau yra. Labai keista, atrodo, kad didelė mašina pravažiavo, labai keistas“, – sakė ji.

„Aš tik žinau, kad vakar tų pėdsakų nebuvo, o šiandien yra, nustebau“, – DELFI ketvirtadienį pasakojo kiekvieną rytą po Televizijos bokštą praeinanti moteris.

Pasakų parke kalbinta moteris tvirtino, kad čia, netoliese, gyvena vos pusmetį. Ji tvirtino, kad jaučiasi saugiai. „Valandą pasėdime ir einame. Matote, nėra žmonių visai“, – kalbėjo moteris. Iš tiesų tuo metu apsidairius aplink nebuvo matyti nė vieno žmogaus, nors už kampo parką šukavo kelios dešimtys pareigūnų.

Kita moteris, sutikta Pasakų parke, teigė, kad netoliese gyvena ilgai, jai čia saugu. „Tamsoje nevaikštau“, – tvirtino garbaus amžiaus moteris.

Tėvai dar nesikreipė

DELFI primena, kad į policiją iki šiol nesikreipė tėvai, kurie pasigestų savo vaiko, policija nėra gavusi oficialios informacijos apie Lietuvoje dingusį vaiką.

R. Matonis anksčiau sakė, jog surinkta informacija kol kas neleidžia nei patvirtinti, nei paneigti pagrobimo versijos.

„Patvirtinti 100 proc., kad tai tikras pranešimas negalime, kaip ir jo paneigti. Tikriname visas versijas“, – sakė jis.

Policija teigia sulaukusi šimtų piliečių pranešimų, informacijos, ji tikrinama.

Pareigūnai taip pat ragina kreiptis visus mačiusiuosius ką nors įtartina Sausio 13–osios gatvėje nuo 18.50 val. iki 19.15 val.

Trečiadienį apie 19 val. 14 min. policija gavo pranešimą, kad Vilniuje, Sausio 13–osios gatvėje, į nenustatytos markės sidabrinės ar geltonos spalvos automobilį užsienietiškais numeriais galėjo būti įsodinta apie 11–12 metų mergaitė.

Galimą mergaitės pagrobimą mačiusio vaiko mama, vilnietė Rūta naujienų portalui lrt.lt teigė, kad mergaitė viena sėdėjo ant sūpynių, kai vienas vyras su kauke išlipo iš automobilio ir ją pagriebė. „Ji bandė priešintis, bandė rėkti. Įkišo ją į bagažinę, užklijavo burną ir viskas. Ir sakė, kad nuvažiavo gilyn“, – pasakojo moteris.