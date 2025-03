Po „eksperimento“ apie jaunas prostitutes – slaptas policijos tyrimas

„Teisme Juozas M. laikėsi pozicijos, kad neprašė ieškoti merginų seksualinių paslaugų gavimui, aiškino, jog jam buvo įdomi statistika, kas dedasi, nes merginos pačios sutinka, kažką daro, o po to skundžiasi, – prokuroro teigimu, vyras taip ir nesugebėjo paaiškinti, kokiu tikslu rinko duomenis apie seksualines paslaugas teikiančias merginas, tuo pačiu ir nepilnametes. – Be to, ikiteisminio tyrimo metu Juozas M. kaltę pripažino, nurodė ieškojęs 16–17 merginų seksualiniams santykiams, kad merginas surasti turėjo Asta M. Ši taip pat nurodė, kad Juozas M. prašė surasti jam merginų už atlygį, ji dviem merginoms pasiūlė teikti seksualines paslaugas Juozui M. už atlygį, tačiau neigė tai siūliusi nepilnametei. Visgi, ikiteisminio tyrimo metu ji kaltę pripažino visiškai, patvirtino kaltinime nurodytas aplinkybes, kad siūlė kaltinime nurodytoms merginoms teikti seksualines paslaugas už atlygį, jog ji irgi turės iš to naudos – gaus 200 Eur atlygį iš Juozo M.“