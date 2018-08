„Artimiausiomis dienomis bus sustiprinta Pravieniškių pataisos namų vadovybė ir padidintas kriminalinės žvalgybos pareigūnų skaičius“, – rašoma pirmadienį paskelbtame Teisingumo ministerijos pranešime. Apie tai ministerija paskelbė naujienų portalui delfi.lt pirmadienį paviešinus vaizdo įrašą, kur matyti, kaip liepos pabaigoje prieš Pravieniškių kalėjimo naujokus smurtavo kiti kaliniai. Portalas taip pat paskelbė, kad praėjusį savaitgalį nuteistieji kilus konfliktui dėl nužudymo kalinamas nuteistasis buvo seksualiai išprievartautas. Anot Teisingumo ministerijos, dėl abiejų šių atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai. Pasak E. Jankevičiaus, tyrimai bus pradedami dėl kiekvieno smurto atvejo kalėjimuose. Susiję straipsniai: Pravieniškių mafija. Nufilmuotos kalinių orgijos ir necenzūruoti liudijimai apie gyvenimą zonoje Pravieniškės – vėl dėmesio centre: po orgijų pagalbos prireikė ir aukai, ir prievartautojui „Teisingumo ministerija ir Kalėjimų departamentas siekia, kad iš bausmių vykdymo įstaigų būtų išgyvendintos nuteistųjų pasaulio nerašytos taisyklės, kuomet mušami kiti nuteistieji ar priešinamasi prižiūrėtojams“ – pranešime cituojamas teisingumo ministras. Jis BNS patvirtino, kad Pravieniškių pataisos namams laikinai vadovaujantis Dainius Sušinskas lieka pareigose. Praėjusią savaitę iš Pravieniškių pataisos namų pirmo sektoriaus, kuriame bausmę atlieka neigiamą įtaką darantys nuteistieji, 20 nuteistųjų jau perkelti į Alytaus pataisos namus. Artimiausiomis savaitėmis tai bus padaryta dar su 180 nuteistųjų. Pasak E. Jankevičiaus, visos baudžiamosios bylos dėl smurto panaudojimo įkalinimo įstaigose bus perduotos teismui, todėl kaltais pripažintiems asmenims pailgės bausmės atlikimo terminas. Be to, nusikaltimą įkalinimo įstaigose padariusiems asmenims netaikomas lygtinis paleidimas. Kalėjimų departamentas šiuo metu taip pat vykdo tarnybinį patikrinimą, kur aiškinamasi, ar smurto per vadinamąją „Jūros šventę“ liepos pabaigoje neužkardę Pravieniškių pataisos namų pareigūnai tinkamai atliko savo pareigas. Pataisos namų vadovybė teigia neturinti galimybių kontroliuoti nuteistųjų elgesio, nes čia dirba per mažai pareigūnų, o nuteistieji gyvena bendrabučio tipo patalpose.

